Gần 56.700 học sinh ở Sơn La nghỉ học tránh rét

Nhiệt độ trung bình hôm nay (24/1) ở Sơn La chỉ ở mức 7 độ C. Các xã vùng cao ở Bắc Yên, Thuận Châu, Mộc Châu, Vân Hồ... nhiệt độ chỉ từ 1 – 5 độ C, trời rét đậm, rét hại, kèm sương mù, buốt giá.

Trường học vùng cao Sơn La chìm trong sương mù, giá rét

Nhằm đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã đề nghị các cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ hệ thống cửa lùa, cửa chớp, cửa sổ các phòng học, các phòng khu nội trú, bán trú; đảm bảo che chắn kín gió, không để học sinh và giáo viên bị lạnh; quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện, than, củi để sưởi ấm; hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng an toàn điện, củi, than, tránh bị ngộ độc.

Các phòng học đảm bảo kín gió, giữ ấm cho giáo viên và học sinh.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị trường học tổ chức nấu ăn bán trú thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo khẩu phần ăn của học sinh, tăng cường sức đề kháng của học sinh; tăng cường hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú.

Ông Nguyễn Đức Tôn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Phòng đã thường xuyên nắm bắt thông tin theo chỉ đạo chung của Bộ, của tỉnh, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là các trường mà các cháu học sinh ở bán trú, thường xuyên cập nhật tình hình, chuẩn bị quần áo, chăn ấm để tránh việc các cháu bị ảnh hưởng bởi thời tiết tới sức khỏe. Với những trường có điều kiện còn khó khăn, phòng đã tham mưu cho UBND huyện các kế hoạch kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho các cháu học sinh vùng cao.