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Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM

Việt Hùng
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Nằm ở trung tâm dự án 37.000 tỷ đồng Blanca City, công viên giải trí 15ha đã đưa vào sử dụng siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới và tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới.

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 1.

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 2.

Đại đô thị Blanca City là dự án lớn bậc nhất khu vực Vũng Tàu cũ. Dự án rộng 96 ha nằm trên trục đường 3 Tháng 2 tại phường Phước Thắng - TP.HCM. Blanca City do Tập đoàn Sun Group phát triển với tổng mức đầu tư khoảng 37.000 tỷ đồng.

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 3.

Nằm tại vị trí trung tâm đại đô thị, tổ hợp công viên nước Sun World Vung Tau có quy mô 15 ha đã chính thức đi vào vận hành từ tháng 2, trở thành điểm nhấn giải trí nổi bật của toàn bộ dự án.

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 4.

Tổ hợp sở hữu 2 công trình giải trí nước mang tính đột phá được Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) ghi nhận kỷ lục ngay trong ngày khai trương. Trong đó, trò chơi “Thuyền nhân giao đấu” với đường trượt gồm 10 làn trượt song song, tổng chiều dài toàn hệ thống đạt hơn 1.094 m. Công trình này xác lập kỷ lục "Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới".

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 5.

Đường trượt nước 10 làn tạo nên hành trình kịch tính khi các đối thủ liên tục tách ra, hội ngộ và bám đuổi nhau đến phút chót. Các làn trung tâm và làn ngoài uốn lượn khác nhau nhưng có chiều dài gần như tương đồng buộc người chơi phải thử nghiệm chiến thuật để tìm làn nhanh nhất. Điểm nhấn là khoảnh khắc về đích khi các làn hội tụ và hệ thống đồng hồ điện tử hiển thị gần như ngay lập tức, khuyến khích du khách quay lại trải nghiệm nhiều lần.

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 6.

Công trình thứ hai là Ốc đảo phiêu lưu kết hợp giữa tàu lượn và trượt nước, sử dụng phao đôi. Với thiết kế ưu tiên dành cho trẻ em và tổng chiều dài hệ thống đạt 100 m, trò chơi này chính thức xác lập kỷ lục "Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới".

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 7.

Bên cạnh 2 đường trượt kỷ lục, nơi đây còn sở hữu tàu lượn nước siêu tốc dài 348 m, dòng sông thử thách 400 m, sông lười 650 m và bể tạo sóng rộng 6.000 m².

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 8.

Toàn bộ không gian được phủ xanh bởi hơn 10.000 gốc dừa, đan xen 4 phân khu chủ đề tái hiện văn hóa sông nước Nam Bộ, con đường tơ lụa, văn hóa Óc Eo - Phù Nam và rừng nhiệt đới.

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 9.

Bên cạnh công viên nước đã hoàn thiện, các hạng mục thuộc dự án Blanca City cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Công trường luôn duy trì từ 2.500 đến 3.000 cán bộ kỹ thuật, kỹ sư và công nhân cùng hàng trăm thiết bị cơ giới, tăng ca đến 22h hằng ngày.

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 10.

Tại phân khu thấp tầng Casa, dòng Casa Townhouse đã hoàn thành 67% công tác xây tường, 78% lợp ngói và 20% hoàn thiện mặt ngoài. Dòng biệt thự song lập đạt 65% xây tường, 56% lợp ngói, 10% hoàn thiện mặt ngoài; biệt thự đơn lập lần lượt đạt 55%, 35% và 14%. Dòng Beachfront Boutique Villa đã hoàn thành 95% hạng mục móng và 93% kết cấu hầm.

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 11.

Phân khu cao tầng đang tập trung triển khai đồng loạt. Các tòa tháp Blanca và Beacon liên tục được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Beacon Tower đã hoàn thành 87% bê tông đài móng và đang thi công 15% bê tông sàn hầm B3.

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 12.

Về hạ tầng giao thông nội khu, hệ thống thoát nước mưa và nước thải nội khu sắp hoàn thiện. Đường Hàng Điều mở rộng đạt 95% khối lượng công việc, hệ thống hào kỹ thuật đạt 88% và đã hoàn thành phần cọc bể xử lý nước thải.

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 13.

Công tác thi công cảnh quan công viên nội khu, san lấp cải tạo mặt biển Bãi Sau đang được triển khai khẩn trương, đồng thời chuẩn bị mặt bằng để thi công Trung tâm thương mại mặt biển và khối khách sạn.

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM - Ảnh 14.

Blanca City được quy hoạch theo mô hình đô thị biển tích hợp các nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và giải trí. Dự án cung cấp hệ sinh thái hơn 3.000 sản phẩm gồm căn hộ cao tầng, shophouse, townhouse, biệt thự và khối khách sạn.

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Tags

TP HCM

công viên

ống trượt

Liên minh Kỷ lục Thế giới

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