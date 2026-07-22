Mỹ vừa tặng món quà lớn cho Cuba

Mõn quà này sẽ được gửi đến Cuba trong bối cảnh quốc đảo này đang gặp nhiều khó khăn.

Người dân Cuba tham gia cuộc mít tinh tại thủ đô La Habana sáng 16/4/2026, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyên bố bản chất XHCN của Cách mạng Cuba (16/4/1961-16/4/2026). Ảnh: PV TTXVN tại Cuba

Trong ngày 21/7, Mỹ thông báo triển khai khoản viện trợ đầu tiên trong gói hỗ trợ trị giá 100 triệu USD dành cho Cuba. Việc này được triển khai trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, một máy bay đã cất cánh từ thành phố Miami, bang Florida, mang theo các kiện hàng, bao gồm thực phẩm đóng gói sẵn và bộ dụng cụ vệ sinh, hỗ trợ khoảng 700 gia đình ở Cuba.

Cụ thể, gói viện trợ mới được triển khai là một phần trong khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu USD, do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề xuất vào tháng 5, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép đối với Cuba. Phía Mỹ cho biết, khoản hỗ trợ này để giúp người dân Cuba ứng phó với những khó khăn hiện nay.

Các kiện thực phẩm và đồ vệ sinh được đưa lên chuyến bay tại Miami, Mỹ, để viện trợ tới Cuba, ngày 21/7. Ảnh: AP

Trước đó, nước Mỹ từng phối hợp với các tổ chức trung gian để chuyển 9 triệu USD viện trợ cho Cuba, sau khi một số khu vực của quốc đảo này chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Melissa.

Đầu tháng 7, Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng đã nhóm họp và kêu gọi Mỹ dỡ bỏ bao vây, cấm vận Cuba.

Cuba liên tiếp đón nhận viện trợ quốc tế giữa bối cảnh khó khăn

Hệ thống lưới điện của Cuba đã sập lần 3 trong tháng 7/2026. Ảnh: Reuters

Ngoài Mỹ, trong bối cảnh Cuba tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn về năng lượng và đời sống dân sinh, các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và nhiều động thái ngoại giao liên tiếp đã xuất hiện trong những ngày gần đây.

Cụ thể, vào ngày 19/7, thuyền buồm của tổ chức nhân đạo Open Arms (thuộc Tây Ban Nha) cập cảng La Habana, Cuba mang theo khoảng 7 tấn hàng viện trợ, bao gồm thuốc men, thiết bị quang điện và các tấm pin năng lượng mặt trời.

Thuyền buồm của tổ chức nhân đạo Open Arms cập cảng La Habana. Ảnh: RVTE NOTICIAS

Bên cạnh đó, một số quốc gia trong khu vực cũng tiến hành triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba. Đơn cử như Brazil triển khai chuyến bay viện trợ đầu tiên đưa sữa bột tới thành phố Santiago de Cuba, để mở đầu cho chương trình hỗ trợ 48 tấn sữa bột. Trong khi đó Mexico đã gửi tàu chở hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba, bao gồm thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu.