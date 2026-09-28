Nga xé nhỏ ‘nồi hầm Reznikov’, siết vòng vây ở Kharkiv

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát Khrypuny, qua đó tiếp tục thu hẹp khu vực được Nga gọi là “nồi hầm Reznikov” ở Đông Bắc tỉnh Kharkiv.

Theo phóng viên quân sự Nga Alexander Kots, các đơn vị thuộc cụm quân “Sever” của Nga được cho là đã kiểm soát Khrypuny, một khu định cư ở vùng Reznikov (Reznykiv), phía Đông Bắc tỉnh Kharkiv.

Việc chiếm địa điểm này giúp quân Nga tiếp tục thu hẹp khu vực mà các nguồn Nga gọi là “nồi hầm Reznikov”, đồng thời chia nhỏ lực lượng Ukraine bên trong thành những cụm phòng thủ riêng biệt.

Topcor dẫn lời ông Kots cho biết, Khrypuny là một ngôi làng thuộc khu vực Vovchansk, với dân số trước chiến tranh chỉ khoảng 70 người.

Khu định cư này nằm ở phía Bắc của khu vực bị Nga mô tả là vòng vây lớn ở Đông Bắc Kharkiv, cách Mala Vovcha khoảng 1,5km về phía đông. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Mala Vovcha đã được lực lượng Nga kiểm soát từ ngày 17/9.

Cuộc tiến công vào Khrypuny được cho là do các đơn vị thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới số 126, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 71 của Nga thực hiện. Sau khi kiểm soát khu định cư này, quân Nga được cho là tiếp tục hướng tới Varvarivka và Mykolaivka, nằm về phía Đông.

Theo Alexander Kots, điểm đáng chú ý trong cách tác chiến của lực lượng Nga là không tìm cách đồng thời đánh sập toàn bộ khu vực bao vây, mà từng bước chia nhỏ nó thành những “ổ kháng cự” nhỏ hơn và sau đó, từng cụm lực lượng Ukraine sẽ bị cô lập và xử lý riêng.

Hãng tin Nga “Topcor.ru” trước đó cho biết rằng, lực lượng Ukraine đã nhiều lần tìm cách phá vòng vây, một số đơn vị được cho là sử dụng cả xe bọc thép để mở đường, nhưng các nỗ lực này theo phía Nga đều bị ngăn chặn.

Pháo binh và không quân Nga hiện tiếp tục tập kích các vị trí của lực lượng Ukraine trong và xung quanh khu vực, nhằm ngăn chặn lực lượng Ukraine trong nồi hầm đột kích thoát vây; đẩy lùi chiến dịch phản công giải tỏa vòng vây của lực lượng tăng viện Ukraine.

Bài viết cũng dẫn các nguồn quân sự Nga cho rằng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn chuẩn bị một chiến dịch nhằm giải vây cho các đơn vị đang bị bao vây.

Topcor đưa ra nhận định lực lượng nước ngoài được cho là đang tập trung tại Kharkiv có thể được sử dụng trong hoạt động này, bao gồm các nhóm lính đánh thuê Colombia mới được triển khai đến khu vực này. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận độc lập.

Cũng cần lưu ý rằng, “nồi hầm Reznikov”là cách gọi xuất phát từ các nguồn Nga, không phải tên gọi quân sự chính thức.

“Nồi hầm Reznikov” (lấy tên từ làng Reznikov) còn có tên khác là “nồi hầm Vovchansk”, là thuật ngữ được giới quân sự và truyền thông Nga dùng để chỉ một khu vực xung quanh làng Reznikov bị quân Nga bao vây, rộng khoảng (20x25) km và có thể chứa khoảng 1.700-2.000 binh sĩ Ukraine.

Trong khi đó, các nguồn tin của quan chức Kiev và giới quân sự Ukraine hiện vẫn không xác nhận việc một lực lượng lớn của Ukraine đã bị bao vây hoàn toàn tại khu vực này; vì vậy, những tuyên bố về quy mô vòng vây và số quân bên trong cần được xem xét thận trọng.

Theo Topcor.ru



