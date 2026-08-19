Nga vừa nhận tin dữ 5 tuần liên tiếp

Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga tiếp tục giảm mạnh.

Dữ liệu được công bố mới đây cho thấy, trong 4 tuần tính đến ngày 16/8, lượng dầu thô Nga xuất khẩu bằng đường biển giảm còn 3,58 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ cuối tháng 4.

Đây là tuần giảm thứ 5 liên tiếp. Mức sụt trong giai đoạn này lớn hơn bất kỳ chuỗi giảm tương tự nào kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát.

Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở Novorossiysk, cảng dầu chủ chốt của Nga trên Biển Đen. Trong tuần gần nhất, không có lô dầu thô nào được bốc tại cảng này.

Một tàu dầu neo tại khu Sheskharis khi cảng bị tấn công hôm 13/8 vẫn còn nằm tại cầu cảng trong ảnh vệ tinh chụp đầu tuần này, dù một số bến khác đã được đưa trở lại hoạt động trong cuối tuần.

Trước đó, các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga từng khiến Moscow có thêm dầu thô để xuất khẩu, do công suất lọc trong nước bị thu hẹp.

Song, làn sóng tập kích mới gần đây không còn tạo ra hiệu ứng tương tự. Nguyên nhân là Kyiv không chỉ đánh vào nhà máy lọc dầu, mà còn nhắm tới tàu, cảng và hạ tầng dùng để đưa dầu Nga ra thị trường quốc tế.

Tác động cũng thể hiện ở sản lượng. Theo ước tính nguồn thứ cấp do OPEC công bố, sản lượng dầu Nga tháng trước giảm còn 8,89 triệu thùng/ngày, thấp nhất trong 6 năm. Con số này thấp hơn gần 1 triệu thùng/ngày so với mức Nga được phép khai thác theo thỏa thuận với các đồng minh OPEC+.

Dù vậy, xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga vẫn chưa rơi xuống mức quá thấp nếu tính trong cả năm. Lượng hàng 4 tuần mới nhất chỉ thấp hơn một chút so với trung bình từ đầu năm, trong khi dòng chảy dầu Nga năm 2026 vẫn cao hơn mức trung bình của từng năm kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

Trong tuần tính đến ngày 16/8, 31 tàu chở dầu đã bốc tổng cộng 22,38 triệu thùng dầu Nga, giảm so với mức đã điều chỉnh 23,78 triệu thùng trên 33 tàu của tuần trước đó.

Khi Novorossiysk không có hàng, hoạt động tại cảng Baltic Ust-Luga lại phục hồi về mức bình thường hơn, giúp bù đắp một phần sụt giảm.

Dầu Nga nằm trên biển cũng giảm tiếp, còn khoảng 94 triệu thùng, thấp nhất kể từ tháng 9. Nguyên nhân là xuất khẩu giảm trong khi lượng giao cho Ấn Độ vẫn mạnh. Tháng trước, dầu Nga đến Ấn Độ vẫn gần mức kỷ lục của tháng 6, khoảng 2,4 triệu thùng/ngày.

Một phần dầu Nga vẫn bị kẹt hoặc phải đi đường vòng. 4 lô dầu Urals đang neo ngoài khơi cảng Mersa el-Hamra của Ai Cập. Thời gian chờ dỡ hàng tại đây đã kéo dài lên khoảng 1 tháng rưỡi, so với chưa đầy 1 tuần hồi đầu năm. Ở phía đông Singapore, nhiều lô dầu bốc từ Murmansk được chuyển tải tại quần đảo Riau, đôi khi trong tình trạng một hoặc cả hai tàu tắt tín hiệu định vị, khiến việc theo dõi khó khăn hơn.

Tại vùng Viễn Đông, các lô dầu Sokol và Sakhalin Blend cũng có thể phải chờ nhiều tuần trước khi được chuyển từ tàu con thoi sang tàu viễn dương. Một số lô ESPO, loại dầu chủ lực xuất từ cảng Kozmino, cũng nằm chờ nhiều tuần sau khi bốc hàng.

Về giá trị, doanh thu xuất khẩu dầu thô của Nga gần như đi ngang nếu tính trung bình bốn tuần. Tổng giá trị đạt khoảng 1,71 tỷ USD mỗi tuần trong 28 ngày đến 16/8, chỉ giảm 10 triệu USD so với kỳ trước.

Lượng hàng giảm được bù một phần bởi giá dầu Nga tăng. Giá Urals bốc tại Baltic tăng lên 67,08 USD/thùng, còn Urals Biển Đen lên 65,85 USD/thùng. Giá giao tới Ấn Độ tăng tuần thứ tư liên tiếp, đạt 88,34 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính riêng tuần gần nhất, giá trị xuất khẩu giảm còn 1,54 tỷ USD, tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

Ngoài ra, các điểm đến cũng thay đổi. Dòng dầu quan sát được tới khách hàng châu Á, gồm cả tàu chưa khai báo điểm đến cuối, giảm còn 3,43 triệu thùng/ngày.

Dầu hướng tới Trung Quốc đạt 1,22 triệu thùng/ngày, còn dầu báo điểm đến Ấn Độ chỉ còn 670.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, con số của Ấn Độ nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh tăng mạnh, do nhiều tàu ban đầu chỉ khai báo điểm trung gian như Suez, Port Said hoặc Singapore trước khi lộ điểm đến cuối.

Theo Financial Post﻿