Nga mở rộng đội tàu chở hàng triệu tấn hàng, có công nghệ mạnh đến nỗi 7 năm không cần tiếp nhiên liệu

Đây là đội tàu giúp Nga chở hàng tấn hàng qua Bắc Cực.

Arktika là một trong những tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mạnh nhất của Nga, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2020. Ảnh: RT

Theo PV thường trú Đài THVN tại Nga, nước Nga đang tiến hành mở rộng và hiện đại hóa đội tàu phá băng hạt nhân để đưa Tuyến đường biển phương Bắc trở thành hành lang vận tải quốc tế hoạt động quanh năm.

Trên thực tế, Nga cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu và vận hành đội tàu phá băng hạt nhân. Nga hiện có 8 tàu phá băng hạt nhân đang hoạt động và sẽ có thêm 4 tàu trong tương lai gần. Với các siêu tàu thế hệ mới, nước Nga tăng cường khai thác tài nguyên năng lượng và vận chuyển hàng hóa quốc tế, từ đó khẳng định vai trò chiến lược tại Bắc Cực.

Việc đưa Tuyến đường biển phương Bắc trở thành hành lang vận tải quốc tế hoạt động quanh năm giúp duy trì ưu thế của Nga tại Bắc Cực.

Theo ông Yakov Antonov, Tổng Giám đốc Atomflot, nhiệm vụ của doanh nghiệp là hỗ trợ phá băng để vận chuyển các luồng hàng hóa hiện có, đồng thời gia tăng lưu lượng hàng hóa trong giai đoạn từ năm 2030 - 2040. Tổng Giám đốc Atomflot nhấn mạnh, tàu phá băng hạt nhân là “chìa khóa” quyết định việc mở rộng, duy trì và khai thác Tuyến đường biển phương Bắc quanh năm.

Siêu tàu của Nga sở hữu “công nghệ” giúp chạy liên tục 7 năm

Tàu phá băng được trang bị động cơ siêu khỏe chạy bằng năng lượng hạt nhân, được gia cố ở phần đầu để phá vỡ lớp băng dày hàng mét. Ảnh: Interesting Engineering

Đáng chú ý, theo các chuyên gia, sức mạnh của tàu phá băng thế hệ mới của Nga chính là đến từ 2 lò phản ứng hạt nhân RITM-200, với tổng công suất nhiệt 350 MW, cho phép tàu chạy liên tục trong 7 năm mà không cần tiếp nhiên liệu. Công nghệ RITM-200 được Tập đoàn Rosatom chia sẻ là nhỏ gọn hơn, nhẹ hơn nhưng mạnh hơn so với thế hệ lò phản ứng từng dùng trên các tàu phá băng Liên Xô trước đây.

Theo đó, các lò phản ứng này hiện được sử dụng cho tàu phá băng, đồng thời giúp định hướng cho các nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ và các tổ máy nổi trong tương lai.

Theo ông Oleg Khalimullin, Phó kỹ sư trưởng phụ trách nhiên liệu hạt nhân và quản lý chất thải phóng xạ Atomflot, trọng tâm hiện nay là thực hiện chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín để vật liệu hạt nhân có thể được tái sử dụng cho sản xuất năng lượng. Đây là Quy trình đòi hỏi các điều kiện nghiêm ngặt khi vận chuyển và lưu trữ để tránh phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, bảo đảm an toàn.

Trên thực tế, kể từ tàu phá băng hạt nhân thế hệ đầu tiên được hạ thủy vào năm 1957, đến nay, thế hệ tàu phá băng hiện đại nhất của Nga thuộc dự án 22220. Tàu phá băng mới của Nga thể dẫn đường cho các tàu hàng có trọng tải lớn đến 100.000 tấn qua vùng băng dày của Bắc Cực.

Tiêu biểu là tàu phá băng hạt nhân Arktika. Con tàu này được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất giúp duy trì hoạt động hàng hải quanh năm trên Tuyến đường biển Phương Bắc.

Cận cảnh tàu phá băng Arktika của Nga. Ảnh: Sputnik

Tàu Arktika thuộc Dự án 22220, lớp tàu phá băng hạt nhân mới nhất do Nga phát triển để hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt nhất của vùng cực.

Tàu Arktika chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2020. Đây cũng là tàu dẫn đầu của loạt 6 chiếc thuộc dự án 22220 do Rosatomflot quản lý. Con tàu này dài khoảng 173,3 m, rộng khoảng 34 m, với lượng giãn nước khoảng 33.500 tấn. Đặc biệt, tàu Arktika có thể phá lớp băng dày tới 3 m và duy trì vận hành trong nhiệt độ xuống tới -50 độ C. Tốc độ tối đa của con tàu khi đi trên vùng nước thoáng đạt khoảng 22 knot, tương đương với hơn 40 km/h.

Nhiệm vụ cốt lõi của tàu Arktika là giúp mở luồng cho các tàu hàng, tàu chở quặng và tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua các vùng biển đóng băng dọc Siberia, nhất là trong mùa đông khi phần lớn khu vực Bắc Cực gần như bị phong tỏa bởi băng dày.

Trên thực tế, thế hệ tàu phá băng hiện đại nhất của Nga thuộc dự án 22220 có thể dẫn đường cho các tàu hàng có trọng tải lớn đến 100.000 tấn qua vùng băng dày của Bắc Cực.

Theo đó, vào năm 2025, với sự hỗ trợ của đội tàu này, lưu lượng hàng hóa qua Tuyến đường biển phương Bắc của Nga đạt gần 38 triệu tấn và dự kiến tăng lên 70 - 100 triệu tấn vào năm 2030. Trong đó, tính riêng năm 2025, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia của Nga (Rosatom) ghi nhận lưu lượng hàng hóa trên tuyến đạt 37,02 triệu tấn.

Ngoài việc hoàn thiện các tàu phá băng thế hệ mới thuộc dự án 22220, Nga đang triển khai dự án 10510 với siêu tàu phá băng hạt nhân Rossiya, dự kiến hạ thủy vào năm 2028. Tập đoàn Rosatom cho biết, Rossiya là tàu phá băng hạt nhân dự án 10510 có công suất 120 MW.



