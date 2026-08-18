Nga vừa nhận tin cực vui từ nền kinh tế 4.000 tỷ USD

Nga vừa tiếp nhận lô xăng dầu khoảng 68.000 tấn từ Ấn Độ, trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu đã lan rộng.

Theo Reuters, lô hàng được sản xuất bởi Nayara Energy tại nhà máy lọc dầu Vadinar ở miền tây Ấn Độ. Đây là lô xăng dầu đầu tiên từ Ấn Độ được đưa tới Nga trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu trong nước chịu sức ép do nhiều nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động.

Lô hàng được vận chuyển tới cảng Vitino của Nga sau khi chuyển tải từ tàu này sang tàu khác tại cảng Port Said của Ai Cập. Hai lô xăng dầu khác từ Ấn Độ dự kiến tiếp tục được vận chuyển tới Nga trong những tuần tới.

Tình trạng thiếu nhiên liệu hiện đã khiến các trạm xăng ở ít nhất 10 khu vực đã phải hạn chế bán hoặc không còn đủ một số loại nhiên liệu, trong đó có cả khu vực Moscow. Trên Sàn giao dịch St. Petersburg, lượng xăng được giao dịch từ đầu tháng 8 giảm trung bình 20%.

Nga trước đó đã sử dụng xăng nhập khẩu từ Belarus để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, khi nhiều nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động, nước này đang phải tìm thêm nguồn nhiên liệu bằng đường biển từ các nước châu Á.

Tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang lan rộng tại Nga.

Không chỉ nguồn cung trong nước chịu sức ép, lượng nhiên liệu Nga xuất khẩu cũng giảm mạnh. Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của LSEG, xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ bằng đường biển của Nga trong tháng 7 giảm 33,3% so với tháng 6 và giảm 54,7% so với tháng 7/2025. Nguyên nhân là các nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động khiến lượng sản phẩm dầu mỏ sẵn có để xuất khẩu giảm.

Đáng chú ý, nhà máy lọc dầu Vadinar của Nayara Energy - nơi sản xuất lô hàng 68.000 tấn vừa được đưa tới Nga vốn là một khách hàng lớn mua dầu thô của Nga. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác định liệu dầu thô Nga có được sử dụng để sản xuất số xăng được giao tới Vitino hay không.

Việc Nga phải tiếp nhận xăng dầu từ Ấn Độ cho thấy những gián đoạn tại hệ thống lọc dầu đang tạo thêm sức ép lên thị trường nhiên liệu trong nước.