Nga vừa dứt cảnh báo, 1 nước lộ bằng chứng đưa đặc nhiệm tới Ukraine: Châm ngòi kịch bản "đòn thảm khốc"?

Tướng Mỹ làm lộ bằng chứng

đặc nhiệm Anh hoạt động ở Ukraine

Business Insider cho hay, một chỉ huy quân đội Mỹ vừa vô tình làm rò rỉ thông tin về việc đặc nhiệm Anh đang hoạt động ở Ukraine.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP đăng ngày 12/5, Tướng Bryan Fenton – chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt của Mỹ (USSOCOM), đã nói về kế hoạch tái cơ cấu các đội đặc nhiệm Mũ nồi xanh "dựa trên bài học từ lực lượng đặc nhiệm Anh ở Ukraine".

Chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt của Mỹ (USSOCOM) vô tình làm lộ thông tin đặc nhiệm Anh đang hoạt động ở Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh).

Theo đó, trong bối cảnh chiến tranh ngày càng xuất hiện nhiều công nghệ cao hơn, các biệt đội Mũ nồi xanh (với 12 thành viên mỗi đội) cần có thêm chuyên gia mạng, 1 phi công đến từ lực lượng không quân hoặc 1 nhà mật mã học.

Ông Fenton nhấn mạnh, ý tưởng này xuất phát từ "những bài học kinh nghiệm ở Ukraine, chủ yếu qua con mắt của lực lượng đặc nhiệm Anh".

"Họ không chỉ áp dụng điều đó vào đội hình của mình, mà còn nhanh chóng nhận thấy họ cần các yếu tố khác đến từ lực lượng liên quân" – Ông Fenton nói.

Vị chỉ huy cho biết cụ thể thêm rằng, đặc nhiệm Anh đã đề nghị phi công Không quân Hoàng gia Anh cho lời khuyên về hoạt động của máy bay không người lái và nhờ lực lượng Hải quân "giúp họ nắm rõ hơn về cách tàu ở Biển Đen di chuyển".

Dòng thông tin biến mất bí ẩn

Khi Busines Insider tìm đến Bộ Quốc phòng Anh để yêu cầu bình luận về thông tin trên, người phát ngôn của cơ quan này cho biết: "Chính sách lâu dài của các chính phủ kế nhiệm là không bình luận về hoạt động của lực lượng đặc nhiệm".

Đáng lưu ý, chỉ một lúc sau đó, dòng thông tin về "hoạt động của đặc nhiệm Anh ở Ukraine" trong bài phỏng vấn của AP đã "hoàn toàn biến mất".

Không chỉ đặc nhiệm Anh, mà còn đặc nhiệm các nước khác được điều tới Ukraine?

Thay vào đó, câu trả lời của ông Fenton được điều chỉnh lại như sau: "Lực lượng Mỹ đang học được rất nhiều bài học từ kinh nghiệm ở Ukraine, bao gồm cả những bài học đến từ các lực lượng tác chiến đặc biệt đang hoạt động tại đây", đi kèm với lời lưu ý rằng "Mỹ không triển khai quân trên bộ tại Ukraine".

Câu trả lời này lại đặt ra thêm một vấn đề: Không chỉ có đặc nhiệm Anh, mà còn có đặc nhiệm từ các nước khác được triển khai tới Ukraine?

Theo Business Insider, trong thời gian qua, đã có nhiều đồn đoán về sự hiện diện bí mật của quân đội phương Tây ở Ukraine. Các nguồn tin từ Ukraine và châu Âu đã có ít nhất 2 lần đề cập tới vấn đề này.

Cụ thể, vào tháng 4/2022, nói với tờ The Times of London, các chỉ huy Ukraine cho biết, "các lực lượng đặc biệt phương Tây" đã đến Ukraine để huấn luyện tân binh Ukraine về tên lửa chống tăng NLAW do Anh cung cấp.

Vào tháng 2 năm nay, phát biểu trên tờ Financial Times, một quan chức quốc phòng cấp cao của châu Âu nói: "Mọi người đều biết có lực lượng đặc biệt của phương Tây ở Ukraine – họ chỉ chưa thừa nhận điều đó một cách chính thức".

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên tục đề cập tới ý tưởng về việc phương Tây chính thức đưa quân tới Ukraine.

Trò chuyện với tờ The Economist hồi tháng 4, ông Macron nói: "Tôi không loại trừ bất cứ điều gì, bởi chúng ta đang phải đối mặt với một thế lực không loại trừ bất cứ điều gì".

Tổng thống Pháp lưu ý, ông sẽ cân nhắc việc điều quân "nếu người Nga đột phá tiền tuyến" hoặc "nếu có đề nghị từ phía Ukraine".

Châm ngòi kịch bản "đòn thảm khốc"?

Thông tin về việc Anh điều đặc nhiệm tới Ukraine được đưa ra không bao lâu sau khi Nga liên tiếp đưa ra các cảnh báo về việc phương Tây có ý định đưa quân hỗ trợ Kiev.

Trong tháng 5 này, ông Alexey Zhuravlev - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga lên tiếng cảnh báo, mọi binh sĩ nước ngoài tới Ukraine đều được Nga xem là "lính đánh thuê" và trở thành mục tiêu hợp pháp của Moscow.

Trước đó, Điện Kremlin đã đề cập tới "đòn giáng không thể phục hồi" dành cho những nước có ý định đưa quân tới Kiev.

Bình luận về thông tin Anh điều đặc nhiệm tới Ukraine, hãng tin RT cho biết, Moscow từ lâu đã đề cập rằng, quân đội Anh đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã lên tiếng cáo buộc "các chuyên gia Anh" giúp Kiev lên kế hoạch và tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của hải quân vào Hạm đội Biển Đen (Nga) cuối tháng 10/2022.

Căng thẳng giữa Nga và Anh đang gia tăng. Moscow đã cảnh báo vệ "hậu quả thảm khốc" đối với London trong thời gian gần đây. Ảnh: Daily Express

Tới đầu năm nay, Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận, các nhà hoạch định của Anh và Pháp đang hỗ trợ Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Nga bằng tên lửa tầm trung do hai nước này cung cấp cho Kiev.

Gần đây, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã đưa ra tuyên bố gây tranh cãi khi cho rằng việc chính quyền Ukraine "sử dụng vũ khí của Anh để tấn công lãnh thổ Nga là hợp pháp".

Đáng lưu ý, trước đó, London từng nhấn mạnh rằng, tên lửa hành trình tầm xa mà nước này chuyển cho Ukraine "sẽ không được dùng để tấn công lãnh thổ Nga trong mọi tình huống".

Bộ Ngoại giao đã phản ứng "ngay lập tức" bằng cách triệu tập Đại sứ Anh Nigel Casey tại Nga.

"Ông Casey đã được cảnh báo rằng, nếu Ukraine sử dụng vũ khí của Anh tấn công lãnh thổ Nga, Nga có thể tấn công đáp trả vào bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và hơn thế nữa" - Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Moscow đồng thời cảnh báo, những tuyên bố của Ngoại trưởng Anh "trên thực tế đã chứng minh Anh đang trở thành một bên trong cuộc xung đột" và là bằng chứng cho thấy "sự leo thang nghiêm trọng, xác nhận sự tham gia ngày càng tăng tiến của London vào các hoạt động quân sự bên phía Ukraine".

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Anh "suy nghĩ về những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi" từ những bước đi thù địch như vậy của London.

Với việc rò rỉ thông tin đặc nhiệm Anh đang hoạt động ở Ukraine, căng thẳng giữa hai phía dự kiến sẽ gia tăng thêm nữa. Các nhà phân tích lo ngại rằng, động thái của London có thể châm ngòi cho kịch bản "đòn giáng không thể phục hồi" mà Điện Kremlin từng cảnh báo đối với các nước có ý định đưa quân tới Ukraine.