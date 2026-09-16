Nga vừa đón một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu", đi thẳng vào Sách Kỷ lục Nga

Kỷ lục tuyệt đối này được Sách Kỷ lục Nga ghi nhận ngay lập tức.

Kỷ lục của Nga tại tỉnh Oryol

Ngành nông nghiệp nước Nga vừa ghi nhận một cột mốc lịch sử tại tỉnh Oryol, tây nam nước Nga với kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" về năng suất lúa mì vụ đông.

Giống lúa mì YERMOLOVKA, do công ty Shchyolkovo Agrokhim lai tạo, đạt năng suất 146,6 tạ/ha, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2025 (140,2 tạ/ha) với mức chênh lệch 6,4 tạ/ha.

Kỷ lục tuyệt đối của Nga về năng suất lúa mì mùa đông mới nhất này đã được ghi nhận chính thức trong Sách Kỷ lục Nga, truyền thông nước này đưa tin ngày 16/9.

Yermolovka là giống lúa mì thân thấp được phát triển cho canh tác công nghệ cao và thuộc kiểu gen Orlov mới nhất. Nó chỉ phát huy hết tiềm năng khi được canh tác đúng cách: Ccần nitơ, bảo vệ và bón phân.

Ảnh minh họa về lúa mì vụ đông của Nga. Nguồn: Shchelkovo Agrohim

Bí quyết đạt năng suất cao

Một vụ thu hoạch kỷ lục đã được thiết lập trên các cánh đồng của Công ty TNHH Dubovitskoye. Kỷ lục trước đó cũng thuộc về Shchyolkovo Agrokhim: Vào năm 2025, cùng giống cây trồng này đã cho năng suất 140,2 tạ/ha.

Theo các chuyên gia của công ty, tiềm năng cao của giống lúa Yermolovka là nhờ sự kết hợp giữa các đặc điểm di truyền và công nghệ canh tác.

Như ông Alexander Pryanishnikov, Giám đốc Bộ phận Giống và Sản xuất Hạt giống tại Shchyolkovo Agrokhim đã lưu ý, đặc điểm chính của giống này là khả năng tái sinh cao. Nhờ đó, cây tạo ra nhiều chồi cho năng suất cao vào mùa xuân. Hơn nữa, Yermolovka có số lượng hạt cao trên mỗi bắp – có thể chứa 60 hạt trở lên.

Yermolovka có số lượng hạt cao trên mỗi bắp – có thể chứa 60 hạt trở lên. Ảnh: Betaren

Điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng đến năng suất. Thời tiết đầu xuân kéo dài cho phép hình thành một quần thể cây dày đặc, và việc bón phân đạm đảm bảo năng suất cần thiết. Điều kiện thuận lợi sau khi lúa mì nảy mầm cũng đóng vai trò quan trọng.

"Chúng tôi không chỉ nỗ lực phát triển tiềm năng năng suất cao, mà trên hết, đảm bảo chất lượng hạt ngũ cốc cao - về đặc tính làm bánh, hàm lượng protein và hàm lượng gluten," Alexander Pryanishnikov nhấn mạnh.

Tiềm năng phát huy tối đa nhờ thâm canh

Alexey Talyzin, chuyên gia nông học trưởng của Dubovitsky, tin rằng tiềm năng của Yermolovka vẫn chưa được khai thác hết.

"Chúng ta phải ngả mũ thán phục trước sự đa dạng này. Những gì chúng ta đã đạt được không phải là giới hạn. Tiềm năng của giống cây này vẫn chưa được khai thác hết, và chúng ta có thể và nên tiếp tục nghiên cứu phát triển nó!" chuyên gia nói.

Thu hoạch lúa mì tại Nga. Ảnh: ST

Tiềm năng thực sự của giống lúa Yermolovka được phát huy tối đa khi canh tác thâm canh. Tuy nhiên, ngay cả với phương pháp canh tác ít thâm canh hơn, giống lúa này vẫn cạnh tranh nhờ vào đặc điểm di truyền vượt trội – đặc biệt, hàm lượng hạt trên mỗi bắp cao gấp 2-2,5 lần so với nhiều giống lúa trong nước.

Nhiệm vụ của người nông dân là tối đa hóa tiềm năng này. Năng suất kỷ lục 146,6 tạ/ha chứng minh rằng với sự kết hợp đúng đắn giữa yếu tố di truyền, dinh dưỡng và công nghệ, năng suất có thể được nâng cao hơn nữa.

Một giống lúa khác của Nga cũng đang "bùng nổ"

Các nhà khoa học thuộc trung tâm chọn giống "Betagran Semena" (thuộc tập đoàn Schelkovo Agrohim) nghiên cứu và phát triển giống lúa mì "Zyuganovka" (Зюгановка).

Các chuyên gia cầm trên tay giống lúa mì "Zyuganovka" (Зюгановка). Ảnh: KP

Trên các thửa ruộng thực nghiệm, giống lúa mì này đã đạt mức năng suất vượt trội tới 184,95 tạ/ha (tương đương gần 18,5 tấn/ha). Đây không chỉ là kỷ lục của nước Nga mà còn được đánh giá là một trong những đỉnh cao năng suất lúa mì đông trên quy mô thế giới.

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Cả hai giống lúa mì kỷ lục này (Yermolovka và Zyuganovka) đều đại diện cho dòng sinh học lúa mì đông thế hệ mới của vùng Oryol, được phát triển dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Pryanishnikov.

Đánh giá về thành tựu này, Tiến sĩ Hóa học Salis Karakotov - Tổng Giám đốc tập đoàn Schelkovo Agrohim - chia sẻ: "Những kỷ lục trong sản xuất nông nghiệp giống như môn thể thao thành tích cao. Kỷ lục cho thấy giới hạn tối đa về tiềm năng mà chúng ta có thể hướng tới. Hiện nay, năng suất ngũ cốc đại trà của tỉnh Oryol đạt khoảng 55 tạ/ha - một kết quả đã rất xuất sắc. Tuy nhiên, các kỷ lục vừa lập được khẳng định rằng tiềm năng phát triển của chúng ta vẫn còn rất lớn."

Kỳ tích tại tỉnh Oryol tiếp tục khẳng định bước tiến vượt bậc của nền khoa học chọn giống Nga, mở ra triển vọng nâng cao đáng kể sản lượng lương thực cho nước Nga trong tương lai.

Điểm chung 2 giống lúa: Thích ứng biến đổi khí hậu Điểm cốt lõi giúp các giống lúa mì đông thế hệ mới như Zyuganovka và Yermolovka nhận được sự quan tâm lớn từ giới khoa học chính là năng lực thích ứng linh hoạt với các kịch bản biến đổi khí hậu khắc nghiệt: Kháng hạn và chịu sốc nhiệt: Nhờ hệ thống rễ phát triển sâu và cơ chế điều tiết sinh học hiện đại, cây có khả năng duy trì quang hợp ngay cả trong những đợt hạn hán kéo dài hoặc các đợt nắng nóng bất thường ở giai đoạn làm hạt. Tối ưu hóa khả năng chống đổ ngã: Thiết kế thân cây ngắn nhưng cứng cáp (đặc biệt ở giống Yermolovka) giúp cây đứng vững trước các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, giông lốc hay mưa lớn dồn dập. Thích nghi với mùa đông thất thường: Giống cây này được tăng cường khả năng chịu lạnh và chống chịu tốt trước hiện tượng băng tuyết tan - đóng băng thất thường (nhiệt độ trồi sụt liên tục), đảm bảo tỷ lệ sống sót cao qua mùa đông khắc nghiệt vùng Đông Âu.

Tham khảo: Science