Nga vừa báo tin vui đến cả thế giới

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Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu nhằm góp phần giảm giá nhiên liệu. Động thái này đi kèm quyết định tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Washington đối với nhiên liệu Nga, trong bối cảnh giá dầu diesel tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Theo thông báo của ông Trump hôm thứ Sáu, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai bên nhất trí Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tương đương khoảng 2,25 triệu thùng, cho thị trường Mỹ và toàn cầu.

Ông Trump cho biết Nga dự kiến cung cấp thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn trong thời gian tiếp theo. Khối lượng xuất khẩu có thể tăng thêm tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu Nga, vốn bị hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine.

Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép cho phép nhập khẩu dầu diesel từ Nga đến ngày 7/4. Trước đó, vào tháng 10/2025, Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty dầu mỏ lớn của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Việc nối lại xuất khẩu dầu diesel có thể giúp Moscow gia tăng nguồn thu từ năng lượng, trong khi Mỹ kỳ vọng bổ sung nguồn cung để giảm áp lực lên giá nhiên liệu.

Thông tin về thỏa thuận đã khiến giá dầu diesel kỳ hạn của Mỹ giảm gần 5%, xuống còn 4,64 USD/gallon. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng lượng nhiên liệu bổ sung khó có thể tạo ra sự thay đổi bền vững đối với thị trường.

Rory Johnston, nhà nghiên cứu thị trường dầu mỏ và người sáng lập CommodityContext.com, cho rằng thỏa thuận có quy mô hạn chế so với lượng dầu diesel Nga thường xuất khẩu khi hoạt động lọc dầu không bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công.

Trong khi đó, Jim Mitchell, nhà phân tích tại công ty tư vấn Wood Mackenzie, nhận định nguồn cung từ Nga không phải giải pháp triệt để, nhưng có thể bổ sung một lượng nhiên liệu cần thiết cho thị trường đang thiếu hụt.

Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng khoảng 70% kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá dầu diesel trung bình tại nước này đạt 6,28 USD/gallon vào thứ Năm.

Dầu diesel là nhiên liệu quan trọng đối với hoạt động vận tải đường bộ, nông nghiệp và sưởi ấm. Giá nhiên liệu tăng cao cũng làm gia tăng chi phí vận chuyển và sản xuất, tạo thêm áp lực lạm phát đối với nền kinh tế Mỹ.

Trước đó, chính quyền ông Trump đã triển khai một số biện pháp nhằm tăng nguồn cung nhiên liệu, bao gồm thúc đẩy các đồng minh giải phóng dự trữ khẩn cấp và mở rộng khả năng tiếp cận dầu diesel nhuộm đỏ được miễn thuế, thường được sử dụng trong các thiết bị nông nghiệp.

Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao đang tạo sức ép lên chính quyền Mỹ trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 3/11. Dù nguồn cung bổ sung từ Nga đã khiến giá dầu diesel kỳ hạn giảm trong ngắn hạn, tác động thực tế đối với giá nhiên liệu và lạm phát vẫn phụ thuộc vào diễn biến nguồn cung toàn cầu cũng như tình hình xung đột tại Trung Đông và Ukraine.