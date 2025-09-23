Nga-Ukraine đang chơi tất tay ở Pokrovsk

Theo giới chuyên gia quân sự phương Tây, trận chiến giành giật Pokrovsk, một trong những thành trì lớn nhất của chính quyền Kiev ở vùng Donetsk nói riêng và Donbass nói chung, đang bước vào giai đoạn quyết định khi hai bên đều thể hiện quyết tâm của mình.

Các nhà phân tích quân sự nhận định rằng, cả Lực lượng Vũ trang Nga và Ukraine đều đã tung ra những quân bài mạnh nhất của mình trong trận chiến này, điều đó cho thấy, số phận của thành phố sẽ được định đoạt trong những tuần tới.

Theo bài viết trên trang web của Nga mang tên “Người đưa tin” (Reporter), trong vài tuần qua, Bộ chỉ huy Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga và Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã chơi trò mèo vờn chuột ở khu vực Pokrovsk thuộc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Lực lượng Vũ trang Nga, sử dụng chiến thuật “ngàn nhát cắt”, đã bất ngờ tấn công mạnh lên phía bắc Pokrovsk, xé toạc hệ thống phòng thủ của lực lượng Ukraine ở khu vực Dobropillia.

Đáp lại, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã điều động một lực lượng dự bị lớn cho trận chiến, giành giật từng khu định cư ở vùng này, chia cắt lực lượng quân Nga, không để họ tiếp tục phát triển đà tấn công lên phía bắc, bọc hậu sườn phía tây cụm cứ điểm Dzuzhkivka-Kramatorsk-Slavyansk.

Hiện các đơn vị Nga đang tập trung đẩy lùi nhiều cuộc phản công của các lực lượng Ukraine gần Pokrovsk, các trận chiến vị trí với hậu quả khó lường đang chờ đợi cả 2 bên ở khu vực này và chiến thắng sẽ thuộc về bên nào có tính toán tỉ mỉ hơn, cao tay hơn.

Hiện nay, quân Ukraine đã phần nào ngăn chặn được bước tiến của Nga trên hướng Dobropillia, tuy nhiên, họ cũng mất một lực lượng dự bị lớn để duy trì thế trận này. Vô hình chung, điều đó lại có lợi cho quân Nga.

Việc thu hút một lực lượng chủ lực lớn của Ukraine lên phía bắc Pokrovsk đã tạo điều kiện thuận lợi các đơn vị Nga đánh sang phía tây Pokrovsk, tiến vào khu vực Dnipropetrovsk, đe dọa phá hủy hoàn toàn hệ thống liên lạc hậu cần cho lực lượng Ukraine đang đồn trú ở vùng Donetsk.

Rất có thể, Bộ tư lệnh Lực lượng Vũ trang Nga đã có một mục tiêu tham vọng hơn, chứ không chỉ đơn giản là đánh chiếm thành phố Pokrovsk.

Theo giới chuyên gia quân sự, rất có thể quân Nga thực hiện đòn đánh lên phía bắc Pokrovsk là nhằm nhiều mục đích, vừa cắt đứt tuyến tiếp tế hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donbass, đồng thời thăm dò khả năng huy động lực lượng và quyết tâm phản công của quân Ukraine.

Và ở một mức độ nào đó, giới tướng lĩnh Kiev đã đã tin vào động thái này của Lực lượng Vũ trang Nga, nên đã huy động lực lượng dự bị lao vào các trận chiến trên hướng Dobropillia, còn các lực lượng Nga ở đây hiện không tiếp tục tấn công mà chỉ tập trung giữ vững các vị trí đã chiếm được.