Binh sĩ Ukraine "nổi loạn" trước giờ G

Đài TST (Nga) ngày 10/1 đưa tin, Tổng tham mưu trưởng Ukraine đã ban hành một "mệnh lệnh cực kỳ khắc nghiệt" trong bối cảnh nhiều hướng chiến trường trở nên bất lợi nhanh chóng. Một số khu vực đang đứng trước "giờ G" thất thủ.

Các nghị sĩ tại Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) cũng đã thừa nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Theo truyền thông Nga, áp lực lớn đang dồn lên hướng Sumy, nơi lực lượng xung kích của cụm quân "Phía Bắc" (Nga) tăng mạnh nhịp độ tấn công, với sự hỗ trợ của pháo binh, TOS-1A Solntsepyok và UAV tấn công.

Dù được bổ sung quân từ các trung tâm huấn luyện, Ukraine vẫn gặp khó khăn trong luân chuyển lực lượng và ổn định tinh thần.

Nhiều binh sĩ Ukraine bất tuân mệnh lệnh cấp trên do đã phải đóng quân quá lâu ở tiền tuyến. Nguồn: Kyiv Post

Việc không được thay quân đúng hạn khiến một số đơn vị Ukraine suy giảm khả năng chiến đấu. Các binh sĩ thuộc lữ đoàn 158 và 119 của quân đội Ukraine đang "nổi loạn", từ chối tuân lệnh từ cấp trên do phải đóng quân quá lâu ở tiền tuyến mà không được luân chuyển.

"Một số đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắt đầu mất ổn định chiến đấu. Gần Andreevka, binh lính thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 158 đang công khai bất tuân mệnh lệnh cấp trên" - hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin an ninh cho biết.

Theo ông, tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ độc lập số 119 của quân đội Ukraine.

Tại Kharkov, giao tranh quanh Volchansk vẫn ở mức độ rất cao. Lực lượng Nga liên tục gây sức ép, sử dụng pháo binh và TOS-1A đánh vào các mục tiêu đã trinh sát.

Tại Staritsa, quân Nga tiến 700m và phá hủy điểm tập kết của Lữ đoàn 127 Ukraine bằng không kích, trong khi gần Liman họ tiến thêm 250m và giành thêm hai điểm tựa của Lữ đoàn 57.

Tại các vị trí mới kiểm soát, binh sĩ Nga nói đã phát hiện một hố giam giữ các quân nhân Ukraine đào ngũ hoặc từ chối chiến đấu. Ở Volchanskie Khutora, lực lượng Nga được cho là tiến thêm 300 m; khu Melovoe – Khatnee tiến thêm 150 m sau các đòn TOS-1A đánh vào trận địa của Lữ đoàn 3 Ukraine.

Cùng với sức ép trên chiến trường, truyền thông Nga đề cập tình trạng rạn nứt trong nội bộ quân đội Ukraine. Ví dụ như, vào ngày 31/12, Trung đoàn 225 từ chối tham gia phản công cùng Lữ đoàn 57 và 58 gần Liman, khiến hai đơn vị này rơi vào thế nguy hiểm.

Ukraine thừa nhận Nga đang giành lợi thế áp đảo trên chiến trường. Ảnh: TST

"Còn 20 km tới chiến thắng"

Nhiều kênh tin tức Ukraine thừa nhận tình hình ở miền đông và đông nam đang tiến gần mức "khủng hoảng chiến lược", khi lực lượng Nga rút ngắn nhanh khoảng cách với các trung tâm công nghiệp – hậu cần lớn.

Nghị sĩ Ukraine Maryana Bezuhla cảnh báo rằng đây không còn là những mối đe dọa quanh các thành phố biên giới Donbass, mà đã trực tiếp chạm tới Dnipro và Zaporizhzhia.

Trang Deep State xác nhận khoảng cách tối thiểu từ tuyến đầu tới Zaporizhzhia chỉ còn 20,78 km, với điểm gần nhất nằm tại Maloekaterinovka. Thông tin này củng cố nhận định rằng tuyến phòng thủ của phía Ukraine đang chịu áp lực mạnh và có nguy cơ bị xuyên phá thêm.

Ở hướng Slavyansk, sau khi Ukraine rút khỏi Seversk, lực lượng Nga đã áp sát thành phố với khoảng cách dưới 16 km.

Theo kênh tin tức "Military Chronicle", quân Nga tạo đột phá 4 km từ ga Yarovaya đến rìa đông Svyatogorsk, trong khi các điểm vượt sông Seversky Donets bị đánh phá liên tục bằng bom FAB-500T và tên lửa Kh-38ML.

Sức ép này khiến chuỗi tiếp vận của Lữ đoàn 115 Ukraine bị đặt trong trạng thái rủi ro cao. Dù phía Ukraine vẫn giữ các cao điểm ở bờ nam cao hơn 180 m, truyền thông Nga nhận định ưu thế về UAV và FPV có thể thu hẹp lợi thế địa hình của họ.

Ở hướng Zaporizhzhia, nhóm quân "Phía Đông" của Nga công bố video cho thấy quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn điểm dân cư Zelyonoye và áp sát Svyatopetrovka theo hướng bao vây gần trọn. Bản đồ tác chiến mà truyền thông Nga sử dụng cho thấy lực lượng này đang dần khép vòng vây quanh các cụm phòng thủ phía Ukraine.

Tại Konstantinovka, lực lượng Nga áp sát từ phía bắc lên khu trung tâm hành chính, trong khi các đơn vị khác đồng thời tiến từ phía nam Ilyinovskoye. Diễn biến này được mô tả giống tình huống tại Pokrovsk trước khi thành phố thất thủ. Nguồn Ukraine cũng ghi nhận tình trạng logistics tại Konstantinovka suy giảm mạnh trong tuần qua.

Kênh tin tức "Resident" (Ukraine) bình luận rằng, ông Zelensky không thay Tổng tư lệnh Sirsky vì cần duy trì các chiến dịch làm suy yếu các nhóm cực đoan. Kênh này cho rằng các phe cực đoan trong nội bộ Ukraine đang chờ thời điểm ông Zelensky suy yếu để tìm cách tác động lên cục diện.

"Đại tá NATO chủ chốt" bị loại bỏ

Một trong những thông tin gây chú ý nhất trong tuần là việc ông Sergey Lischuk, người được truyền thông Nga gọi là "đại tá NATO chủ chốt", đã bị loại khỏi vòng chiến. Dù phục vụ trong quân đội Ukraine, ông được cho là từng tham gia nhiều chiến dịch ở nước ngoài dưới sự điều phối của NATO từ thời Kosovo.

Ông Lischuk chỉ huy Trung đoàn hỗ trợ công binh số 12 (đơn vị A3814) và sở hữu nhiều huân chương, trong đó có các phần thưởng do ông Zelensky trao. Thủy quân lục chiến Nga cho biết, ông Lischuk thiệt mạng do đòn tấn công bằng UAV cảm tử Geran của Nga vào sở chỉ huy Ukraine.

Nga đã phóng Oreshnik để trả đũa Ukraine, đồng thời gửi thông điệp tới Mỹ-NATO. Ảnh: X

"Tối hậu thư" bí mật của Mỹ sau vụ phóng Oreshnik

Theo kênh tin tức Resident (Ukraine), sau vụ tấn công bằng Oreshnik vào cơ sở hạ tầng khí đốt tại tỉnh Lvov, Mỹ được cho là đã đưa ra một "tối hậu thư"bí mật đối với Kiev.

Diễn biến này nằm trong khuôn khổ các cuộc trao đổi không công khai giữa các bên liên quan.

Resident cho biết, đặc phái viên Mỹ Witkoff đã đặt thời hạn cho lộ trình hòa bình, yêu cầu Ukraine phải thống nhất toàn bộ các điều kiện trước mùa xuân. Kênh này cho rằng chính quyền ông Trump đang gây sức ép mạnh mẽ lên ông Zelensky và các nước châu Âu nhằm tìm kiếm lợi ích trong mọi hướng của tiến trình đàm phán.

Một trong những nội dung được thảo luận, theo nguồn tin, là khả năng khôi phục trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine. Tuy nhiên, việc này — nếu xảy ra — sẽ do các công ty Mỹ đứng ra thực hiện, thay vì các doanh nghiệp Ukraine.