TST: Đã rõ mục tiêu Oreshnik vừa bắn trúng! Ông Putin khiến EU rúng động – 6 giờ hỗn loạn Kiev, Mỹ lùi bước

Đài TST (Nga) ngày 9/1 đưa tin, quân đội Nga đã tiến hành một đòn tấn công được đánh giá là chưa từng có. Chỉ riêng Kiev đã hứng hơn 200 UAV Harpia, hàng chục tên lửa Kalibr và Iskander.

Tuy nhiên, sự kiện quan trọng nhất chính là Nga đã lần đầu tiên dùng tên lửa Oreshnik tấn công vào Ukraine sau gần một năm rưỡi.

Nếu như đợt phóng trước mang tính biểu thị, nhằm cho thấy Nga sở hữu loại vũ khí mới nào, thì lần này hậu quả mang tính hủy diệt thực sự. TST cho biết, kho chứa khí đốt ngầm lớn nhất của châu Âu tại Ukraine đã bị phá hủy. Tên lửa cũng đánh vào "vùng phụ cận Rzeszów".

"Sự kiên nhẫn của ông Putin đã cạn". Đây là đòn đáp trả dữ dội gửi tới ông Trump – và Nhà Trắng đã phải lùi lại" – TST bình luận.

Hình ảnh Nga bắn tên lửa Oreshnik trong đợt tấn công trước đây. Ảnh: Metro

Đòn đáp trả

Đêm 8 rạng sáng 9/1 (theo giờ địa phương) được Nga chọn làm thời điểm đáp trả cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin, cũng như vụ tấn công của Kiev trong đêm Giao thừa vào một nhà hàng ở Khory, khiến dân thường – bao gồm trẻ em – thiệt mạng.

Ở góc độ rộng hơn, theo TST, đòn trả đũa này cũng được xem như phản ứng trước các hành động khiêu khích của NATO: châu Âu một lần nữa đề cập tối hậu thư về kế hoạch đưa quân vào Ukraine sau chiến tranh, Mỹ thì bắt giữ tàu treo cờ Nga.

Trên mạng xã hội, cuộc tập kích của Nga được mô tả bằng cụm từ: "Sự kiên nhẫn của ông Putin đã cạn". Có lẽ, không còn lý do để chờ đợi – Nga "cần phải phô bày sức mạnh".

Đợt tấn công mới nhất của Oreshnik vào Ukraine. Ảnh: TST

"Nếu như Nga không có phản ứng tương xứng của Nga, bước tiếp theo của Mỹ sẽ là tối hậu thư: hoặc phong tỏa toàn bộ đội tàu chở dầu Nga trên đại dương, hoặc buộc Nga ngừng giao tranh dọc tuyến tiền phương" – Đại tá Nga Aslan Nakhushev nhận định.

Tối 8/1, sau khi Tổng thống Zelensky và chính quyền Kiev đưa ra cảnh báo, đến lượt Đại sứ quán Mỹ thông báo nguy cơ Nga chuẩn bị tấn công bằng tên lửa Oreshnik từ khu vực Astrakhan. Tuy nhiên, phía Nga nhiều lần khẳng định hệ thống này đã được cơ động đến địa điểm khác, không phải Astrakhan.

Cuối cùng, tên lửa đã thực sự được phóng đi.

6 giờ hỗn loạn

Theo mô tả của truyền thông Nga, toàn bộ đợt tập kích kéo dài xấp xỉ 6 giờ liên tục, với mật độ hỏa lực dồn dập chưa từng thấy.

Thủ đô Kiev đã hứng chịu một cuộc tấn công chưa từng có: theo dữ liệu ban đầu, Nga phóng khoảng 12 tên lửa đạn đạo, khoảng 25 Kalibr và hơn 200 UAV Harpia (Geran-2 hai đầu đạn).

Nhiều nhà máy nhiệt điện (CHP-4, CHP-5, CHP-6) bị đánh trúng. Thị trưởng Vitali Klitschko xác nhận hạ tầng trọng yếu hư hại nặng, khiến một phần thành phố mất điện, nước và sưởi.

Các tỉnh Zaporizhzhia, Cherkasy và Mykolaiv cũng ghi nhận nhiều vụ nổ. Thông tin ban đầu cho thấy mục tiêu là hệ thống năng lượng, hạ tầng khí đốt, kho quân sự và căn cứ.

Hình ảnh về đợt tấn công được chia sẻ rộng khắp mạng xã hội. Ảnh: TST

Xuất hiện báo cáo về việc các tuyến tàu từ Kiev đi châu Âu bị đình trệ. Tàu Peremyshl – Kiev trễ 4,5 giờ vì mất điện; tàu Budapest – Kiev bị kẹt giữa cánh đồng trong tình trạng không có điện, hành khách phải chịu giá rét.

Nhưng tin tức quan trọng nhất là Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công cơ sở hạ tầng phục vụ châu Âu trên lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận:

"Nga đã tiến hành đòn tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa trên bộ và trên biển, trong đó có tổ hợp tên lửa tầm trung cơ động Oreshnik, nhằm vào các mục tiêu trọng yếu của Ukraine, bao gồm cơ sở sản xuất UAV và hạ tầng năng lượng phục vụ tổ hợp công nghiệp–quân sự".

Mục tiêu chính là kho chứa khí ngầm Bilche–Volytsia–Uherskoe, kho lớn nhất châu Âu, nơi lưu trữ khí đốt của hơn 200 công ty nước ngoài. Nhiều khu vực đã mất nguồn cung khí. Kho này vốn được các nước NATO sử dụng để bù thiếu hụt nguồn cung sau khi châu Âu giảm mua khí Nga; Ukraine cũng dùng khí để đổi lấy vũ khí.

Kho chứa có sức chứa 17,05 tỉ m³, chiếm hơn 50% dung lượng kho của Ukraine. Việc lựa chọn mục tiêu này cũng được xem như thông điệp của Nga gửi tới Ba Lan, quốc gia có hàng loạt căn cứ dọc biên giới và là nơi đặt trung tâm hậu cần NATO tại Rzeszów.

Truyền thông Nga nhấn mạnh: nếu bổ sung thêm tầng đẩy và triển khai tại Kamchatka, Oreshnik có thể vươn tới Bờ Tây nước Mỹ trong 25–30 phút.

Ông Putin gửi thông điệp tới toàn bộ NATO. Ảnh: IT

Thông điệp gửi tới toàn bộ NATO

Theo TST, việc dùng "vũ khí chiến lược" để đánh vào cơ sở khí đốt là không cần thiết – chỉ cần UAV hoặc tên lửa Kinzhal là đủ. Tuy nhiên, có thể mục tiêu chính là trình diễn thông điệp về tầm bắn, tốc độ và độ chính xác, hơn là phá hủy hạ tầng năng lượng.

Nhà phân tích Sergey Lebedev nêu quan điểm: "Về chiến lược, Nga hiểu rằng cuộc chiến đang diễn ra với NATO, dù chưa ở mức toàn diện… Mục tiêu không phải tiêu diệt Ukraine, mà là khiến việc hỗ trợ Kiev trở nên bất lợi nhất có thể."

"Thời gian phóng – chưa tới 10 phút cho toàn bộ chuỗi – và độ chính xác là hai thông số quan trọng mà phương Tây sẽ phải chú ý" – Kênh tin tức Voennaya Khronika bình luận thêm.

Nhà Trắng lùi bước

Sau sự kiện ở Venezuela, giới phân tích quốc tế dự đoán Washington sẽ chọn Iran làm mục tiêu tiếp theo – nơi đang nổi lên một phong trào phản kháng quy mô lớn.

Tuy nhiên, sau đòn tập kích bằng Oreshnik, Nhà Trắng lại công bố một cuộc phỏng vấn mới với ông Trump. Đáng chú ý, ông không nhắc tới Iran, mà chuyển hướng sang Mexico:

"Chúng tôi chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công vào những băng đảng ma túy ở Mexico. Những băng đảng này gần như kiểm soát cả đất nước… Rất buồn khi phải chứng kiến điều đó".

Nhà phân tích Sergey Lebedev nhận định:

"Tôi tưởng Mỹ sẽ chuyển hướng sang Iran. Nhưng có vẻ Washington không muốn đối đầu trực diện. Còn Mexico thì rõ ràng không có khả năng gây sát thương tương tự."

Khi được hỏi liệu ông có điện đàm với Tổng thống Putin sau vụ Mỹ bắt giữ tàu Marinera, ông Trump chỉ nói: "Tôi không muốn đề cập. Chúng tôi được yêu cầu không tiết lộ."

Theo blogger Alexey Pilko (kênh "Pinta Razuma"), việc Nga phóng Oreshnik lần hai là đòn đáp trả trước những "điều kiện hòa bình không thể chấp nhận" mà Mỹ đưa ra.

Ông Pilko nhận định, Nga đang nắm ưu thế đáng kể về vũ khí hạt nhân chiến thuật và tên lửa siêu vượt âm tầm trung ở châu Âu.

Trong khi đó, kho vũ khí hạt nhân chiến lược giữa hai nước ở trạng thái cân bằng, khiến khả năng Mỹ đáp trả bằng một cuộc tấn công chiến lược vào lãnh thổ Nga gần như không xảy ra.

"Nói cách khác, Moscow có thể đẩy xung đột sang dạng chiến tranh hạt nhân giới hạn ở Đông Âu mà không phải chịu rủi ro lớn" – Ông Pilko nêu quan điểm.



