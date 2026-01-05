Nổ xe chở lính tinh nhuệ Nga, Moscow trả đũa: Vũ khí mới lần đầu lộ diện, Kiev hỗn loạn bắn nhầm quân mình

Nổ xe chở lính tinh thuệ của Nga

Tờ Militarnyi dẫn thông tin do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) công bố ngày 4/1, các lực lượng Ukraine đã tiến hành một vụ tấn công nhằm vào xe tải quân sự chở binh sĩ tinh nhuệ của Nga.

Vụ việc xảy ra vào buổi sáng tại thành phố Korenovsk, thuộc vùng Krasnodar Krai, khu vực hậu phương của Nga. Địa điểm bị tấn công nằm gần lối vào căn cứ đóng quân thường trực của Lữ đoàn Tên lửa số 47, đơn vị trực thuộc Tập đoàn quân hợp thành số 8 của Quân khu miền Nam Nga.

Ảnh minh họa một xe quân sự Nga bốc cháy. Nguồn: Defense Web TV

Theo thông tin được công bố, chiếc xe tải quân sự KAMAZ đang làm nhiệm vụ vận chuyển quân nhân của lữ đoàn thì phát nổ, khiến phương tiện bốc cháy dữ dội và bị hư hỏng nghiêm trọng.

Phía tình báo Ukraine cho biết vụ tấn công đã gây ra thương vong cho binh sĩ Nga, bao gồm cả người thiệt mạng và bị thương, song không công bố con số cụ thể. DIU đồng thời cáo buộc Lữ đoàn Tên lửa 47 là một trong những đơn vị trực tiếp tham gia các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ukraine, gây ra thiệt hại đáng kể.

Cơ quan tình báo Ukraine công bố hình ảnh chiếc xe quân sự Nga bị tấn công

Nga trả đũa, vũ khí mới lần đầu lộ diện trên chiến trường

Đáp trả cuộc phục kích của Ukraine, Moscow đã tăng cường độ tấn công trên nhiều mặt trận.

Đặc biệt mới đây, các nguồn tin từ phía Ukraine xác nhận sự xuất hiện của một loại UAV chưa từng ghi nhận trước đây. Lần đầu tiên, UAV Geran của Nga - được cho là đã được trang bị tên lửa phòng không vác vai - làm dấy lên lo ngại về một bước leo thang mới trong tác chiến bằng không người lái.

Chuyên gia quân sự Ukraine về công nghệ vô tuyến Sergey Beskrestnov, biệt danh Flash, cho biết UAV này được trang bị camera và mô-đun liên lạc vô tuyến, cho phép người điều khiển từ xa trực tiếp phóng tên lửa.

Theo ông, hệ thống này nhiều khả năng nhằm đối phó với trực thăng và không quân lục quân Ukraine, cũng như các UAV đánh chặn.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, nếu thông tin trên là chính xác, đây là bước phát triển mang tính logic trong quá trình nâng cấp một trong những phương tiện tấn công hiệu quả nhất thời gian qua.

Việc trang bị tên lửa phòng không cho UAV có thể làm gia tăng đáng kể rủi ro cho các phương tiện đối phó của Ukraine, vốn đang được sử dụng ngày càng nhiều để săn đuổi UAV tấn công.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nhiều khả năng đây không phải là giải pháp triển khai đại trà, mà chỉ áp dụng cho các nhiệm vụ cụ thể như hộ tống các đợt tấn công, hoạt động trong khu vực có mật độ phòng không dày đặc hoặc yểm trợ cho các UAV khác.

Nếu mô hình này chứng minh được hiệu quả, hệ quả không chỉ mang tính chiến thuật mà còn kéo theo chi phí đối phó ngày càng gia tăng.

Nhiều diễn biến mới bùng nổ trên chiến trường. Ảnh: TST

Đòn đánh nhầm ở Kupyansk và thế trận ngày càng căng thẳng

Tin xấu với Kiev chưa dừng lại ở đó, cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 5/1 cho biết, trong bối cảnh tình báo Ukraine không kịp nhận diện mục tiêu then chốt, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Kupyansk, khi Lực lượng vũ trang Ukraine bị cho là đã đánh nhầm vào chính lực lượng của mình. Đến thời điểm sự việc được làm rõ, đã không còn khả năng cứu hộ.

Kênh tin tức SHOT, dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, một nhóm binh sĩ và lính đánh thuê Ukraine đang trú ẩn trong bệnh viện để tránh hỏa lực của quân đội Nga đã trở thành mục tiêu của một đòn tấn công phối hợp.

Tình báo Ukraine không kịp xác định rằng trong tòa nhà là lực lượng của chính họ. Khi nhận ra sai lầm, toàn bộ khu vực đã bị phá hủy nặng nề.

Nguồn tin cho biết, trong các đợt tiến công không đạt kết quả, một bộ phận lính đánh thuê được điều vào "điểm nóng" Kupyansk đã tìm cách ẩn náu trong bệnh viện. Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong quá trình xác định mục tiêu, công trình này đã bị tấn công, dẫn tới việc hàng chục binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê được cho là đã thiệt mạng tại chỗ.

Trong khi đó, tình hình xung quanh Kupyansk tiếp tục leo thang. Theo "Biên niên sử quân sự", cụm quân của Nga đã giành quyền kiểm soát Podoly – một ngôi làng lớn bên bờ sông Oskol, nằm sát Kupyansk-Uzlovoy.

Bất chấp tổn thất lớn, phía Ukraine vẫn tìm cách đưa lực lượng dự bị và khí tài vào khu vực. Một số nguồn tin cho rằng bộ chỉ huy Ukraine đang chuẩn bị một đợt tiến công mới, với sự tham gia của các đơn vị xung kích được điều động từ nhiều hướng.