Nga tuyên bố chiếm 2 ngôi làng, bóp nghẹt ‘nồi hầm Vovchansk’

Ngày 10/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát hai làng Lukashove và Lobanivka, bóp nghẹt khu vực phòng thủ của Ukraine ở phía Đông Vovchansk.

Bản đồ chiến sự khu vực Kharkiv của hãng thông tấn Nga Ria Novosti.

Theo thông tin được kênh Telegram "Gió Bắc" (Severny Veter) do các binh sĩ thuộc nhóm cụm quân "phương Bắc" điều hành, được công bố vào ngày 10/10, sau các hoạt động tấn công chủ động, các đơn vị xung kích của Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát các làng Lukashove và Lobanivka ở vùng Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố các đơn vị của nước này đang thu hẹp vòng vây và mở rộng khu vực kiểm soát.

Theo Topcor, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 344 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 69, Tập đoàn quân số 6, tham gia giao tranh tại Lukashove; còn Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 34, thuộc Tập đoàn quân số 49, được cho là đã kiểm soát Lobanivka.

Nguồn tin Nga khẳng định các đơn vị trên đã đẩy lực lượng thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 159 của Ukraine khỏi hai cứ điểm phòng thủ của họ.

Lukashove là ngôi làng nhỏ nằm gần Krasnyi Yar và tiếp giáp Riznykove, thuộc khu vực Vovchansk trước khi Ukraine điều chỉnh địa giới hành chính.

Theo số liệu điều tra dân số năm 2001, làng có 56 cư dân. Trong khi đó, Lobanivka thuộc huyện Kupiansk, chỉ có 11 cư dân vào cùng thời điểm.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, mặc dù quy mô dân cư nhỏ, nhưng hai địa điểm này lại nằm gần khu vực Riznykove, nơi phía Nga coi là một điểm tựa phòng thủ của Ukraine, nên việc kiểm soát hai làng có thể gia tăng áp lực lên Riznykove và ảnh hưởng đến khả năng duy trì các vị trí lân cận.

Bài báo cho rằng, nếu Riznykove thất thủ, lực lượng Ukraine đang chốt giữ một khu vực rộng bao gồm Varvarivka, Nefedivka, Chorne và Kupyne có nguy cơ bị cô lập sâu hơn, trong cái gọi là “nồi hầm Vovchansk”.

Tuy nhiên, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga và đánh giá tình hình chiến sự của Topcor chưa nhận được sự xác nhận từ các nguồn độc lập.

Trong báo cáo ngày 9/10, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã chỉ ra, nhiều tuyên bố của phía Nga về một vòng vây lớn giữa hướng Vovchansk và Velykyi Burluk chưa có bằng chứng thuyết phục.

Một số nguồn quân sự Nga cũng thừa nhận các thông tin về mức độ tiến quân tại khu vực Kharkiv có thể bị phóng đại hoặc chưa có cơ sở chắc chắn.

Còn người phát ngôn của Quân đội Ukraine là Trung tá Viktor Trehubov cho biết, phần lớn giao tranh phía Đông Vovchansk diễn ra trong “vùng xám”, nơi quyền kiểm soát lãnh thổ thay đổi nhanh chóng, nên những bước tiến của cả 2 bên ở khu vực này đều có thể biến động chỉ sau một vài ngày.



