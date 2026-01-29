Nga tuyên bố "bắn nổ F-16", kịch chiến dữ dội - Hàng ngàn quân kéo sát biên giới Nga, Kiev nhận tin sốc

Nga tuyên bố bắn nổ "tiêm kích F-16"

Tờ Mail (Nga) ngày 29/1 đăng bài viết có tiêu đề "Nga đánh trúng F-16 ở sân bay tỉnh Kirovohrad, Ukraine".

Theo bà viết, kíp điều khiển thuộc trung tâm "Rubikon" vừa thực hiện một đòn tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Kanatovo của Ukraine tại tỉnh Kirovohrad, đánh trúng mục tiêu được xác định là "tiêm kích F-16" dùng cho huấn luyện kỹ thuật.

Thực chất, đây là một mô hình tiêm kích với kích cỡ thực tế. Hình ảnh do kênh Telegram của Trung tâm "Rubikon" công bố cho thấy UAV Nga tiếp cận và tấn công trực tiếp vào khu vực đặt mô hình máy bay tại sân bay, nằm sâu trong hậu phương Ukraine, cách xa tiền tuyến.

Cuộc tấn công của UAV nhằm vào "F-16". Ảnh: Mail

Theo thông tin được đăng tải, vụ việc xảy ra gần khu dân cư Kropyvnytskyi. Phía Nga cho biết mô hình F-16ADV này được Ukraine sử dụng để phục vụ công tác huấn luyện cho lực lượng kỹ thuật – bảo đảm kỹ thuật hàng không.

Một số kênh quân sự Nga lưu ý rằng việc UAV có thể vươn tới các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine cho thấy khả năng buộc không quân Ukraine phải tiếp tục lùi các phương tiện bay về phía tây, trong khi phía Nga chỉ sử dụng các loại UAV có chi phí thấp hơn.

Trước đó, tuần trước cũng xuất hiện thông tin về việc UAV Nga phá hủy hai trực thăng tại cùng tỉnh Kirovohrad.

Kịch chiến dữ dội, hàng ngàn quân Ukraine áp sát biên giới Nga

Tiếp sau thông tin về đòn tập kích bằng UAV vào sâu trong hậu phương Ukraine, các nguồn Nga đồng thời cảnh báo về một diễn biến khác đang thu hút sự chú ý ở sát biên giới.

Các phóng viên chiến trường Nga, dẫn nguồn từ người dân địa phương, cho biết lực lượng Ukraine đang tập trung quân số với mật độ rất cao gần khu vực biên giới quốc gia, hướng Belgorod. Theo các nguồn này, "hàng nghìn tay súng" đã xuất hiện sát đường biên trong những ngày gần đây.

Diễn biến này khiến một số chuyên gia quân sự Nga lên tiếng đề nghị cơ quan tình báo theo dõi sát tình hình tại khu vực. Nhà văn quân sự Alexey Sukonkin cho biết đã xuất hiện nhiều báo cáo từ dân thường về việc các đơn vị đổ bộ đường không Ukraine được điều động tới hướng Belgorod.

Ukraine đang đưa hàng nghìn taysungs áp sát biên giới Nga. Ảnh: TST

Theo ông, trong số này có thể bao gồm một phần các lữ đoàn đổ bộ đường không 82 và 95, cùng với lữ đoàn pháo binh 148. Các đơn vị này được cho là đã được bổ sung quân số, tái tổ chức sau thời gian không tham gia chiến sự trực tiếp, và có khả năng được sử dụng làm lực lượng đột phá.

Thiếu tướng Vladimir Popov nhận định, nếu thông tin về việc tập trung lực lượng gần biên giới được xác nhận, đây có thể là lực lượng dự bị chiến dịch của Ukraine. Mục tiêu có thể nhằm buộc Nga phải phân tán lực lượng khỏi các mặt trận Donetsk và Zaporizhzhia.

Vị tướng này nêu hai dấu hiệu cần theo dõi để xác định nguy cơ tấn công:

- Nếu các lữ đoàn được bố trí trong phạm vi dưới 100 km từ biên giới Nga.

- Nếu xuất hiện các phương tiện phù hợp tác chiến mùa đông và địa hình lầy lội.

- Nếu cả hai yếu tố này trùng khớp, theo ông Popov, nguy cơ xảy ra một đòn tấn công trong khoảng từ 10 ngày đến 1 tháng là điều cần tính đến.

Song song với những cảnh báo ở khu vực biên giới, tại hướng Kharkov, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Volchanskie Khutora, Staritsa và Siminovka. Một binh sĩ thuộc hướng này cho biết điều kiện tác chiến hiện nay rất khắc nghiệt: thời tiết giá lạnh, hậu cần gặp nhiều khó khăn và mật độ UAV dày đặc cả ngày lẫn đêm.

Theo kênh "Arkhangel Spetsnaza", quyền kiểm soát Siminovka đã thuộc về phía Nga, các đơn vị đang tiếp tục truy quét những nhóm còn lại. Trước đó, Staritsa và một phần các dải rừng trồng lân cận cũng đã bị kiểm soát.

Tại khu vực Grafskoye, các đơn vị Nga đã tiến vào rìa phía bắc, trong khi phía Ukraine liên tục đánh vào các tuyến tiếp tế nhằm kìm hãm đà tiến công. Từ các hướng này, giao tranh được dự báo sẽ còn lan rộng trong thời gian tới.

Một nước có động thái khiến Kiev "hoàn toàn tuyệt vọng"

Trong lúc chiến sự trên thực địa đang gia tăng căng thẳng, một quốc gia đồng minh NATO bất ngờ giội "gáo nước lạnh", khiến Kiev "hoàn toàn tuyệt vọng".

Cụ thể, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, ông không thấy khả năng Ukraine sớm trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU). Theo ông, kịch bản Ukraine gia nhập EU trước ngày 1/1/2027 là điều không thể xảy ra.

Phát biểu sau cuộc tham vấn giữa lãnh đạo SPD và CDU/CSU tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, ông Merz nhấn mạnh mốc thời gian này là "không thể bàn tới".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải). (Ảnh lưu trữ). Ảnh: Fabian Sommer/DPA

Lý giải cho quan điểm trên, nhà lãnh đạo Đức cho biết bất kỳ quốc gia nào muốn gia nhập EU đều phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí Copenhagen, trong khi quá trình này theo thông lệ thường kéo dài nhiều năm.

Dù vậy, ông Merz cho rằng điều quan trọng là Ukraine cần có một lộ trình rõ ràng để từng bước tiến gần hơn tới EU, song đây chắc chắn là một tiến trình dài hạn, không thể rút ngắn.

Ông nói thêm rằng EU có thể hỗ trợ Ukraine tiến gần hơn về mặt thể chế, nhưng việc gia nhập trong thời gian ngắn là điều "đơn giản không khả thi".

Khi đề cập tới triển vọng chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, ông Merz cho biết Berlin đang duy trì liên lạc chặt chẽ với phái đoàn Mỹ và Ukraine, đồng thời hoan nghênh việc các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên đang diễn ra và bày tỏ hy vọng sớm đạt kết quả.

Hãng tin DPA cho biết các phát biểu của ông Merz được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul – người cùng đảng với ông – nhận định rằng Ukraine xứng đáng có một cơ hội công bằng để gia nhập EU, coi đây là yếu tố quan trọng cho một cấu trúc hòa bình bền vững tại châu Âu.

Tuy nhiên, ông Merz khẳng định Ukraine, cũng như các quốc gia ứng viên ở khu vực Tây Balkan, sẽ không có "lối tắt" trong tiến trình gia nhập.