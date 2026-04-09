Nga tung chiêu 'phá giá' LNG tới 40%, còn sẵn sàng hỗ trợ 'phù phép' hồ sơ giấy tờ - Ấn Độ, Đông Nam Á như 'nắng hạn gặp mưa rào'

Hữu Bách |

Trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Qatar tê liệt vì căng thẳng tại eo biển Hormuz, Nga đã nhanh chóng tung đòn "áp sát" thị trường châu Á.

- Ảnh 1.

Giữa lúc nguồn cung khí đốt toàn cầu tê liệt vì căng thẳng tại eo biển Hormuz, Nga đang tìm cách tận dụng tình trạng thiếu hụt khí đốt tự nhiên toàn cầu bằng cách chào bán các lô hàng từ những cơ sở LNG bị Mỹ trừng phạt cho các quốc gia châu Á đang thiếu năng lượng.

Các giao dịch này được thực hiện kín đáo thông qua mạng lưới trung gian tại Trung Quốc. Đáng chú ý, phía bán hàng còn sẵn sàng "phù phép" hồ sơ để biến LNG Nga thành hàng từ Oman hoặc Nigeria. Đây là chiêu thức tinh vi giúp người mua né tránh sự giám sát và các lệnh trừng phạt thứ cấp từ Washington.

Bối cảnh hiện tại đang đẩy các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á vào thế khó. Việc nhà máy tại Qatar gặp sự cố cùng sự phong tỏa tại Trung Đông đã làm gián đoạn 1/5 nguồn cung toàn cầu. Bangladesh và Ấn Độ hiện phải mua khí giao ngay với giá gấp đôi hợp đồng dài hạn, buộc phải cắt giảm khí cho ngành phân bón để ưu tiên điện lưới.

Tại Đông Nam Á, các thị trường mới nổi cũng đang gánh áp lực chi phí nhập khẩu tăng vọt. Việc giá điện và sản xuất công nghiệp bị đe dọa khiến mức chiết khấu 40% của Nga trở thành một "phao cứu sinh" khó có thể từ chối trong giai đoạn khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Thực tế cho thấy nhiều quốc gia đã bắt đầu ưu tiên an ninh năng lượng hơn các rào cản chính trị. Việc Ấn Độ gần đây nhập khẩu lô dầu Iran đầu tiên sau nhiều năm là minh chứng rõ nhất.

Trong thời gian qua, Nga liên tục mở rộng xuất khẩu từ các dự án LNG bị trừng phạt như Arctic LNG 2 và Portovaya. Nhưng phần lớn người mua vẫn thận trọng do lo ngại nguy cơ bị Mỹ trừng phạt thứ cấp. Cho đến nay, Trung Quốc là nước nhập khẩu chính lượng LNG bị trừng phạt này, thông qua mạng lưới tàu vận chuyển “đội tàu bóng tối” (shadow fleet).

Việc mở rộng xuất khẩu sang các thị trường ngoài Trung Quốc sẽ giúp Nga đa dạng hóa khách hàng và tăng lượng bán từ các cơ sở bị đưa vào danh sách đen. Dự án Arctic LNG 2, được khởi động năm 2024 và là nhà máy LNG lớn nhất của Nga, hiện vẫn chưa đạt công suất tối đa do hạn chế về tàu vận chuyển và sự dè dặt của người mua.

Sự xuất hiện của nguồn LNG giá rẻ này đang đặt Mỹ vào thế khó khi các đối tác tại châu Á đứng trước lựa chọn sinh tồn. Nếu chấp nhận nguồn hàng từ Nga, nỗ lực cô lập kinh tế của phương Tây sẽ xuất hiện những vết nứt lớn không thể hàn gắn.

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

