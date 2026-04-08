Nóng: Chủ tịch “tứ đại chaebol” nắm giữ nhiều tỷ USD của Hàn Quốc và lãnh đạo 200 DN sắp đến Việt Nam

Dự kiến, các chủ tịch của “tứ đại chaebol” Hàn Quốc sẽ thăm Ấn Độ và Việt Nam trong tháng này. Ảnh: Yonhap News

Theo tờ Korea Times, các lãnh đạo của những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc (chaebol) dự kiến sẽ thăm Việt Nam và Ấn Độ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Dự kiến, chuyến thăm diễn ra vào cuối tháng 4, trong bối cảnh các chaebol của Hàn Quốc muốn phòng ngừa rủi ro từ những bất ổn xuất phát từ khủng hoảng Trung Đông, cũng như xu hướng gia tăng những chính sách bảo hộ thương mại.

Đáng chú ý, theo các nguồn tin trong ngành cho biết, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) đã thành lập các đoàn doanh nghiệp để lần lượt thăm Ấn Độ và Việt Nam trong tháng này. Cụ thể, mỗi đoàn dự kiến bao gồm tới 200 đại diện doanh nghiệp và sẽ tham gia những diễn đàn kinh doanh với các công ty địa phương.

Một quan chức cho biết, các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Việt Nam đang ngày càng thu hút sự chú ý như những điểm tựa, để giảm thiểu rủi ro từ sự bất ổn của chuỗi cung ứng do căng thẳng Trung Đông và các chính sách bảo hộ thương mại. Do đó, những chuyến thăm này của các chaebol Hàn Quốc được kỳ vọng giúp giảm bớt sự không chắc chắn và tìm kiếm sự cộng hưởng với các đối tác địa phương.

Chủ tịch Samsung, Hyundai, LG và SK sẽ tới thăm Việt Nam

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch SK Chey Tae-won, Chủ tịch Hyundai Motor Chung Euisun và Chủ tịch LG Koo Kwang-mo (từ trái sang phải). Ảnh: Korea Times

Theo Korea Times, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Hyundai Motor Chung Euisun, Chủ tịch LG Koo Kwang-mo và Chủ tịch SK Chey Tae-won, dự kiến sẽ tham gia vào đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Việt Nam. Đây đều là các nhà lãnh đạo cao nhất của nhóm “tứ đại chaebol” của Hàn Quốc hiện nay.

Trong đó, SK Innovation đã giành được một dự án quy mô lớn ở Việt Nam, trị giá 2,3 tỷ USD, bao gồm xây dựng nhà máy điện khí, một cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Hiện nay, Tập đoàn SK cũng đang đẩy mạnh mảng hạ tầng năng lượng.

Với Samsung, hiện gần một nửa sản lượng điện thoại thông minh toàn cầu của Samsung Electronics được sản xuất tại Việt Nam. Hơn nữa, Samsung Display cũng đang vận hành các cơ sở tại đây.

Tương tự, LG Electronics, LG Innotek và LG Display hiện cũng duy trì các cứ điểm sản xuất toàn cầu tại Việt Nam, thông qua 12 công ty liên kết.

Với Ấn Độ, các chủ tịch của Samsung, Hyundai và LG dự kiến sẽ tham gia đoàn đại biểu đến Ấn Độ. Nguyên nhân là vì tầm quan trọng của thị trường Ấn Độ đối với hoạt động kinh doanh của các tập đoàn này.

Cụ thể, với Samsung Electronics và LG Electronics, Ấn Độ là một thị trường trọng yếu cho các thiết bị công nghệ thông tin và đồ gia dụng. Nguyên nhân là quốc gia này có dân số 1,4 tỷ người và nền kinh tế đang tiếp tục tăng trưởng. Đây cũng được coi là một cơ sở sản xuất quan trọng đối với hai chaebol này của Hàn Quốc.

Hiện nay, Samsung Electronics vận hành các cơ sở sản xuất tại Noida và Tamil Nadu, khi sản xuất sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng. Ngoài ra, tập đoàn này cũng điều hành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn nhất của hãng bên ngoài Hàn Quốc tại đây.

Tương tự, LG Electronics đã xác định Ấn Độ là trụ cột chính trong chiến lược Global South, với việc vận hành các nhà máy tại Noida và Pune. Đồng thời, tập đoàn hiện đang xây dựng một cơ sở mới tại Sri City. Cổ phiếu của LG Electronics tại Ấn Độ đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán địa phương.

Tập đoàn Hyundai Motor cũng đã niêm yết công ty con tại Ấn Độ và có kế hoạch mở rộng công suất tại nhà máy Pune lên 1 triệu xe/năm.