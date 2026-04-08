Truyền thông Nga, Trung Quốc, Thái Lan... đánh giá cao thay đổi mạnh mẽ của Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VGP

Trong ngày 7/4, truyền thông nhiều nước đưa tin về sự kiện Quốc hội Việt Nam khóa XVI bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Hãng tin TASS của Nga nêu rõ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều chuyến thăm Nga. Trong đó, chuyến thăm mới nhất vào tháng 5/2025 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Trước đó, năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị Nga "vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển hợp tác song phương" giữa Nga và Việt Nam. Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là Giáo sư danh dự của Học viện Kinh tế và Hành chính Quốc dân trực thuộc Tổng thống Nga (RANEPA).

Đáng chú ý, Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước. Trong điện mừng, Tổng thống Putin bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng rằng vai trò mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa Moskva và Hà Nội. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục duy trì đối thoại và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Đặc biệt, Tổng thống Putin nhấn mạnh mong muốn hợp tác xây dựng các dự án kinh tế, thương mại và văn hóa giữa hai nước, hướng tới phát triển toàn diện và ổn định, đem lại lợi ích thực chất cho nhân dân hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Ảnh: VGP

Báo Nga Kommersant đưa tin Quốc hội Việt Nam đã nhất trí bầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 5 năm. Theo trang tin này của Nga, việc nhất thể hoá chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đánh dấu sự thay đổi lớn trong xây dựng bộ máy nhà nước thực quyền hơn, với sự lãnh đạo tập trung và toàn diện của Đảng.

Đáng chú ý, trang tin này cũng nhấn mạnh đến việc cải cách kinh tế quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Báo Nga đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh quan điểm chiến lược, coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là quốc sách hàng đầu, cần được ưu tiên trong phát triển bền vững.

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin sự kiện quan trọng ở Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Ảnh: VGP

Ngoài Nga, truyền thông Trung Quốc như Tân Hoa xã, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Thời báo Hoàn cầu… cũng đồng loạt đưa tin về việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Tân Hoa xã dẫn lời phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó khẳng định nhiệm vụ chính là duy trì môi trường hòa bình và ổn định, thúc đẩy phát triển đất nước nhanh chóng và bền vững, cải thiện mọi mặt đời sống nhân dân, bảo đảm nhân dân được hưởng trọn vẹn thành quả phát triển, góp phần lớn hơn nữa của Việt Nam vào hòa bình, ổn định, phát triển và tiến bộ của khu vực và thế giới.

Truyền thông Thái Lan cũng đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam bầu Tổng Bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch nước. Theo tờ The Nation Thailand, các ý kiến phân tích được đăng tải đều nhận định sự kiện này giúp Việt Nam tăng cường hiệu quả điều hành, thúc đẩy hoạch định chính sách nhanh chóng và ổn định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và duy trì ổn định xã hội.

Ngoài ra, The Nation Thailand cũng ghi nhận quyết tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc chuyển đổi mô hình phát triển, hướng tới nền kinh tế sáng tạo, công nghệ cao và cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại cân bằng, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế.

Tương tự, truyền thông Singapore như The Straits Times và CNA cũng nhận định việc Quốc hội Việt Nam bầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm làm Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới đánh dấu sự kiện quan trọng trong cơ cấu lãnh đạo Việt Nam.

Các chuyên gia Singapore được dẫn lời đều nhận định sự kiện này giúp Việt Nam tăng khả năng thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và duy trì ổn định chính trị; đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại cân bằng, duy trì quan hệ hợp tác với các cường quốc và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, kênh phát thanh C3 của Argentina cũng đưa tin về sự kiện Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Kênh truyền thông này đánh giá cao kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý I vừa qua, với mức tăng 7,83%.

Theo truyền thông Argentina, kết quả khả quan này cho thấy đà phục hồi tích cực của nền kinh tế Việt Nam, bất chấp những tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.