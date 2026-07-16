Nga từng bước đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi Omelnik

Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nhận định quân đội Nga đặc biệt thành công trong việc tiến công trên chiến trường và từng bước đẩy lùi Ukraine khỏi Omelnik.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Andrey Marochko đưa tin quân đội Nga mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ gần Omelnik ở vùng Zaporozhye trong tuần qua và đang “đẩy” Lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi khu định cư một cách có hệ thống.

“Trong tuần qua, chúng tôi mở rộng đáng kể vùng kiểm soát về phía tây bắc làng Omelnik. Một chiến dịch đẩy lùi địch có hệ thống đang được tiến hành tại đây” , ông Marochko nói.

Nga đẩy mạnh tiến công trên chiến trường. (Ảnh: TASS)

Đặc biệt, ông Marochko lưu ý lực lượng Nga đạt thành công trong việc tiến công ở khu vực Novoselovka và Verkhnyaya Tersa. Làng Omelnik nằm cách Orekhov khoảng 13 km, một khu vực được phòng thủ kiên cố và có tầm quan trọng đối với Kiev.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga sẽ sớm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 5.000 km . “Nga sở hữu các tên lửa đạn đạo rất mạnh và hiện đã có hoặc sẽ sớm có khả năng phóng chúng ở tầm bắn lên tới 5.000 km”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với đài BFMTV của Pháp.

Ông Zelensky cho rằng Ukraine đang phát triển các hệ thống tên lửa và phòng không để đối phó với mối đe dọa này. “Chúng tôi không nói nhiều về các hệ thống đó vì chúng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng ưu tiên là tự vệ” . Theo ông Zelensky, Nga hiện sở hữu loại tên lửa có thể vươn tới bất kỳ thành phố nào ở châu Âu. “Đó là lý do châu Âu cần có hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình”.

Trong khi đó, lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết họ tấn công nhà máy nhiệt điện Balaklava. Sevastopol là một trong những thành phố lớn nhất ở vùng lãnh thổ Crimea hiện do Nga kiểm soát, đang phải hạn chế nguồn cung cấp điện sau cuộc tấn công của Ukraine những ngày qua.

Chính quyền địa phương Crimea buộc áp đặt hạn chế đối với việc sử dụng xăng do tình trạng thiếu nhiên liệu sau cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng hậu cần năng lượng.

Thống đốc Sevastopol, Mikhail Razvozhayev thông tin thêm nguồn cung điện tại thành phố sẽ chỉ giới hạn trong 2 giờ. Sau đó, chính quyền sẽ cắt điện trong 6 giờ tiếp theo.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu. Ngoài ra, nhiều cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào Crimea nhằm làm suy yếu sự kiểm soát của Nga đối với bán đảo này.