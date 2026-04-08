Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Liên hợp quốc về eo biển Hormuz

Quỳnh Chi |

Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

(Ảnh: AP)

Bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được đưa ra bỏ phiếu hôm 7/4 do Bahrain đề xuất. 11 trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống và 2 nước bỏ phiếu trắng. Nghị quyết không được thông qua do sự phản đối của Nga và Trung Quốc - 2 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Nga và Trung Quốc cho rằng biện pháp này thiên vị, chống lại Iran.

Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các quốc gia bị ảnh hưởng sẽ được yêu cầu "phối hợp các nỗ lực, mang tính chất phòng thủ, tương xứng với hoàn cảnh, để góp phần đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz".

Hoạt động lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz - vùng biển hẹp trước đây vận chuyển 20% lượng dầu khí toàn cầu - đã gần như bị tê liệt sau khi Tehran đe dọa tấn công các tàu thuyền để đáp trả cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào ngày 28/2. Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến giá nhiên liệu tăng vọt trên khắp thế giới, dẫn đến việc một số quốc gia - đặc biệt là ở châu Á - phải áp đặt các hạn chế về tiêu thụ và phân phối theo định mức.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya (Ảnh: AP)

Nga và Trung Quốc cho rằng nghị quyết này mang tính thiên lệch, có thể làm gia tăng căng thẳng. Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Fu Cong cho rằng việc thông qua dự thảo nghị quyết trong bối cảnh Mỹ đang đe dọa sự tồn vong của một nền văn minh sẽ gửi đi thông điệp sai lầm.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết Nga và Trung Quốc đang đề xuất một nghị quyết thay thế về tình hình Trung Đông - bao gồm cả an ninh hàng hải.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz chỉ trích quyết định phủ quyết, cho rằng động thái này khiến cộng đồng quốc tế không thể ứng phó với việc gián đoạn vận chuyển hàng hóa và viện trợ nhân đạo. Theo đó, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz có thể ngăn cản viện trợ y tế và hàng hóa đến được với người dân đang phải hứng chịu khủng hoảng nhân đạo ở Congo, Sudan và Gaza.

Về phần mình, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani đã hoan nghênh lập trường của Nga và Trung Quốc.

Hai nghị sĩ Mỹ tuyên bố cứng rắn sau chuyến thăm Havana: 'Cánh cửa' khác mở ra cho quan hệ với Cuba?
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
