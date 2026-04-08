Bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được đưa ra bỏ phiếu hôm 7/4 do Bahrain đề xuất. 11 trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống và 2 nước bỏ phiếu trắng. Nghị quyết không được thông qua do sự phản đối của Nga và Trung Quốc - 2 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Nga và Trung Quốc cho rằng biện pháp này thiên vị, chống lại Iran.

Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các quốc gia bị ảnh hưởng sẽ được yêu cầu "phối hợp các nỗ lực, mang tính chất phòng thủ, tương xứng với hoàn cảnh, để góp phần đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz".

Hoạt động lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz - vùng biển hẹp trước đây vận chuyển 20% lượng dầu khí toàn cầu - đã gần như bị tê liệt sau khi Tehran đe dọa tấn công các tàu thuyền để đáp trả cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào ngày 28/2. Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến giá nhiên liệu tăng vọt trên khắp thế giới, dẫn đến việc một số quốc gia - đặc biệt là ở châu Á - phải áp đặt các hạn chế về tiêu thụ và phân phối theo định mức.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya (Ảnh: AP)

Nga và Trung Quốc cho rằng nghị quyết này mang tính thiên lệch, có thể làm gia tăng căng thẳng. Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Fu Cong cho rằng việc thông qua dự thảo nghị quyết trong bối cảnh Mỹ đang đe dọa sự tồn vong của một nền văn minh sẽ gửi đi thông điệp sai lầm.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết Nga và Trung Quốc đang đề xuất một nghị quyết thay thế về tình hình Trung Đông - bao gồm cả an ninh hàng hải.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz chỉ trích quyết định phủ quyết, cho rằng động thái này khiến cộng đồng quốc tế không thể ứng phó với việc gián đoạn vận chuyển hàng hóa và viện trợ nhân đạo. Theo đó, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz có thể ngăn cản viện trợ y tế và hàng hóa đến được với người dân đang phải hứng chịu khủng hoảng nhân đạo ở Congo, Sudan và Gaza.

Về phần mình, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani đã hoan nghênh lập trường của Nga và Trung Quốc.