Nga, Trung Quốc, Campuchia đồng loạt báo tin vui lớn cho Việt Nam, nước ta đặt mục tiêu 90 tỷ USD

Đây là mục tiêu cao nhất mà Việt Nam lên các phương án cho lĩnh vực tỷ USD vào năm 2030.

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Lĩnh vực này là du lịch.

Ngày 10/9 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký ban hành quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Kịch bản này được xây dựng trong bối cảnh ngành du lịch được xác định là một trong những động lực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, đồng thời hướng tới vị thế ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, trong ngắn hạn, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu năm 2026 đón 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế, 150 - 153 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu khoảng 1.125.000 - 1.230.000 tỷ đồng. Mục tiêu này được đặt trong 2 tình huống. Cụ thể, ở phương án thuận lợi, khi đà tăng trưởng được duy trì và những tác động từ xung đột tại Trung Đông sớm được giải quyết, thì lượng khách quốc tế có thể đạt 27 triệu lượt và khách nội địa 153 triệu lượt.

Để đạt mục tiêu cao nhất này, ngành du lịch Việt Nam cần tập trung mạnh mẽ thu hút thị trường Trung Quốc; đồng thời duy trì đà tăng trưởng thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ; thúc đẩy tăng trưởng mạnh thị trường khách Nga…

Việt Nam đặt mục tiêu tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỷ USD vào năm 2030

Nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đâu năm 2026. Ảnh: BVHTTDL

Theo đó, trong giai đoạn 2027 - 2030, ngành du lịch Việt Nam bám sát mục tiêu tại Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Đó là đến năm 2030 du lịch đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP, giữ vững vị thế nhóm đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng.

Với tầm nhìn đến năm 2030, kịch bản tăng trưởng của ngành du lịch được chia thành ba mức. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở tốc độ gia tăng khách quốc tế. Trong đó, phương án thấp dự kiến tăng 8 -10% mỗi năm, đạt 35 - 38 triệu lượt.

Phương án trung bình là tăng 12 - 15%, đạt 40 - 45 triệu lượt.

Phương án cao là tốc độ tăng được đặt ở mức 15 - 18% mỗi năm, hướng tới 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030. Cùng với đó, Việt Nam phấn đấu phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa, tập trung vào nhóm khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài. Tổng thu từ du lịch ở phương án này được kỳ vọng đạt 80 - 90 tỷ USD, tương ứng với mức đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP.

Nhiều người Trung Quốc, Nga, Campuchia đến Việt Nam

Nguồn: Cục Thống kê, TK: Minh Hằng

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 là 1,99 triệu lượt, tương ứng với tăng 19,7% so với tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái; đồng thời tương đương với 63,6% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, đây cũng là số lượt khách đến Việt Nam cao nhất của 8 tháng, kể từ khi nước ta bắt đầu thống kê khách quốc tế.

Theo Cục Thống kê, trong nhóm 10 thị trường có lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất, Trung Quốc vẫn dẫn đầu, với khoảng 3,54 triệu lượt khách trong 8 tháng, tương ứng chiếm khoảng 22,3% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tiếp đó là Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,76 triệu lượt, tương đương 17,3%. Vị trí tiếp theo là Nga, với khoảng 1 triệu lượt.

Trong số 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, Nga là cũng thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu, với mức tăng gần 166% so với cùng kỳ năm ngoái. Các vị trí tiếp theo là Philippines, Ba Lan, Campuchia, với mức tăng lần lượt là 58,8%, 51% và 41,5%.