Nga, Trung Đông báo tin vui đến Việt Nam

Như Quỳnh |

Nga, châu Âu và UAE liên tục mang tin vui đến cho Việt Nam.

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 2/2026, với nhiều thị trường ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong riêng tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt 8,4 triệu USD, tăng 148% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt 23 triệu USD, tăng 242% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về thị trường, Brazil tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đạt 4 triệu USD, chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong tháng. Nhu cầu tại thị trường này duy trì ở mức cao, đặc biệt đối với các sản phẩm cá rô phi phi lê đông lạnh phục vụ tiêu dùng nội địa.

Trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang thị trường Mỹ đạt 852 nghìn USD, chiếm 10% tổng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong tháng. Dù giảm 49% so với cùng kỳ năm trước, Mỹ vẫn là một trong những thị trường quan trọng đối với các sản phẩm cá rô phi chế biến.

Kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang Nga riêng tháng 2 xếp thứ ba với 911 nghìn USD, chiếm 11% tổng kim ngạch và tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đứng thứ tư với 833 nghìn USD, chiếm gần 10% tổng kim ngạch.

Nổi bật nhất là Cộng hòa Dominich, với tổng kim ngạch nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt 940 nghìn USD, tăng 635% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường này đang trở thành điểm đến tiềm năng đối với cá rô phi Việt Nam tại khu vực Caribe.

Tại Malaysia, tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đạt 374 nghìn USD, tăng 405% so với cùng kỳ. Nhu cầu tiêu thụ cá rô phi tại khu vực Đông Nam Á đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt đối với các sản phẩm cá phi lê đông lạnh.

Hà Lan cũng ghi nhận mức tăng mạnh khi đạt 274 nghìn USD, tăng hơn 220% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là cửa ngõ quan trọng giúp cá rô phi Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang UAE đạt 119 nghìn USD, tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, cho thấy khu vực Trung Đông vẫn còn nhiều dư địa cho sản phẩm cá rô phi Việt Nam.

Xét theo khối thị trường trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực ở hầu hết các khu vực. Trong đó, Trung Đông đạt 2 triệu USD, tăng 2.356% so với cùng kỳ năm trước và trở thành một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. EU đạt 1,2 triệu USD, tăng 63%, cho thấy nhu cầu tìm kiếm sản phẩm thay thế cá thịt trắng truyền thống tại thị trường này. Bên cạnh đó, khối CPTPP đạt 1 triệu USD, tăng 59%, trong khi ASEAN đạt 385 nghìn USD, tăng 395% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 2 tháng đầu năm, tình hình thương mại thủy sản thế giới chịu nhiều tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và xung đột ở Trung Đông. Riêng với sản phẩm cá rô phi, việc Mỹ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm thủy sản có thể tạo điều kiện để cá rô phi từ Brazil và Trung Quốc quay trở lại thị trường này trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, để tránh phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường, cả Brazil và Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh mở rộng xuất khẩu sang EU – khu vực được dự báo còn dư địa tiêu thụ đối với các sản phẩm cá thịt trắng.

Trong bối cảnh đó, cá rô phi Việt Nam hiện chưa có nhiều lợi thế cạnh tranh tại thị trường EU, trong khi tại Mỹ, lượng hàng nhập khẩu trong các tháng trước khá lớn khiến tồn kho ở mức cao, có thể làm chậm lại nhu cầu nhập khẩu trong ngắn hạn. 

Ở chiều ngược lại, một số thị trường Trung Đông đang ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực đối với cá rô phi Việt Nam, tuy nhiên chi phí vận tải vẫn ở mức cao cùng với tình hình đại chính trị trong khu vực còn phức tạp, có thể ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu dài hạn vào khu vực này.

