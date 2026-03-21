Việt Nam công bố con số hơn 6 tỷ USD, Thái Lan và Malaysia có đóng góp lớn

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – ASEAN đạt 15,2 tỷ USD, tương ứng tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN đạt 6,33 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Về nhập khẩu của Việt Nam tại thị trường này đạt 8,9 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, thâm hụt thương mại đạt 2,57 tỷ USD, tăng 20,6%.

Đáng chú ý, trong hai tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan đạt 1,6 tỷ USD, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng chính là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN.

Hai thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam trong khu vực là Malaysia và Singapore, khi lần lượt có kim ngạch đạt 952 triệu USD (tăng 26,8%) và 905 triệu USD (tăng 14,8%).

Tiếp theo, kim ngạch của Việt Nam sang Campuchia và Philippines lần lượt đạt 890 triệu USD (tăng 2,2% so với cùng kỳ) và 880 triệu USD (tăng 3,9%).

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường như Indonesia, Lào lại ghi nhận giảm, với kim ngạch lần lượt đạt 895 triệu USD (giảm 5,5% so với cùng kỳ) và 89,7 triệu USD (giảm 59,3% so với cùng kỳ).

Ở chiều ngược lại, trong hai tháng đầu năm nay, Thái Lan cũng là thị trường mà Việt Nam chi mạnh để nhập khẩu hàng hóa. Cụ thể, Việt Nam đã chi 2,17 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ “xứ chùa Vàng”, tương ứng tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: Cục Hải quan – TK: Minh Hằng

Việt Nam là thị trường hấp dẫn với doanh nghiệp Thái Lan

Thái Lan được coi là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng được coi là một đối tác quan trọng, cũng như thị trường hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Thái Lan.

Vừa qua, ngày 17/3, tại chương trình đối thoại “Hướng tới tương lai hợp tác thương mại bền vững Việt Nam – Thái Lan” diễn ra ở ĐH Khon Kaen (Thái Lan), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan Đinh Hoàng Linh khẳng định, Việt Nam tiếp tục là thị trường hấp dẫn các doanh nghiệp Thái Lan, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất và công nghiệp, bán lẻ và tiêu dùng, nông nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu nông sản xanh, năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng, năng lượng xanh, logistics và thương mại điện tử.

Tại chương trình, Tổng lãnh sự cho biết, theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 của Việt Nam với Thái Lan đạt 22,1 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024. Con số này chiếm 24% tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN. Như vậy, Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối, với mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD.

Đáng chú ý, về đầu tư, tính đến tháng 11/2025, Thái Lan đã đầu tư 789 dự án vào Việt Nam,với tổng giá trị 15,2 tỷ USD, đứng thứ 8 trong các quốc gia đầu tư vào Việt Nam theo giá trị lũy kế.