Nga 'toát mô hôi lạnh' vì nước láng giềng nhỏ bé

Bộ Ngoại giao Gruzia cho biết, họ đang giám sát các hoạt động “huy động binh sĩ và thiết bị vũ khí” ở gần ngôi làng Chorchana - nơi chốt chặn an ninh được thiết lập.



Tình hình hiện tại có nguy cơ “leo thang thành một cuộc đối đầu nghiêm trọng”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Gruzia Mari Narchemashvili cho biết.

Tại các cuộc đối thoại do Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) đứng ra làm trung gian tổ chức hôm 29/8, Nam Ossetia đã yêu cầu lực lượng cảnh sát Gruzia tháo dỡ chốt chặn an ninh trước 3h chiều ngày hôm qua (30/8) theo giờ quốc tế (tức 7h tối qua theo giờ Việt Nam), một trong những đại diện tham gia các cuộc đàm phán cho biết.

"Nếu điều kiện trên không được đáp ứng, chính quyền Nam Ossetia sẽ có các biện pháp pháp lý để đảm bảo an ninh cho người dân Nam Ossetia cũng như đường biên giới của mình”, đại diện của phía Nam Ossetia – ông Yegor Kochiev cho biết.

Chiều muộn ngày hôm qua, Lãnh đạo khu vực ly khai Nam Ossetia - ông Anatoly Bibilov đã ra lệnh thiết lập một chốt chặn an ninh ngay gần chốt chặn an ninh của Gruzia. Giới chức an ninh khu vực Nam Ossetia cho biết, họ đã bắt đầu khởi động một “chiến dịch nhân đạo” mà không cho biết cụ thể đó là gì.

"Tôi hy vọng Gruzia... sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết tình hình bất ổn mà họ gây ra thông qua những hành động bất hợp pháp. Giải quyết vấn đề này bằng vũ lực là điều không ai mong muốn”, các hãng tin Nga dẫn lời ông Bibilov phát biểu.

Tình hình ở Gruzia gây lo ngại đến mức cả Nga và Mỹ đều lên tiếng. Mỹ lâu nay vẫn đứng về phía Gruzia trong khi Nga đứng về khu vực Nam Ossetia.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng, nước này đang “theo dõi các thông tin về những động thái tăng cường quân sự” trong khu vực và kêu gọi các bên “tránh làm leo thang căng thẳng”.

Về phía Moscow, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi “sự kiềm chế” đồng thời cáo buộc Tbilis “cố tình thổi bùng ngọn lửa căng thẳng ở khu vực biên giới trong những tháng gần đây thông qua các hành động khiêu khích và chiến dịch tuyên truyền được phương Tây hậu thuẫn”.

Hôm 29/8, OSCE cho biết trong một tuyên bố rằng, “những diễn biến gần đây dọc đường biên giới hành chính giữa Gruzia và Nam Ossetia đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với tình hình an ninh chung”.

Gruzia đã phát động một cuộc tấn công vào Nam Ossetia nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này vào năm 2008. Nga đã đưa quân vào đánh đuổi binh lính Gruzia ra khỏi Nam Ossetia, gây ra một cuộc chiến tranh ngắn kéo dài 5 ngày giữa Nga và Gruzia. Moscow sau đó đã công nhận nền độc lập của Nam Ossetia, cùng với một tỉnh ly khai khác của Gruzia là Abkhazia. Tbilisi cáo buộc Nga đã kích động ra cuộc xung đột này.

Kể từ khi Nga công nhận nền độc lập của các khu vực trên, Nga và Gruzia đã cắt đứt các mối quan hệ ngoại giao. Cả hai hiện tại đang duy trì một mối quan hệ thù địch.

Sau cuộc chiến Nga-Gruzia, quan hệ giữa Moscow và phương Tây cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.