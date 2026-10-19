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Nga tiếp tục tịch thu 5 công ty châu Âu với tổng doanh thu gần 600 triệu USD

Y Vân
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Các tài sản này được đặt dưới sự quản lý tạm thời của công ty quản lý Centre Capital, được đăng ký vào tháng 2/2026.

Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh ra lệnh tịch thu bắt buộc các tài sản của Nga thuộc về nhà sản xuất ván sàn Tarkett (Pháp) và 4 công ty phương Tây khác.

Bên cạnh Tarkett, 4 công ty khác bao gồm nhà sản xuất bao bì giấy Kappa Rus, từng thuộc Smurfit Kappa (Ireland), nhà sản xuất sản phẩm vệ sinh Ontex RU, một phần của tập đoàn Ontex (Bỉ), nhà sản xuất bao bì kim loại Eviosys Packaging Kuban, một phần của Sonoco Products Company (Mỹ) sở tại Mỹ, và Menshen Packaging CIS, thuộc hãng sản xuất nhựa Menshen (Đức).

Các tài sản này được đặt dưới sự quản lý tạm thời của công ty quản lý Centre Capital, được đăng ký vào tháng 2/2026.

Cả 5 công ty đều tiếp tục hoạt động tại Nga sau cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2/2022, có tổng doanh thu hàng năm vượt 50 tỷ rúp (593,8 triệu USD).

Tarkett, công ty đứng thứ 3 toàn cầu về doanh thu vật liệu trải sàn và dẫn đầu thị trường sàn vinyl, đã duy trì 2 nhà máy ở Nga trong số 34 cơ sở sản xuất trên toàn thế giới và tiếp tục nộp thuế cho Nga.

Các vụ tịch thu mới nhất này diễn ra sau một loạt các động thái tương tự hồi tháng 9, khi ông Putin đặt các tài sản của Nga thuộc tập đoàn thực phẩm khổng lồ Nestlé (Thụy Sĩ), chuỗi siêu thị Metro (Đức), nhà bán lẻ Auchan (Pháp) và chuỗi cửa hàng cải tạo nhà cửa Leroy Merlin dưới sự quản lý tạm thời.

Những tài sản đó đã được chuyển giao cho công ty LEV Management, được thành lập ngay trước khi quyết định được đưa ra và được truyền thông Nga đưa tin là có liên hệ với các cơ quan an ninh của nước này. Một nhà sản xuất hệ thống phân phối nhựa thuộc sở hữu của tập đoàn Aptar Europe Holding (Pháp) cũng bị đặt dưới sự quản lý tạm thời ngay sau đó.

Một sắc lệnh của tổng thống được ký vào tháng 4/2023 đã thiết lập cơ chế tịch thu, cho phép áp đặt chế độ quản lý tạm thời đối với một số tài sản của các công ty nước ngoài tại Nga.

Các chính phủ phương Tây cáo buộc động thái này là hành vi trưng thu bất hợp pháp. Về nguyên tắc, các công ty có tài sản bị tịch thu có thể yêu cầu bồi thường thông qua trọng tài quốc tế theo các hiệp ước đầu tư song phương mà Nga đã ký với các quốc gia thành viên EU, mặc dù việc thi hành phán quyết chống lại Điện Kremlin gần như là bất khả thi.

Theo Euronews

Tags

vladimir putin

Kappa

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