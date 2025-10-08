Nga tiếp tục cấm xuất khẩu xăng dầu, Trung Quốc chớp thời cơ, tiếp cận khách hàng 'ruột' của Moscow, cam kết cung cấp khối lượng lớn

Giới chức Mông Cổ và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán về khả năng triển khai các hoạt động thương mại song phương liên quan tới các sản phẩm dầu, đặc biệt là xăng.

Thông tin trên được Bộ trưởng Công nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên Mông Cổ Gongoryn Damdinnyam xác nhận, trang Azernews cho biết.

Ông Damdinnyam cho hay, tình trạng bất ổn trên thị trường nhiên liệu Nga đang khiến Mông Cổ phải tìm kiếm nguồn cung thay thế nhằm đảm bảo việc nhập khẩu nhiên liệu không bị gián đoạn.

“Phía Nga đã cam kết duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn tiến hành các cuộc đàm phán định kỳ về mua bán nhiên liệu và sẵn sàng cung ứng với khối lượng đủ lớn”, ông Damdinnyam nói.

Các bước đi cụ thể trong hợp tác năng lượng với Trung Quốc dự kiến sẽ được đưa ra trong cuộc họp chính phủ sắp tới.

Vị bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của an ninh năng lượng đối với Mông Cổ.

“Kế hoạch hành động của chính phủ đặt mục tiêu duy trì dự trữ nhiên liệu quốc gia đủ dùng trong 3–6 tháng. Để đạt được điều này, cần nguồn vốn khoảng 2 tỷ USD”.

Hiện tại, Mông Cổ phụ thuộc gần như hoàn toàn nguồn cung xăng dầu từ Nga, chiếm khoảng 95% tổng nhập khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung từ Nga trở nên bấp bênh, một số doanh nghiệp tư nhân Mông Cổ đã bắt đầu đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu khí trong nước nhằm đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường tự chủ năng lượng.

Nếu thỏa thuận với Trung Quốc được triển khai, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong chính sách năng lượng của Mông Cổ. Suốt nhiều thập kỷ qua, nước này phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Nga. Việc hợp tác với Trung Quốc không chỉ giúp tăng cường an ninh năng lượng mà còn có thể tác động đến cấu trúc thương mại khu vực.

Thỏa thuận tiềm năng này cũng có thể mở ra khả năng đàm phán năng lượng 3 bên giữa Mông Cổ, Nga và Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng ở Trung Á thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Mông Cổ là quốc gia nội lục nh nằm giữa Trung Quốc và Nga, với dân số khoảng 3,5 triệu người.

Đầu tháng này, Chính phủ Nga quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu cho đến ngày 31/12/2025. Ngoài xăng động cơ, Chính phủ Nga cũng áp đặt hạn chế đối với dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và một số sản phẩm dầu khí khác. Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng cho các chuyến hàng do chính nhà sản xuất thực hiện.

Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh giá bán lẻ xăng dầu tại Nga tăng trong mùa hè và mùa thu, một số khu vực báo cáo tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Theo truyền thông Nga, giá xăng bán buôn trong nước đã tăng vọt trong nhiều tháng qua. Nguyên nhân chính được cho là do sự sụt giảm sản lượng từ một số nhà máy lọc dầu lớn sau các sự cố vận hành.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thừa nhận, nguồn cung bị gián đoạn nhẹ nhưng khẳng định chính phủ đã sử dụng kho dự trữ để bù đắp.

Mục tiêu chính của lệnh cấm là bình ổn thị trường trong nước và ngăn chặn tình trạng “xuất khẩu xám” – hành vi mua nhiên liệu giá thấp trong nước rồi bán ra nước ngoài với giá cao.