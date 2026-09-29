Nga tịch thu tài sản của doanh nghiệp Đức, Tổng thống Putin trực tiếp ký sắc lệnh

Đây là doanh nghiệp của Đức đã có 25 năm hoạt động ở Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg vào ngày 25/9. Ảnh: AP

Ngày 28/9 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga khi áp đặt trừng phạt đối với 10 cá nhân và 17 thực thể.

Đáng chú ý, cùng ngày, Nga công bố sắc lệnh đã được Tổng thống Vladimir Putin ký thông qua, về việc thu giữ các tài sản tại Nga của tập đoàn bán buôn và bán lẻ thực phẩm Metro của Đức. Toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Nga của Tập đoàn Metro được đặt dưới sự "quản lý tạm thời" của công ty UK Torg RUS.

Mặc dù sắc lệnh không nêu lý do cụ thể dẫn đến quyết định tịch thu tài sản của Metro, nhưng theo Moscow Times đưa tin, UK Torg RUS là công ty mới đăng ký thành lập hôm 8/9. Ông Johannes Tholey, giám đốc điều hành Metro tại Nga cũng là giám đốc điều hành của UK Torg RUS.

Trên thực tế, tịch thu tài sản là động thái mới nhất của Nga nhắm vào các doanh nghiệp phương Tây nhằm đáp trả loạt đòn trừng phạt mà nước này hứng chịu liên quan đến xung đột Ukraine.

Bên cạnh đó, hầu hết công ty phương Tây đã bán lại hoạt động kinh doanh và tài sản tại Nga, sau khi chiến sự bùng phát hồi năm 2022. Nguyên nhân là do các biện pháp trừng phạt khiến việc buôn bán đa số mặt hàng trở nên khó khăn. Mặc dù có một số doanh nghiệp chọn ở lại, nhưng lại bị thu hẹp mạnh quy mô hoạt động.

Động thái “tịch thu tài sản” diễn ra khi căng thẳng Nga - Đức gần đây leo thang đáng kể. Cụ thể, đầu tháng 9, Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công bằng drone nhằm vào sân bay Leipzig/Halle và triển khai loạt biện pháp đáp trả, trong đó có đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Bonn.

Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng đây là thông tin bịa đặt và trả đũa bằng việc đóng cửa lãnh sự quán Đức ở St. Petersburg.

Trước đó, Nga tịch thu tài sản của tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ Nestle, hãng bán lẻ Pháp Auchan và chuỗi siêu thị Lemana Pro (trước là Leroy Merlin), vì đại diện cho "các quốc gia không thân thiện".

Tập đoàn Metro có 25 năm hoạt động tại Nga

Tập đoàn Metro đã hoạt động tại Nga trong nhiều năm qua. Ảnh: Getty Images

Theo AFP, phía Metro xác nhận họ không còn kiểm soát công ty con tại Nga và đang đánh giá tác động từ quyết định tịch thu tài sản của Nga.

Thực tế, Metro bắt đầu hoạt động tại Nga từ năm 2001. Đến nay, doanh nghiệp này vận hành 91 cửa hàng, với 9.000 nhân viên ở Nga.

Công ty con của Tập đoàn Metro tại Nga cho biết, hoạt động kinh doanh ở nước này vẫn diễn ra bình thường. Đồng thời, họ tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với khách hàng.

Trong báo cáo thường niên gần nhất, phía Metro cho biết, doanh số bán lẻ của tập đoàn tại Nga trong năm tài chính 2024 - 2025 là 2,6 tỷ euro (tương đương 2,9 tỷ USD). Trong đó, tính đến ngày 30/6/2026, công ty con tại Nga sở hữu 152 triệu euro (tương đương 172 triệu USD) tiền mặt và các khoản tương đương tiền.

Trước đó, vào ngày 22/9, EU cũng đã hoàn tất thỏa thuận gia hạn gói trừng phạt Nga thêm 36 tháng, từ đó ngăn chặn việc các biện pháp này không hết hiệu lực trước thời hạn nửa đêm. Theo đó, cơ chế trừng phạt bao gồm hạn chế đi lại, phong tỏa tài sản và các biện pháp hạn chế kinh tế đối với khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức, phần lớn là người Nga.

Bài tham khảo nguồn: RIA Novosti, AFP, Reuters