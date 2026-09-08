Nga tập kích Kiev 1 ngày sau chuyến thăm của phái đoàn Mỹ - 1.700 quân Ukraine bị siết chặt, chưa thể phá vây

Theo phía Nga, khoảng 1.700 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây tại Kharkiv.

Nga tập kích Kiev 1 ngày sau chuyến thăm của phái đoàn Mỹ

Sáng thứ Ba 8/9, Nga nã tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine, chỉ một ngày sau chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Một phóng viên CNN tại Kiev cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vào sáng sớm theo giờ địa phương, báo hiệu thỏa thuận tạm ngừng tấn công kéo dài ba ngày giữa Nga và Ukraine đã kết thúc.

Các quan chức Ukraine cho biết cuộc tập kích sử dụng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Chính quyền thủ đô Ukraine cảnh báo người dân ở trong nơi trú ẩn, đồng thời cho biết các tòa nhà dân cư tại hai quận của thành phố đã bị hư hại.

Trước đó, hôm Chủ nhật 6/9, hai ông Witkoff và Kushner đã gặp các quan chức Ukraine tại Kiev, một ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm.

Sau cuộc đàm phán, ông Witkoff viết trên mạng xã hội X rằng đã đạt được "những tiến triển đáng kể", trong đó có việc lên lịch các cuộc đàm phán ba bên tiếp theo. Tuy nhiên, chưa có bước đột phá lớn nào được công bố.

Nga và Ukraine trước đó nhất trí tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của nhau trong suốt cuối tuần diễn ra các hoạt động ngoại giao. Thỏa thuận kéo dài 72 giờ hết hạn vào thứ Ba 8/9.

Trong những tháng gần đây, Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công đường không nhằm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Sáng cùng ngày, Thống đốc tỉnh Saratov của Nga cho biết trên Telegram rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại thành phố đã khiến một số người bị thương, theo Reuters.

Người Ukraine trú ẩn bên trong một ga tàu điện ngầm trong cuộc không kích của Nga ở Kiev hôm 8/9. Ảnh: Reuters

Nga tiếp tục gây sức ép với Ukraine trên chiến trường

Trong lúc các nỗ lực ngoại giao chưa tạo ra đột phá, Nga tiếp tục tuyên bố đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên chiến trường.

Nga phá hủy hơn 160 trung tâm điều khiển uav của Ukraine trong vòng 24 giờ

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/9 cho biết các nhóm lực lượng phía Bắc, phía Tây, phía Đông và phía Nam đã phá hủy tổng cộng 166 trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Ukraine trong vòng 24 giờ.

Ivan Bigma, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm lực lượng phía Tây, cho biết các đơn vị Nga đã phá hủy 51 trung tâm điều khiển UAV, một trạm liên lạc vệ tinh, ba xe ATV, 28 hệ thống robot mặt đất, ba xuồng máy và hai kho đạn dã chiến.

Theo Dmitry Miskov, người phát ngôn nhóm lực lượng phía Đông, trong một ngày lực lượng này phá hủy ba trạm liên lạc vệ tinh Starlink, 41 UAV cánh cố định và 41 trung tâm điều khiển UAV của Ukraine.

Trong khi đó, nhóm lực lượng phía Nam tuyên bố phá hủy 53 trung tâm điều khiển UAV, 78 hệ thống robot mặt đất và hai kho tiếp tế trong vòng 24 giờ. Người phát ngôn Vadim Astafyev cho biết lực lượng UAV tại khu vực Kramatorsk và Sloviansk cũng phá hủy 60 cột ăng-ten liên lạc và UAV.

Ở hướng phía Bắc, Nga tuyên bố phá hủy 21 trung tâm điều khiển UAV, 82 UAV cánh cố định và 15 UAV chiến đấu hạng nặng R-18 trong cùng khoảng thời gian.

1.700 quân Ukraine bị siết chặt, khó thể phá vây

Tại vùng Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga hôm 7/9 cho biết các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía Bắc tiếp tục siết chặt vòng vây và tấn công các lực lượng Ukraine gần các khu dân cư Varvarovka, Malaya Vovchya, Nefedovka và Chernoye.

Theo phía Nga, khoảng 1.700 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây tại khu vực này.

"Các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía Bắc tại khu vực Kharkiv tiếp tục siết chặt vòng vây và tiêu diệt các đội hình đối phương trong khu vực các khu dân cư Varvarovka, Malaya Vovchya, Nefedovka và Chernoye thuộc vùng Kharkiv", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Moscow cho biết trong ngày, Ukraine mất tới 40 binh sĩ, một xe chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải và ba xe địa hình. Theo tuyên bố của Nga, Ukraine không có nỗ lực nào nhằm phá vòng vây.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo lực lượng nước này đã tấn công các cơ sở hạ tầng vận tải và hậu cần của Ukraine trong vòng 24 giờ.

"Các đơn vị không quân tác chiến, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc Lực lượng vũ trang Nga đã gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng vận tải và hậu cần của Ukraine, cũng như các kho chứa máy bay không người lái và các bộ phận của chúng", tuyên bố cho biết.

Theo phía Nga, các lực lượng nước này đồng thời tấn công những điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine tại 142 khu vực.

Chiến trường Kharkiv diễn ra khốc liệt. Ảnh: AP

Nga nhấn mạnh thành công hữu hình trên chiến trường

Trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, phía Nga nhấn mạnh nhu cầu giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột Ukraine, theo cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov.

"Phía Nga đã đưa ra những đánh giá rõ ràng và toàn diện về tình hình diễn biến trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Cụ thể, Moscow ghi nhận những thành công hữu hình của quân đội Nga trong việc tiến công vào khu vực chiến sự, bày tỏ sự tin tưởng vào việc đạt được các mục tiêu và, tất nhiên, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột", ông Ushakov nói với các phóng viên sau cuộc gặp hôm thứ Bảy 5/9.