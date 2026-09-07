Campuchia khơi mạch kinh tế Đông Bắc: Mở rộng đường sang Việt Nam, gắn liền mắt xích Funan Techo

Gần 100 km đường mới tại Kratie đang mở rộng cửa kết nối Campuchia với Việt Nam, trong khi Funan Techo tạo thêm hành lang đường thủy ra biển.

Campuchi khơi mạch kinh tế Đông Bắc

Ngày 25/8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã khánh thành ba đoạn đường gồm Quốc lộ 73, Tỉnh lộ 377 và Tỉnh lộ 377A tại tỉnh Kratie, với tổng chiều dài 98,405 km.

Các tuyến đường được nâng cấp bằng khoản vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới, tổng trị giá gần 44 triệu USD.

Theo Chính phủ Campuchia, việc cải thiện các tuyến đường nhằm giảm chi phí vận tải, tạo thuận lợi cho lưu thông người dân, nông sản, nguyên liệu và hàng hóa thành phẩm, đồng thời tăng kết nối của khu vực Đông Bắc với Lào và Việt Nam.

Nhưng điểm đáng chú ý nằm ở vị trí của Kratie trong mạng lưới giao thông khu vực.

Kratie nằm ở vùng Đông Bắc Campuchia, gần các trục kết nối với những tỉnh phía Đông và Đông Nam, đồng thời có khả năng liên kết với các tuyến đường hướng tới Việt Nam và Lào.

Theo ông Hun Manet, hạ tầng giao thông tốt hơn sẽ giúp hàng hóa từ khu vực này tiếp cận các thị trường rộng hơn, đặc biệt là hai nước láng giềng.

Đây là vấn đề có ý nghĩa lớn với một khu vực vốn có thế mạnh về nông nghiệp, du lịch và công nghiệp, nhưng còn bị hạn chế bởi khoảng cách và chi phí vận chuyển.

Khi đường sá được nâng cấp, nông sản từ các tỉnh Đông Bắc có thể tiếp cận thị trường nhanh hơn, doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong việc đưa nguyên liệu vào các cơ sở sản xuất và vận chuyển thành phẩm ra khỏi khu vực.

Như vậy, những tuyến đường mới không đơn thuần phục vụ nhu cầu đi lại trong tỉnh.

Chúng đang được đặt trong một bài toán lớn hơn: Đưa các khu vực sản xuất ở Đông Bắc Campuchia vào mạng lưới vận tải xuyên biên giới, trong đó Việt Nam là một hướng kết nối quan trọng.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã khánh thành ba đoạn đường với tổng chiều dài 98,405 km. Ảnh: AKP

Mở rộng kết nối Việt Nam, gắn liền mắt xích Funan Techo

Theo Thủ tướng Hun Manet, Campuchia có kế hoạch phát triển một cảng đa năng tại Kratie, được kỳ vọng trở thành một cửa ngõ vận chuyển hàng hóa cho vùng Đông Bắc.

Nếu đường bộ là “mạch dẫn”, cảng có thể trở thành điểm gom và phân phối hàng hóa, tạo thêm lựa chọn vận chuyển cho doanh nghiệp.

Tháng 5/2026, chính quyền tỉnh Kratie đã làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ về tăng cường hợp tác kinh tế biên giới, trong đó có thúc đẩy phát triển công nghiệp - nông nghiệp, thu hút đầu tư và tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu nông sản, sản phẩm nông nghiệp chế biến.

Kratie cũng tăng cường hợp tác với Đồng Nai sau khi hai địa phương ký biên bản ghi nhớ vào tháng 2/2026.

Những động thái này cho thấy hạ tầng giao thông và hợp tác kinh tế đang được đặt trong cùng một bài toán.

Khi đường sá thuận lợi hơn, các vùng sản xuất của Kratie và các tỉnh lân cận có thể tiếp cận nhanh hơn với các tuyến xuyên biên giới và thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, Campuchia đang phát triển thêm một hướng kết nối bằng đường thủy với dự án Funan Techo.

Theo AKP, Funan Techo dài 172,6 km, kết nối hệ thống sông Mekong với các tuyến hàng hải, kéo dài tới biển tại tỉnh Kep.

Riêng đoạn II dài 151,6 km, bắt đầu từ Prek Po trên sông Bassac và đi qua Kandal, Takeo, Kampot trước khi ra biển ở Kep. Tổng vốn đầu tư đoạn II khoảng 1,17 tỷ USD.

Đáng chú ý, tại lễ khởi công đoạn II hồi tháng 4, ông Hun Manet cho biết dự án sẽ kết nối các tuyến vận tải đường thủy từ Mekong, Tonle Sap và Bassac ra biển, đồng thời tăng cường kết nối khu vực, đặc biệt với Lào và Việt Nam.

Như vậy, Funan Techo không trực tiếp nối Kratie với Việt Nam, nhưng có thể trở thành một mắt xích trong mạng lưới logistics rộng hơn của Campuchia.

Ở phía Đông Bắc, đường bộ và các tuyến xuyên biên giới mở thêm hướng sang Việt Nam; ở phía Nam, Funan Techo tạo thêm hành lang đường thủy ra biển.

Bức tranh này càng đáng chú ý khi dòng vốn đang tìm đến Đông Bắc Campuchia. Tính đến ngày 7/8/2026, 72 dự án trị giá khoảng 2,7 tỷ USD đã được đề xuất tại Kratie, Stung Treng, Ratanakiri và Mondulkiri, dự kiến tạo hơn 80.000 việc làm.

Điều đó cho thấy Campuchia đang cố gắng giải quyết đồng thời hai vấn đề: Thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng để giảm chi phí đưa hàng hóa ra thị trường.

Nếu các dự án được triển khai đồng bộ, Kratie có thể dần thoát khỏi vị thế một khu vực nằm sâu trong nội địa để trở thành một mắt xích logistics mới.

Từ đây, hàng hóa có thêm hướng đi sang Việt Nam và Lào, đồng thời kết nối với mạng lưới đường thủy Mekong và các tuyến hàng hải mới của Campuchia.