Theo giới truyền thông Ukraine trích dẫn nguồn tin từ chính quyền quân sự khu vực cho biết, lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban hành tại 18 khu định cư ở quận Sinelnikovsky, nằm ở phía đông vùng Dnipropetrovsk, giáp với khu vực chiến sự ở thành phố Pokrovsk, ở tây-tây bắc Donetsk.

Các quan chức chính quyền Kiev nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến công dữ đội ở tây Donetsk và đã chiếm được hàng loạt ngôi làng ở đông Dnipropetrovsk, người dân địa phương phải lập tức rời khỏi nhà cửa tới những khu vực xa vùng chiến sự.

Cụ thể, lệnh sơ tán đã được thông báo tại làng Pokrovskoye và các khu định cư lân cận: Andreyevka, Bogodarovka, Bratskoye, Otradnoye, Volnoye, Vodyanoye, Gai, Dobropasovoye, Levadnoye, Novoaleksandrovka, Novoskelevatoye, Aleksandrovka, Otrishki, Pisanty, Skotovatoe, Starokasyanovskoye, Chernenkovo.

Truyền thông Ukraine nhắc lại rằng, trước đó Verkhovna Rada (Quốc hội của Ukraine) đã thông báo về chiến dịch tiến công của Lực lượng Vũ trang Nga sang khu vực Dnipropetrovsk.

Ngoài nguy cơ thành phố Pokrovsk lọt vào tay quân Nga, các dân biểu Ukraine cũng bày tỏ sự lo lắng về nguy cơ các chiến binh của Quân đội Ukraine không thể ngăn chặn được sự tiến công của quân đội Nga.

Còn theo các nguồn tin đến từ Moscow, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang kiểm soát mười khu định cư ở khu vực Dnipropetrovsk và đang tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương.

Theo các chuyên gia quân sự, kế hoạch chung của bộ chỉ huy quân sự Nga là tiến sâu đến hậu phương của nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trấn thủ ở Hulyaipole.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ không chỉ giải phóng một phần đáng kể của khu vực Dnipropetrovsk mà còn có khả năng tiến xuống phía nam, mạnh mẽ đẩy lùi các nhóm quân Ukraine đang phòng thủ ở phía bắc vùng Zaporozhye, mở rộng khu vực chiến sự.