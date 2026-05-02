Hiện trường vụ tấn công của Nga vào một tòa nhà ở Shostka, Ukraine, ngày 29/4/2026 (Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine)

Dữ liệu hàng ngày do lực lượng không quân Ukraine công bố đánh dấu tháng Nga tấn công kỷ lục bằng UAV và tên lửa vào Ukraine

Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã phải đối mặt với 6.663 UAV và 141 tên lửa của Nga trong riêng tháng 4 năm nay. Trong đó, gần 88% máy bay không người lái và hơn 62% tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ Ukraine đánh chặn hoặc vô hiệu hóa. Dữ liệu cho thấy Ukraine phải đối mặt với trung bình khoảng 222 UAV và 4 tên lửa mỗi đêm trong suốt tháng 4.

Số liệu của tháng 4 vượt qua kỷ lục hàng tháng trước đó được thiết lập vào tháng 3 năm nay, khi Nga phóng 6.462 máy bay không người lái và 138 tên lửa - theo dữ liệu hàng ngày do lực lượng không quân Ukraine công bố.

Lực lượng Nga bị cáo buộc tấn công kỷ lục bằng UAV và tên lửa vào Ukraine bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ngắn trong dịp Lễ Phục Sinh Chính thống giáo, khi cả hai bên đều không báo cáo bất kỳ cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa tầm xa nào trong ngày 12/4. Đây là 24 giờ đầu tiên mà không bên nào báo cáo các cuộc tấn công kể từ khi Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng hàng năm vào ngày 9/5/2025.

Cuộc tấn công lớn nhất của Nga trong tháng 4 năm nay diễn ra vào đêm 15/4, khi Moscow phóng 659 UAV và 44 tên lửa vào Ukraine. Cuộc tấn công này là lớn nhất trong năm 2026 tính đến nay và đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa tầm xa là một yếu tố then chốt của cuộc xung đột khi cả Kiev và Moscow đều tìm cách làm suy yếu nền kinh tế của nhau và làm suy yếu khả năng tiến hành và tài trợ cho cuộc chiến đang diễn ra. Những cuộc không kích vẫn tiếp diễn bất chấp việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian - vốn đã bị đình trệ trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

Nga và Ukraine đều không cung cấp dữ liệu chi tiết về quy mô các cuộc tấn công hoặc mục tiêu của mình, mặc dù thường đưa ra các tuyên bố mô tả mục tiêu là các địa điểm quân sự, năng lượng hoặc công nghiệp. Cả hai bên đều cáo buộc bên kia cố ý tấn công vào các mục tiêu dân sự.