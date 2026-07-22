Châu Âu cảnh báo mục tiêu chính của các cuộc tập trận quân sự do Anh và Pháp dẫn đầu ở Ba Lan có thể chuẩn bị cho việc gửi quân đến Ukraine.

Lực lượng NATO trong một cuộc tập trận chung tại Ba Lan.

Liệu phương Tây có đưa quân vào Ukraine?

Theo báo Izvestia, ngày 13/7, tại một cuộc họp ở Pháp, các nhà lãnh đạo của "liên minh các nước tự nguyện" đã nhất trí tiến hành các cuộc tập trận cho lực lượng quân sự dự kiến được triển khai đến Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau đó đã làm rõ rằng các cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại nước ông vào mùa Thu năm 2026. Quân đội Đức có thể tham gia cùng quân đội Anh và Pháp. Đức dự định tham gia các cuộc tập trận, theo lời Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

"Mục đích của những cuộc diễn tập này, ngoài việc tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng đồng minh, còn chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng châu Âu tại Ukraine", nghị sĩ Nghị viện châu Âu Fernand Kartheiser nói.

Một nghị sĩ châu Âu khác người Bulgaria, Petar Volgin, nhận định kế hoạch triển khai lực lượng châu Âu đến Ukraine nhằm mục đích kéo dài xung đột. Ông cho rằng giới lãnh đạo EU và hầu hết các quốc gia thành viên đang làm mọi cách để khiêu khích Nga.

Các chuyên gia Nga cũng đồng ý. Vladimir Shapovalov, Phó Giám đốc Viện Lịch sử và Chính trị thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow, tin các cuộc tập trận ở Ba Lan có thể trở thành diễn tập cho việc triển khai quân đội phương Tây đến Ukraine.

Tigran Meloyan, một nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Địa Trung Hải thuộc Trường Kinh tế Cao cấp, nói với Izvestia giai đoạn cuối cùng của quá trình chuẩn bị quân sự nên là việc thành lập một bộ chỉ huy chung chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện việc triển khai quân đội.

Điều quan trọng cần nhớ là khả năng quân sự của liên minh có hạn. Kế hoạch ban đầu gửi 30.000-50.000 binh sĩ đến Ukraine đã dần bị hủy bỏ.

Vào tháng 1/2026, sau khi tuyên bố về ý định được ký kết tại Pháp, các báo cáo truyền thông cho thấy lực lượng Anh-Pháp cuối cùng sẽ chỉ có 15.000 người, với mục tiêu chính là bảo trì trang thiết bị, huấn luyện cho Lực lượng vũ trang Ukraine và xây dựng cơ sở hạ tầng quốc phòng.

Nói cách khác, việc đóng cửa hoàn toàn toàn bộ chiến tuyến được cho là không thể.

Lập trường của Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng. Mỹ hiện đang tìm cách chuyển hoàn toàn trách nhiệm cung cấp vũ khí cho Ukraine và đảm bảo an ninh tương lai cho nước này sang châu Âu. Tuy nhiên, sự tham gia của Mỹ là không thể tránh khỏi.

Theo truyền thông phương Tây, các nhà lãnh đạo của "liên minh các nước tự nguyện" đang yêu cầu Mỹ hỗ trợ tình báo và yểm trợ trên không. Tổng thống Mỹ Donald Trump không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào, mặc dù đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng hợp tác châu Âu.

Học giả Vladimir Shapovalov chỉ ra rằng không phải tất cả các thành viên của "liên minh các nước tự nguyện" đều đồng ý gửi quân đến Ukraine. Về mặt chính thức, Vương quốc Anh, các nước Baltic và Pháp sẵn sàng gửi quân.

Tuy nhiên, Estonia chỉ dự định đóng góp một đại đội lính, vì vậy cam kết chính trong mọi trường hợp vẫn thuộc về Anh và Pháp. Số người phản đối ý tưởng này nhiều hơn trong liên minh.

Ý luôn phản đối việc gửi quân đến Ukraine, và Tây Ban Nha cũng bày tỏ không có kế hoạch như vậy. Bulgaria gần đây đã rời khỏi nhóm, với chính phủ mới cho rằng ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết xung đột Ukraine.

Hầu hết các nước châu Âu đơn giản là sẽ không mạo hiểm tham gia vào một sáng kiến như vậy nếu không có sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Fernand Kartheiser nhấn mạnh.

Nga sẽ phản ứng như thế nào?

Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin, nói với báo Izvestia rằng các cuộc tập trận ở Ba Lan là cần thiết đối với "liên minh các nước tự nguyện" như một màn phô trương để thể hiện sự đoàn kết trong cuộc chiến chống lại Nga.

"Tôi không nghĩ các "cuộc tụ họp" sắp tới ở Ba Lan sẽ dẫn đến bất cứ điều gì quy mô lớn. Trong hoàn cảnh hiện tại, những kẻ có ý đồ xấu cần một hành động phô trương nào đó để chứng minh quyết tâm và sự đoàn kết của họ trong cuộc chiến chống lại "mối đe dọa Nga" khét tiếng", nhà ngoại giao nói.

Ông Kelin nhấn mạnh lập trường của Nga vẫn không thay đổi: Việc triển khai các đơn vị quân đội nước ngoài và căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Các quan chức Nga khác cũng đã nhiều lần khẳng định điều này. Nga cũng nhấn mạnh việc giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột, thay vì triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình mới là điều then chốt để giải quyết vấn đề.

Đồng thời, Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với các nước châu Âu và chưa bao giờ chủ động cắt đứt quan hệ, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố vào ngày 20/7.

Nếu "liên minh các nước tự nguyện" quyết định gửi một lực lượng quân sự đến Ukraine mà không có sự đồng ý của Nga, Nga có thể ban đầu gửi một cảnh báo chính thức tới các phái đoàn ngoại giao của các nước châu Âu rằng quân đội của họ sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của Lực lượng vũ trang Nga, Tigran Meloyan nói.

Như một biện pháp cưỡng chế, cường độ các cuộc tấn công ở các khu vực gần biên giới Ba Lan và Slovakia có thể được tăng cường để chứng minh khả năng của Nga trong việc thường xuyên tấn công các mục tiêu nằm xa đường ranh giới tiếp xúc, chuyên gia này tin tưởng rằng Nga cũng có thể sử dụng vũ khí chính xác tầm xa cho mục đích này.

Các nước phương Tây đang cố gắng chủ động giải quyết tình hình và đang lên kế hoạch cho một sứ mệnh gìn giữ hòa bình giả định thay vì ép buộc Ukraine đàm phán.

Đối thoại giữa Nga và Ukraine hiện đang bị đình trệ: Cuộc gặp cuối cùng trên khuôn khổ Nga - Mỹ - Ukraine diễn ra vào tháng 2/2026 tại Thụy Sĩ. Kể từ đó, việc trao đổi tù nhân và thi thể vẫn tiếp tục, nhưng các cuộc đàm phán về một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột vẫn chưa được tiến hành.

Các nhà lãnh đạo châu Âu có thể gây áp lực lên Ukraine để quay lại thảo luận về các lựa chọn hòa bình nếu họ thực sự muốn chấm dứt xung đột.