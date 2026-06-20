HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga sẽ không để yên cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Hoàng Đức
|

Kể cả được Mỹ cấp phép, sản xuất Patriot ở Ukraine cũng khó có thể nhanh chóng triển khai, đồng thời Nga cũng không để cho điều này dễ dàng xảy ra.

Theo cựu Tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu - Trung tướng Ben Hodges, Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có khả năng cấp phép cho chính quyền Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống phòng không Patriot.

Ông nói thêm, ngay cả khi ông Trump đồng ý, Ukraine cũng vẫn phải mua các loại đạn dược này trong một thời gian dài, bởi việc sản xuất tên lửa Patriot ở Ukraine sẽ không thể nhanh chóng được triển khai. “Sẽ không có gì xảy ra trước cuối năm nay”, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu nói.

Theo ông, sẽ mất nhiều thời gian để một nhà máy sản xuất tên lửa loại này đi vào hoạt động, vì để vận hành nó sẽ cần một lực lượng lao động có trình độ cao, chuỗi cung ứng cũng phức tạp.

Bên cạnh đó, Nga chắc chắn cũng sẽ không bao giờ để yên cho Ukraine ung dung sản xuất loại tên lửa phòng không này.

Sự việc Nga liên tiếp sử dụng UAV Geran 2, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa siêu thanh Kinzhal…, tấn công các nhà máy sản xuất UAV, xe tăng, tên lửa Flamingo… của Ukraine là minh chứng điển hình thể hiện quyết tâm của Nga trong việc ngăn chặn Ukraine xây dựng một hệ sinh thái vũ khí tại chỗ.

Cần nhắc lại, không chỉ Ukraine mà cả các nước châu Âu khác, vốn đang mong muốn tăng cường khả năng phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng đang tích cực tìm kiếm giấy phép từ Mỹ để sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 vừa kết thúc ở Pháp hôm 17/6, các nhà lãnh đạo EU đã đưa ra yêu cầu tương tự. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã không đưa ra câu trả lời dứt khoát, chỉ hứa sẽ xem xét vấn đề.

Điều đáng chú ý là Ukraine hiện đang đe dọa các đồng minh châu Âu của mình bằng viễn cảnh kho tên lửa đánh chặn của họ sẽ cạn kiệt hoàn toàn vào mùa Đông và khi đó Nga sẽ tự do phá hủy tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.

Để ngăn chặn điều này xảy ra, Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đang yêu cầu các đồng minh cung cấp ít nhất 300 tên lửa PAC-3 cho hệ thống phòng không Patriot, một số lượng tên lửa mà ngay cả Mỹ hiện nay cũng không dám lấy ra từ trong kho dự trữ.

Theo Topcor.ru
Trung Quốc thử nghiệm tương lai ngành vận tải biển trên 'siêu kênh đào' 10 tỷ USD kết nối với Vịnh Bắc Bộ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

tên lửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại