Nga sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam những vũ khí hiện đại nhất

"Nga sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam những vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại nhất".

Đó là tuyên bố của các đại diện đến từ Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Nhà nước Nga Rosoboronexport được hãng thông tấn TASS trích dẫn trong cuộc phỏng vấn bề lề Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 (DSE) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2-4/10 vừa qua.

Người phát ngôn của Rosoboronexport cũng nhấn mạnh, Nga không gặp bất cứ trở ngại hay hạn chế nào trong việc cung cấp vũ khí cho Việt Nam.



"Chúng tôi có mặt ở đây dưới sự bảo trợ của Tổng cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga. Có khoảng 24 tổ chức và doanh nghiệp Nga tham gia DSE lần này. Các sản phẩm của họ phù hợp với nhu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật và các lực lượng vũ trang Việt Nam cũng như của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á", Rosoboronexport cho biết.

Biến thể nâng cấp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 lần đầu được Rosoboronexport giới thiệu tại Triển lãm DSE Vietnam 2019. Ảnh: Trà Khánh.

Theo phát ngôn viên của Rosoboronexport, các gian hàng mà Nga giới thiệu tại Triển lãm DSE lần này là lớn nhất và đã được nhiều phái đoàn và quan chức quốc phòng, an ninh cấp cao của Việt Nam tới thăm.



Rosoboronexport cho rằng Việt Nam là đối tác chiến lược lâu dài, đồng thời là khách hàng chủ chốt mua sắm các trang thiết bị quân sự của Nga ở Đông Nam Á.



"Chúng tôi chia sẻ mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài. Nhiều vũ khí và thiết bị quân sự mà Quân đội Việt Nam đang sử dụng hiện nay được sản xuất ở Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay", phát ngôn viên của Rosoboronexport nói.

Đại diện Rosoboronexport nhấn mạnh, Nga sẵn sàng chia sẻ những thành tựu mới nhất trong việc nâng cấp thiết bị quân sự và chế tạo các hệ thống vũ khí mới cho Việt Nam và các đối tác nước ngoài khác.



Các mẫu tàu chiến được Nga trưng bày tại DSE 2019. Ảnh: N. Tuấn Sơn

Nga hiện đang có các sản phẩm quân sự mới đầy hứa hẹn và phù hợp với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, chẳng hạn như các trực thăng và máy bay chiến đấu mới nhất. Trên thị trường quốc tế, Nga đang chào hàng nhiều dòng máy bay chiến đấu hiện đại nhất như Sukhoi-35, MiG-35 và Yak-130 hay các trực thăng Mi-38 và phiên bản nâng cấp Mi-171.

Đại diện Rosoboronexport cho biết, Nga đã giới thiệu cho Việt Nam những sản phẩm quân sự mới nhất như súng trường, máy bay, các hệ thống vũ khí chiến thuật, bệ phóng rocket, xe tăng (cả mới và phiên bản nâng cấp), xe bọc thép, tàu hộ vệ và tàu tên lửa cỡ nhỏ cùng nhiều loại khí tài khác.



Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng và An ninh Việt Nam (DSE 2019) do Cục Trang bị và Kho vận - Bộ Công An, Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng phối hợp với Công ty TNHH EIFEC và Expo Services tổ chức từ ngày 2-4/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Sự kiện quy tụ khoảng 200 thương hiệu, 7 khu gian hàng nước ngoài và 2 khu gian hàng của Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

DSE 2019 đánh dấu sự ra mắt lần đầu tiên của một sự kiện triển lãm về quốc phòng và an ninh tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.