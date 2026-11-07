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Nga phóng tên lửa tập kích thủ đô Kiev vào sáng sớm

Kông Anh/VTCnews
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Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết lực lượng Nga phóng tên lửa tấn công thủ đô Kiev, Ukraine vào sáng sớm khiến một tòa nhà dân cư bị hư hại do mảnh vỡ.

Theo thông tin từ Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, Nga sử dụng tên lửa tấn công thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng sớm ngày 7/11 khiến một tòa nhà dân cư bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống. “Các vụ nổ được ghi nhận ở vùng ngoại ô Kiev. Đối phương đang sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công cơ sở hạ tầng” , ông Klitschko thông báo trên Telegram.

Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống một chung cư cao 5 tầng ở phía tây thủ đô và mặt tiền của tòa nhà dân cư khác cũng bị hư hại.

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Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. (Ảnh: Reuters)

Nhiều giờ sau vụ việc, quan chức Ukraine vẫn liên tục phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân đề phòng nguy cơ xảy ra thêm các đợt tấn công.

Trước đó, trong bài phát biểu qua video vào tối cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo Nga đang chuẩn bị đợt tập kích mới nhằm vào mục tiêu năng lượng, cầu đường và nhiều cơ sở hạ tầng khác.

“Chúng tôi có thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở năng lượng, cây cầu bắc qua sông Dnipro và cơ sở hạ tầng dân sự. Lực lượng không quân và toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho công tác phòng thủ. Sẽ không dễ dàng” , ông Zelenskiy nói.

Ông Zelenskiy cũng nhắc lại lời kêu gọi đồng minh nhanh chóng cung cấp cho Ukraine tên lửa để trang bị hệ thống Patriot, do Mỹ sản xuất nhằm bảo vệ thành phố của Ukraine.

“Mỗi ngày trôi qua, lịch trình giao hàng đều vô cùng quan trọng. Chúng tôi tha thiết đề nghị đối tác không trì hoãn việc giao hàng”, Tổng thống Zelenskiy cho hay.

Loạt cuộc tấn công diễn ra chỉ 3 ngày trước khi vòng đàm phán mới do Mỹ dẫn dắt bắt đầu tại Abu Dhabi với sự tham gia của nhà đàm phán Ukraine và Nga. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi. Vòng đàm phán gần nhất giữa các bên diễn ra hồi tháng 2.

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Tags

Kiev.

Ukraine

Klitschko

Volodymyr Zelenskiy

tên lửa

Nga

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