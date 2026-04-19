Các nhà khoa học đến từ Đại học Nông nghiệp quốc gia Kabardino-Balkarian mang tên V.M. Kokov (KBSU) đã phát minh một phương pháp giúp giảm đáng kể lượng phát thải từ hoạt động nông nghiệp, đồng thời vẫn duy trì được năng suất cây trồng, Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin ngày 17/4.

KBSU cho hãng TASS biết, việc kết hợp thông minh phân bón hữu cơ với phân bón khoáng là chìa khóa để giảm phát thải mà không làm giảm năng suất cây trồng.

Thu hoạch lúa mì tại Nga. Ảnh: Stock

"Hàm lượng carbon cao trong đất phản ánh sự cân bằng carbon tích cực trong hệ sinh thái nông nghiệp và sức khỏe tổng thể của nó, dẫn đến năng suất và chất lượng sản phẩm tăng cao. Chúng tôi nhận thấy giải pháp nằm ở việc hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp thông qua việc áp dụng các công nghệ lưu trữ carbon", Amiran Zanilov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Khử carbon của Tổ hợp Nông nghiệp và Kinh tế Khu vực thuộc KBSU, cho biết.

"Nghiên cứu được tiến hành trên giống lúa mì vụ Đông. Tác động của hệ thống phân bón khoáng và phân bón hữu cơ khoáng đã được so sánh. Kết quả cho thấy việc kết hợp phân bón hữu cơ và khoáng đã làm tăng năng suất, đồng thời bảo tồn chất hữu cơ trong đất, và trong một số trường hợp, còn làm tích lũy chất hữu cơ", ông Amiran Zanilov giải thích.

Theo trường KBSU, sản xuất nông nghiệp trên thế giới chiếm 1/4 tổng lượng khí thải trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc loại bỏ hoàn toàn phân bón tổng hợp là không thể, vì chúng chiếm khoảng 40% mức tăng năng suất cây trồng. Hiện nay, nông nghiệp hữu cơ chỉ chiếm vỏn vẹn 1,2% tại Nga.

Kết quả nghiên cứu mới này được trình bày trong "Bản tin của Viện Khoa học Đất V.V. Dokuchaev", nằm trong danh sách của Ủy ban Kiểm định Cao cấp Nga (VAK). Dữ liệu này có thể được sử dụng cho các dự án giúp các doanh nghiệp nông nghiệp giảm thiểu phát thải môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp - đặc biệt là ngành lúa mì, Nga đang có những phát minh quan trọng. Ngày 16/4/2026, hãng TASS cũng đưa tin, nhóm kỹ sư nông nghiệp từ Đại học Nông nghiệp Quốc gia Kazan (KazSAU) vừa được cấp bằng sáng chế cho một phương pháp tăng năng suất lúa mì vụ Xuân lên 28% bằng cách sử dụng khoáng chất tự nhiên Glauconite.

Những phát minh này có thể góp phần củng cố năng suất lúa mì - lĩnh vực mà Nga đang là nước xuất khẩu lúa mì số 1 thế giới liên tục trong nhiều năm.

Nguồn: TASS