Nga phải gấp rút tìm khách hàng mua lại lô tiêm kích Su-35 bán cho Iran?

Tại thời điểm năm 2024, trang Reporter của Nga cho biết tiêm kích Su-35 bị Ai Cập từ chối tiếp nhận do lo ngại sẽ phải hứng chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ sẽ được chuyển giao cho Không quân Iran.

Họ lưu ý rằng điều này sẽ cho phép Cộng hòa Hồi giáo tái trang bị lực lượng không quân trong thời gian ngắn, với một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất. Điều này đặc biệt đúng với Tehran trong bối cảnh nguy cơ xung đột vũ trang với Israel luôn hiện hữu.

Theo các nhà phân tích, Nga sẽ bàn giao các tiêm kích này cho Iran trong khoảng thời gian rất ngắn, bởi chúng đã hoàn thành lắp ráp và chỉ còn chờ thanh toán mà thôi.

“Tehran đang đứng trước cơ hội cực lớn để nhận được một lô lớn máy bay chiến đấu đa năng Su-35 do Nga sản xuất trong thời gian ngắn nhất có thể, điều này liên quan đến việc Ai Cập hủy bỏ hợp đồng", trang Reporter nhận xét.

Nga sẽ phải tìm khách hàng nước ngoài mới cho lô tiêm kích Su-35 chế tạo sẵn để xuất khẩu?

Sở dĩ Nga cần xuất khẩu lô tiêm kích nói trên bởi chúng được chế tạo đặc thù, với nhiều thiết bị dành riêng cho đối tác nước ngoài. Việc đưa vào phục vụ trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ sẽ tạo ra rắc rối khi thiếu tương thích cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc.

Trước đó, đã xuất hiện thông tin các phi công Iran và thợ kỹ thuật đã trải qua khóa huấn luyện tại Nga để sẵn sàng nhận chuyển giao tiêm kích Su-35. Việc thanh toán cũng đã hoàn tất và Moskva cung cấp trước một số máy bay Yak-130 để Tehran có kinh nghiệm vận hành chiến đấu cơ hiện đại.

Đáng tiếc cho cả Tehran và Moskva đó là cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã diễn ra sớm hơn dự kiến, khiến Nga chưa kịp giao bất cứ một tiêm kích Su-35 nào cho Iran, và thực tế hợp đồng trên chắc chắn không thể thực hiện trong tương lai.

Trước tình hình này, dự kiến Nga sẽ phải nhanh chóng tìm khách hàng tiếp theo cho lô tiêm kích nói trên, bởi khác với xe tăng T-90S sản xuất cho Ấn Độ bị giữ lại để sử dụng, việc đưa chiến đấu cơ "khác hệ" vào khai thác sẽ tiềm ẩn rủi ro khá lớn và làm phức tạp quá trình đảm bảo kỹ thuật.

Đây được xem là cơ hội cho một quốc gia khác muốn nhanh chóng có chiến đấu cơ hiện đại để tăng cường khả năng bảo vệ không phận, khi máy bay đã sẵn sàng và chỉ chờ thanh toán mà thôi.