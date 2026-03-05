Sau khi trúng thầu 2 dự án 39.000 tỷ, DN chưa đầy 1 tuổi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố loạt dự án lớn

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, ngày 26/9/2025.

Mới đây, CTCP Năng lượng VinEnergo, thành viên của Tập đoàn Vingroup, công bố kế hoạch phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Trước mắt, doanh nghiệp chưa đầy 1 tuổi này sẽ tập trung tại châu Á và châu Âu, với danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô 10 GW đã chính thức đạt thỏa thuận triển khai.

Bên cạnh phần công suất đã được phê duyệt tại Việt Nam, trong 3 năm tới, VinEnergo sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động và nâng tổng công suất triển khai lên 100 GW, trở thành doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, từ đó tham gia sâu vào tiến trình chuyển dịch năng lượng quốc tế.

Theo kế hoạch tổng thể được VinEnergo công bố, doanh nghiệp này đặt mục tiêu phát triển 100 GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới, bao gồm 50 GW tại các thị trường quốc tế cốt lõi như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải và Đông Nam Á. Theo VinEnergo, đây là những khu vực có nhu cầu điện tăng nhanh, chính sách thúc đẩy năng lượng tái tạo mạnh mẽ cùng với dư địa phát triển lớn cho các nhà đầu tư quốc tế.

Đồng thời, VinEnergo cũng sẽ nghiên cứu mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác như Trung Á và châu Phi, nơi nhu cầu về điện và yêu cầu giảm phát thải ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Ngoài ra, thông qua hợp tác với Chính phủ và các bên liên quan, VinEnergo cũng sẽ phát triển nguồn năng lượng bền vững, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận điện sạch, đóng góp cho mục tiêu Net Zero và tham gia trực tiếp vào quá trình định hình chính sách năng lượng xanh.

Trên thực tế, để thiết lập nền tảng vững chắc nhằm triển khai các dự án năng lượng tái tạo bài bản trong dài hạn, VinEnergo đã tiến hành ký kết hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế để tiếp cận nguồn tín dụng xanh.

Doanh nghiệp này cũng đã đạt thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài uy tín để phát triển danh mục dự án có tổng quy mô 10 GW. Trong đó, VinEnergo làm chủ toàn bộ quá trình, từ thiết kế, quản lý tiến độ, cấu trúc thương mại đến vận hành dài hạn.

Cụ thể, tại khu vực Bắc Âu, VinEnergo đã hợp tác với GreenGo Energy để phát triển danh mục dự án năng lượng tái tạo có quy mô 2 GW ở Đan Mạch và Thụy Điển. Kế hoạch trong dài hạn của công ty là mở rộng quy mô tại Bắc Âu nói riêng và châu Âu nói chung lên mức 6,2 GW.

Tương tự, tại Philippines, VinEnergo cũng sẽ lần lượt phát triển các dự án có tổng công suất 1,3 GW với NKS Renewables Inc (NKSRI); 1,2 GW với URG Asia Corporation; và 1,3 GW với 11.11 Growth Properties. Doanh nghiệp sẽ tập trung vào các dự án điện mặt trời quy mô lớn tại những khu vực thuận lợi như Luzon, Visayas và Mindanao.

Ông Andre Pablo G. Fausto, Chủ tịch NKS Renewables (trái) và ông Nguyễn Anh Khoa - Tổng giám đốc VinEnergo (phải) tại buổi lễ ký kết hợp tác, ngày 29/1. Ảnh: VinEnergo

Đáng chú ý, trong các dự án hợp tác này, VinEnergo là nhà đầu tư nắm giữ trên 80% tỷ lệ sở hữu và là đơn vị triển khai chính, phụ trách vốn, xây dựng và vận hành dài hạn. Một số dự án đã được khởi động từ đầu năm 2026 và dự kiến vận hành sớm trong giai đoạn 2027 - 2028.

Theo kế hoạch, ngay trong quý I/2026, sau khi ký kết triển khai bổ sung tối thiểu 8 GW tại khu vực Đông Nam Á và châu Phi, VinEnergo sẽ nâng tổng quy mô danh mục dự án năng lượng tái tạo tại các thị trường quốc tế lên 20 GW.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo, cho biết: “Bước sang năm 2026, VinEnergo tiến vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành doanh nghiệp năng lượng tái tạo có quy mô và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Việc đồng thời triển khai danh mục lớn tại nhiều thị trường khẳng định năng lực quản trị và tổ chức thực hiện các dự án phức tạp. VinEnergo tin tưởng sẽ góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đồng thời nâng cao tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ năng lượng xanh thế giới”.

VinEnergo, doanh nghiệp chưa đầy 1 tuổi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

VinEnergo được thành lập vào tháng 3/2025.

Ra mắt vào ngày 12/3/2025, VinEnergo là đơn vị thuộc trụ cột năng lượng xanh của Tập đoàn Vingroup. Doanh nghiệp này có định hướng trở thành nhà đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam. VinEnergo hiện tập trung vào điện mặt trời và điện gió, áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, chất lượng.

Trong năm 2025, VinEnergo đã khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng với tổng vốn đầu tư khoảng 178.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 4.800 MW, thuộc nhóm dự án điện khí LNG quy mô hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Bên cạnh đó, VinEnergo cũng được giao đầu tư hai dự án điện gió ngoài khơi tại Hà Tĩnh (900 MW, hơn 39.000 tỷ đồng), tham gia dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 tại Gia Lai (750 MW) và được phê duyệt là nhà đầu tư dự án điện gió Vĩnh Thuận (143 MW). Mới đây nhất, VinEnergo cũng tham gia đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 tại Gia Lai, công suất 750 MW, là một trong những dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn nhất tỉnh.