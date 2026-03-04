Xung đột Trung Đông diễn biến rất phức tạp, Thủ tướng vừa giao Bộ Tài chính, Bộ Công thương nhiệm vụ gì?

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ảnh: VGP

Sáng nay (4/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trực tuyến với các địa phương - phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.

Xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông, Thủ tướng chỉ đạo gì?

Thủ tướng chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận tại phiên họp, bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng lưu ý tình hình còn những tồn tại, hạn chế. Thứ nhất, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là lạm phát, tỉ giá, lãi suất, năng lượng trước tình hình thế giới phức tạp.

Thứ hai, tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp.

Thứ ba, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn những bất cập, chưa thông suốt.

Thứ tư, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo cải thiện chưa nhiều.

Về bối cảnh tình hình thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Muốn vậy, theo Thủ tướng, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; đồng thời các bộ, ngành, địa phương từ thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình tiếp tục tìm ra và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong phạm vi quản lý.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành KT-XH phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Trước đó, sáng 13/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026, đặt mục tiêu GDP phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD...

Theo Cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vượt 8% trong năm 2025 là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, nhất là căng thẳng thương mại, chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Theo các tổ chức quốc tế, đây cũng là mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới.

Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực trong 2 tháng đầu năm

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, cho biết trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ đã theo sát tình hình, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, khẩn trương tổ chức triển khai công việc ngay từ đầu năm. Tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) trong 2 tháng đầu năm 2026 của nước ta tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng tăng gần 3% so với cùng kỳ; nguồn cung, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định.

Đồng thời, thu ngân sách nhà nước ước đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, an ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững.

Đặc biệt, vốn FDI đăng ký mới 2 tháng đầu năm nay đạt 3,54 tỷ USD, tăng 61,5% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, trong hai tháng đầu năm, thu hút khách quốc tế ước đạt gần 4,7 triệu lượt người, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Cùng với đó, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 2 tháng đạt gần 64,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 29,4% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 851,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20,1%...