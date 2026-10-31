Nga nêu lý do xuất khẩu dầu diesel theo kế hoạch có thể bị giảm

Ngày 30/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, khối lượng xuất khẩu nhiên liệu diesel theo kế hoạch của nước này có thể bị giảm.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak.

"Về dầu diesel, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine chắc chắn có thể dẫn đến giảm khối lượng xuất khẩu.

Mức giảm có thể không đáng kể, nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch ban đầu", Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói với giới báo chí hôm 30/10.

“Những cuộc tấn công này gây tổn hại đến thị trường năng lượng toàn cầu. Nói cách khác, những gì UAV Ukraine đang làm đối với các nhà máy lọc dầu của chúng ta, rõ ràng là có hại cho thị trường toàn cầu", Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Trước đó, ông Novak tuyên bố, Nga dự định xuất khẩu 510.000 tấn dầu diesel trong tháng 10, và khối lượng xuất khẩu có thể đạt 2,15 triệu tấn trong tháng 11.

Ngày 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có việc cung cấp các sản phẩm dầu mỏ.

Moscow tái khẳng định sự sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho cả thị trường Mỹ và toàn cầu.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã ca ngợi thỏa thuận với Nga về việc cung cấp nhiên liệu diesel.