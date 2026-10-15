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Nga nêu lý do không đàm phán với Tây Âu về vấn đề Ukraine vào thời điểm này

Hoàng Vân
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Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin mới đây cho biết, Nga không có ý định đàm phán với các nước Tây Âu về vấn đề Ukraine vào lúc này.

- Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

"Thực tế là chúng tôi không có ý định tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với các nước Tây Âu.

Họ đang liều lĩnh cung cấp vũ khí và tiền bạc cho chính quyền Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người dân Nga, chống lại lực lượng vũ trang của chúng tôi, và gây ra một thất bại chiến lược cho Nga.

Bằng cách đó, họ đã thể hiện sự thù địch và không sẵn lòng đàm phán. Họ không có ý định tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine, bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ đã được biết đến.

Các nước Tây Âu không đưa ra bất kỳ ý tưởng mang tính xây dựng nào, về cơ bản, hiện tại không có gì để thảo luận với họ", ông Galuzin nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Izvestia hôm 14/10.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý, Anh, Đức và Pháp đang tìm cách đàm phán với Nga bằng những tối hậu thư và các gói trừng phạt vô nghĩa.

“Họ không hiểu cũng không nhận thấy việc gây áp lực lên Nga như vậy là vô ích", nhà ngoại giao Nga kết luận.

Theo TASS
Tags

Tây Âu

Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga

đàm phán

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