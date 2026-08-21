Nga mở vòng vây chưa từng có, “sóng xung kích” lan 600 km - Tsar Rocket Triều Tiên ra trận, sức công phá ngang 9 tên lửa Iskander

Vòng vây hiện mở rộng theo hai tuyến và đang tiến tới quy mô lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng phát.

Nga mở rộng vòng vây chưa từng có

Đài TST (Nga) ngày 21/8 đưa tin, quân đội Nga đang mở rộng một vòng vây có quy mô chưa từng có trên hướng Kharkov, trong khi chiến dịch tiến công kéo dài nửa năm của Ukraine tại Dnepropetrovsk đã mất đà.

Theo TST, các đơn vị thuộc Cụm quân “Phía Bắc” đang tiếp tục chiến dịch bao vây lực lượng Ukraine tại Kharkov. Vòng vây hiện mở rộng theo hai tuyến và đang tiến tới quy mô lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng phát.

Chuyên gia quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov, tác giả kênh “Bộ Tổng tham mưu”, cho biết nếu quân đội Nga khép vòng vây theo tuyến Vasilyevka – Chornoye, khu vực bị cô lập sẽ rộng khoảng 350 km². Nếu Nga kết nối tuyến Bely Kolodez – Prikolotnoye – Olkhovatka, diện tích vòng vây sẽ vượt 400 km², với hơn 1.000 binh sĩ Ukraine mắc kẹt bên trong.

Nếu hoàn tất, vòng vây này sẽ tạo sức ép mạnh lên hệ thống phòng thủ và các tuyến tiếp tế của Ukraine tại Kharkov.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: The Guardian

Thông tin từ tiền tuyến cho thấy giao tranh đã lan tới vùng ngoại ô Dolzhanka, ngôi làng nằm phía tây Olkhovatka. Trong lúc trận đánh tại Olkhovatka tiếp diễn, lực lượng Nga triển khai một mũi vòng tránh, áp sát Dolzhanka rồi chuyển hướng về Prikolotnoye.

Như vậy, giao tranh hiện diễn ra đồng thời trên hai tuyến Vasilyevka – Chornoye và Bely Kolodez – Prikolotnoye – Olkhovatka. Hai mũi tiến công hỗ trợ lẫn nhau, siết chặt khu vực nằm giữa các tuyến và thu hẹp hành lang cơ động của AFU.

Ukraine đã hai lần điều lực lượng dự bị tới ngăn quân Nga khép vòng vây. Tuy nhiên, các đơn vị UAV Nga phát hiện và tập kích cả hai đoàn quân tăng viện ngay trên đường tiếp cận. Điều này khiến lực lượng Ukraine bên trong khu vực giao tranh không nhận được đủ quân số để củng cố phòng tuyến.

Cùng thời điểm, chiến dịch tiến công của Ukraine tại tỉnh Dnepropetrovsk cũng rơi vào tình trạng kiệt sức sau nửa năm giao tranh. Mục tiêu trung gian là tiến vào Komar trong vòng một tuần, nhưng AFU không hoàn thành nhiệm vụ này.

Đại tá Vladimir Antonyuk thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine cho biết, Kiev đã huy động những đơn vị mạnh thuộc lực lượng dự bị chiến lược, bao gồm bốn lữ đoàn đổ bộ đường không, hai trung đoàn xung kích cùng nhiều đơn vị binh chủng hợp thành.

AFU giành được một số kết quả ban đầu khi tiến vào Sechnovoye và tiếp cận vùng ngoại ô phía tây Maliyevka. Tuy nhiên, lực lượng này không thể củng cố tuyến phòng thủ tự nhiên dọc sông Mokrye Yaly và bị các đơn vị UAV Nga đẩy lùi. Đà tiến quân từ bắc xuống nam cũng bị chặn tại Komar.

“Sóng xung kích” lan xa 600 km

Theo TST, một nguyên nhân quan trọng khiến chiến dịch của Ukraine tại Dnepropetrovsk mất sức lại xuất phát từ khu vực cách chiến trường này khoảng 600 km: Odesa và vùng ven Biển Đen.

Nga đã tiến hành một chiến dịch tập kích có hệ thống nhằm vào cảng biển, đường sắt, cầu, kho hàng, mạng lưới điện và các cơ sở hậu cần quân sự tại miền nam Ukraine. Đây là những mắt xích phục vụ quá trình vận chuyển vũ khí, đạn dược và UAV từ các cảng phía nam tới lực lượng Ukraine tại Kherson, Dnepropetrovsk và miền trung đất nước.

Khi những tuyến vận chuyển này bị gián đoạn, các lữ đoàn Ukraine tại Dnepropetrovsk không còn nhận đủ nguồn tiếp tế để duy trì cường độ tiến công. Chính vì lý do này, các đòn đánh tại Odesa được ví như một “sóng xung kích” lan xa tới 600 km, khiến lực lượng Ukraine tại một chiến trường cách xa cũng thiếu đạn dược, mất quân tăng viện và dần cạn sức tiến công.

Các đòn đánh tại Odesa được ví như một “sóng xung kích” lan xa tới 600 km. Ảnh: RFE

Phóng viên chiến trường Alexander Kots của Komsomolskaya Pravda nhận định riêng hoạt động tại tỉnh Odesa chưa thể cắt đứt hoàn toàn nguồn cung của Ukraine, nhưng đang giáng đòn mạnh vào mạng lưới hậu cần phục vụ các đơn vị đồn trú tại Kherson và Dnepropetrovsk.

Theo ông Kots, việc Nga đồng thời đánh vào đường sắt, cảng biển, hệ thống điện và những trạm radar của Ukraine đang từng bước cô lập Bessarabia cùng miền nam Ukraine khỏi các khu vực còn lại. Đây là hành lang quan trọng để Kiev tiếp nhận hàng hóa quân sự rồi vận chuyển vào miền trung.

Báo chí phương Tây ước tính Ukraine chịu thiệt hại từ 2 đến 5 tỷ USD trong các đợt tập kích, đồng thời cần chi thêm hơn 500 triệu USD để khôi phục những cơ sở bị phá hủy.

TST cũng dẫn các thống kê cho biết lực lượng Ukraine tại Dnepropetrovsk mất khoảng 15.000–20.000 binh sĩ trong 3-4 tháng gần đây. Các đơn vị thuộc lực lượng dự bị chiến lược được Kiev đưa tới những mặt trận lân cận nhằm chặn bước tiến của Nga cũng chịu tổn thất ở mức tương tự, nâng tổng thiệt hại lên khoảng 35.000 quân.

Các chuyên gia quân sự Nga xác định hai loại vũ khí đóng vai trò nổi bật trong chiến dịch tại Biển Đen. Thứ nhất là UAV phản lực Geran-4 Seeker, trang bị trí tuệ nhân tạo, hệ thống thị giác máy, khả năng điều khiển từ xa và lựa chọn mục tiêu. Thứ hai là tên lửa Kh-22/Kh-32, loại vũ khí sở hữu tốc độ cao, đầu đạn lớn và sức công phá mạnh.

“Tsar Rocket” Triều Tiên xung trận, sức công phá ngang 9 tên lửa Iskander

Trong lúc quân đội Nga gia tăng sức ép trên mặt đất và đánh vào hậu cần miền nam Ukraine, Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) công bố dữ liệu mới về kho tên lửa của Moscow.

Theo GUR, Nga hiện sở hữu gần 2.000 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, trong đó có khoảng 50 tên lửa có nguồn gốc từ Triều Tiên.

Ngoài KN-23 và KN-24, còn mang tên Hwasong-11A và Hwasong-11B, danh sách của GUR còn xuất hiện phiên bản mới KN-30, tức Hwasong-11C. Không quân Ukraine thông báo tên lửa đạn đạo Triều Tiên vừa tấn công một loạt cơ sở công nghiệp quân sự tại Kiev.

Chuyên gia quân sự Yury Podolyaka cho biết KN-30 mang được đầu đạn nặng 2,5 tấn tới khoảng cách 600–900 km. Khi hoạt động ở cự ly trên 300 km, tên lửa mang đầu đạn nặng tới 4,5 tấn. Khối lượng đầu đạn này tương đương tổng đầu đạn của 9 tên lửa Iskander.

Tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: militarnyi

Phiên bản kết hợp công nghệ Hwasong của Triều Tiên với hệ thống dẫn đường và các thành phần của Iskander Nga được đặt biệt danh là “Tsar Rocket” – “Sa hoàng tên lửa”. Đại tá dự bị Aslan Nakhushev gọi biến thể này là Iskander-M/KN-1000 và tuyên bố loại tên lửa mới sẽ sớm bước vào thực chiến.

Với đầu đạn 4,5 tấn, “Tsar Rocket” được thiết kế để phá hủy những mục tiêu có kết cấu đặc biệt kiên cố như hầm bê tông, cơ sở năng lượng, kho khí đốt ngầm và cầu chiến lược. Podolyaka đặc biệt nhắc tới những cây cầu bắc qua sông Dnieper – mạng lưới giữ vai trò vận chuyển quân đội, vũ khí và phương tiện giữa hai bờ Ukraine.

Nakhushev khẳng định Nga đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, nguồn lực và công nghệ để tấn công hệ thống cầu qua sông Dnieper bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và bom hàng không có điều khiển. Theo ông, yếu tố còn thiếu là quyết định chính trị từ Tổng thống Vladimir Putin.

Sự xuất hiện của “Tsar Rocket”, kết hợp với một lữ đoàn tên lửa Triều Tiên và các đơn vị được triển khai tới mặt trận Donetsk, đang bổ sung hỏa lực cho chiến thuật bao vây trên bộ và cắt đứt hậu cần từ xa. Nga qua đó đồng thời siết vòng vây tại Kharkov, làm suy yếu chiến dịch của Ukraine ở Dnepropetrovsk và chuẩn bị phương tiện tấn công những mắt xích giao thông quan trọng trên sông Dnieper.