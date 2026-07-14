Nga hồi hộp chờ đợi một đoạn đường dài gần 1.200 mét thành hình: Có gì đặc biệt đến thế?

Các chuyên gia sẽ thử nghiệm các đoàn tàu Sapsan cho đến khi đoàn tàu cao tốc đầu tiên của Nga được lắp ráp xong.

Bước đệm cơ sở hạ tầng cho kỷ nguyên 400 km/h

Dự án đường sắt tốc độ cao (VSM) Moscow – St. Petersburg của Nga vừa đánh dấu một bước tiến quan trọng. Cụ thể, bãi thử nghiệm hạ tầng chuyên dụng tại đoạn chuyển tiếp Sablino – Tosno (tỉnh Leningrad) đang bước vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin VSM, đây là tổ hợp hạ tầng có chiều dài gần 1.200 mét, được thiết kế riêng biệt để thực hiện các bài kiểm tra áp lực toàn diện đối với toàn bộ cấu trúc tuyến đường – từ lớp nền đất gia cố cho đến các tấm bê tông không đá ba-lát.

Mục tiêu cốt lõi của tổ hợp này là mô phỏng và đánh giá các phản ứng cơ lý của hệ thống đường ray dưới tải trọng của những đoàn tàu siêu tốc trong tương lai. Điểm đáng chú ý là trong giai đoạn đầu, trước khi thế hệ tàu cao tốc nội địa đầu tiên của Nga chính thức xuất xưởng, các kỹ sư sẽ sử dụng dòng tàu Sapsan hiện tại để tiến hành thử nghiệm chẩn đoán và hiệu chuẩn thiết bị.

Công nghệ không đá ba-lát và cấu trúc ba lớp siêu chính xác

Đối với các tuyến đường sắt vận hành ở dải tốc độ trên 300 km/h, công nghệ đường ray có đá ba-lát truyền thống (sử dụng đá dăm) không còn đáp ứng được yêu cầu về độ ổn định vật lý và an toàn do hiện tượng dịch chuyển hạt đá. Do đó, bãi thử tại Leningrad đã áp dụng hoàn toàn công nghệ đường ray không đá ba-lát thế hệ mới.

Toàn bộ đoạn tuyến thử nghiệm bao gồm 263 tấm bê tông đặc chủng được lắp đặt liên kết. Quá trình định vị và gắn kết các kết cấu này yêu cầu dung sai nghiêm ngặt và được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối lên tới từng milimét nhờ sự hỗ trợ của hệ thống máy toàn đạc robot tự động hóa.

Theo thiết kế kỹ thuật, kết cấu đường ray này bao gồm 3 lớp nền tảng độc lập nhưng liên kết chặt chẽ. Đầu tiên là lớp móng bằng bê tông cốt thép chịu lực chính bên dưới. Tiếp đến là lớp tấm đúc sẵn đặt ray được sản xuất đồng bộ tại nhà máy, tích hợp sẵn một lớp đàn hồi chuyên dụng. Cuối cùng là lớp bê tông tự lèn đóng vai trò chất liên kết, khóa chặt hai tầng cấu trúc trên.

Ông Nikita Terentyev, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ Tốc độ cao (NPS), cho biết việc tích hợp lớp đàn hồi thông minh này là một giải pháp mang tính đột phá. Nó không chỉ hấp thụ xung lực từ đoàn tàu mà còn cho phép các kỹ sư tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và điều chỉnh hướng tuyến ngay trong các "khung giờ vàng" ban đêm mà không cần phải ra lệnh dừng hoặc gián đoạn hoạt động khai thác ban ngày.

Hệ thống bẻ ghi phức hợp và mạng lưới 1.500 cảm biến thông minh

Một trong những module kỹ thuật phức tạp nhất tại bãi thử Leningrad là hệ thống bẻ ghi chuyển làn có chiều dài lên tới 118 mét. Cụm thiết bị này được vận hành bởi 8 bộ truyền động điện đồng bộ, cho phép các đoàn tàu chạy thẳng ổn định ở vận tốc tối đa 400 km/h và chuyển hướng sang đường nhánh ở tốc độ lên đến 120 km/h.

Đây là hệ thống bẻ ghi công nghệ cao có quy mô và thông số kỹ thuật chưa từng có trong lịch sử ngành đường sắt Nga. Độ phức tạp của cụm chuyển làn này đòi hỏi quy trình giám sát trạng thái vật lý theo thời gian thực.

Để kiểm soát an toàn tuyệt đối, các nhà phát triển đã thiết lập một mạng lưới giám sát dày đặc với hơn 1.500 cảm biến thông minh. Hệ thống cảm biến này được chôn sâu dưới lòng đất tại các tầng móng và gắn trực tiếp trên các cấu trúc thượng tầng của đường ray. Mọi biến động về độ lún, ứng suất cơ học, sự giãn nở nhiệt hay các rung động bất thường đều được truyền dẫn trực tiếp về trung tâm dữ liệu nhằm xây dựng các mô hình dự báo hao mòn hạ tầng.

Việc xây dựng và đưa vào vận hành bãi thử nghiệm tại tỉnh Leningrad không đơn thuần là một bước chuẩn bị kỹ thuật, mà là lời khẳng định về năng lực tự chủ công nghệ của Nga trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. Những dữ liệu thu thập được từ cấu trúc đường ray ba lớp và hệ thống ghi rẽ 400 km/h tại đây sẽ đặt nền móng vững chắc cho việc định hình các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, sẵn sàng cho sự xuất hiện của những đoàn tàu siêu tốc thế hệ mới do Nga tự chủ sản xuất.