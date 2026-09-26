Nga 'gieo sầu', Ukraine trải qua tình cảnh buồn chưa từng có trong 100 năm

Diễn biến xảy ra giữa lúc Ukraine đang cần từng đồng đô la để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Lần đầu tiên trong 100 năm, Ukraine vừa trải qua 1 tuần mà không sản xuất được một tấn thép nào, do tên lửa của Nga và Biển Đen đóng cửa đã làm tê liệt ngành công nghiệp xuất khẩu lớn thứ hai của nước này.

"Vào tháng 9, có 1 tuần mà Ukraine, lần đầu tiên trong 100 năm, không sản xuất được một tấn thép nào", Oleksandr Vodoviz, chánh văn phòng giám đốc điều hành của tập đoàn thép Metinvest, phát biểu tại Diễn đàn Khả năng phục hồi kinh tế do Forbes Ukraine tổ chức tại Kyiv vào ngày 23/9.

Ông cho biết tất cả các nhà sản xuất thép lớn của đất nước - ArcelorMittal Kryvyi Rih, Metinvest, nhà máy Petrovsky ở Dnipro và nhà sản xuất ống và bánh xe Interpipe - đều bị ảnh hưởng và không hoạt động.

"Tất cả các nhà máy đều bị hư hại", Vodoviz nói. "Mỗi nhà máy đều bị trúng nhiều phát đạn. Chúng tôi không thể hoạt động".

Mặc dù Ukraine nổi tiếng là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới bên cạnh Nga, nhưng năm 2021, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất lại là kim loại, mang về 15,98 tỷ USD so với 15,55 tỷ USD từ ngũ cốc trong năm đó.

Kể từ đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đã giảm gần một nửa, từ 68,2 tỷ USD năm 2021 xuống còn 40,3 tỷ USD năm ngoái. Ngành kim loại chỉ mang về 4,7 tỷ USD vào năm 2025, với thị phần xuất khẩu giảm một nửa xuống còn 11,7%. Giờ đây, con số đó sẽ giảm xuống còn 0.

Thép từng là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Ukraine trước xung đột, và ngành này đã ngừng hoạt động đúng lúc Kiev cần từng đồng đô la.

Dự thảo ngân sách năm 2027 dự kiến thâm hụt 32,6 tỷ USD và cần được các đối tác nước ngoài bù đắp. Việc đóng băng nguồn cung thép cộng thêm lượng ngũ cốc bị mắc kẹt do lệnh phong tỏa cảng Odessa đã khiến 2 nguồn thu xuất khẩu lớn nhất của đất nước bị ảnh hưởng cùng một lúc.

Việc xây dựng lại các nhà máy luyện kim sau khi cuộc xung đột kết thúc sẽ vô cùng khó khăn và đòi hỏi đầu tư hàng tỷ đô la.

Ông Vodoviz cho biết, 5 lò cao của Metinvest và 2 lò tại ArcelorMittal Kryvyi Rih đã bị phá hủy. Việc khởi động lại một lò tốn khoảng 50 triệu USD và xây dựng một lò mới khoảng 500 triệu USD. Metinvest đã khởi động lại một lò tại Zaporizhstal và hoạt động được khoảng 10 giờ trước khi nhà máy lại bị tên lửa Nga tấn công.

Theo Bne Intellinews