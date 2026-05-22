Trong thời gian qua, quân Nga đã sử dụng phổ biến các loại máy bay không người lái (UAV) để tập trung tấn công các đoàn xe vận chuyển quân, vũ khí trang bị và nhu yếu phẩm cho các đơn vị Ukraine đang cố thủ ở Kostiantynivka, Kramatorsk, Sloviansk…, khiến lực lượng đối phương khốn đốn.

Để chống lại sự phong tỏa của quân Nga, nối thông các tuyến đường tiếp tế, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov tuyên bố, hơn 25km lưới phòng không chống máy bay không người lái đã được lắp đặt trên các tuyến đường ở hai khu vực chiến lược quan trọng thuộc phần lãnh thổ Donetsk mà Lực lượng Vũ trang Ukraine còn đang kiểm soát.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố mỗi ngày có khoảng 1km đường được trang bị mạng lưới phòng không.

Ngoài phần lãnh thổ Donetsk do Lực lượng Vũ trang Ukraine kiểm soát, các mạng lưới này cũng đang được lắp đặt ở các khu vực khác mà Ukraine còn nắm giữ thuộc các vùng Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Kherson.

Kể từ đầu năm nay, chính quyền Ukraine được cho là đã lắp đặt hơn 371km lưới chống UAV dọc theo các tuyến đường hậu cần trọng yếu của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở các khu vực tiền tuyến.

Quân Nga cũng tìm ra các biện pháp để phá hoại ý định của Ukraine, mà việc đầu tiên là phải “phát quang” các lưới chống máy bay không người lái này hoặc chí ít là tạo ra những khoảng trống lớn, để dọn đường cho UAV cảm tử (UAV kamikaze) tấn công các đoàn xe trên đường.

Các phương tiện truyền thông Ukraine hôm 21/5 đã đăng tải một video cho thấy một máy bay không người lái Molniya của Nga thả hỗn hợp nhiệt nhôm xuống phá hủy các tấm lưới chống máy bay không người lái được lắp đặt trên các tuyến đường tiếp tế của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Kostiantynivka.

Clip quay tại Kostiantynivka, mô tả một UAV Molniya Nga thả hỗn hợp nhiệt nhôm để phá hủy lưới chống máy bay không người lái

Đoạn phim cho thấy chiếc máy bay không người lái Molniya bay theo đường thẳng, dường như phía trên con đường được bảo vệ bởi lưới chắn UAV, tạo ra những khoảng trống mà máy bay không người lái FPV có thể dễ dàng tấn công thiết bị của đối phương.

Video này có thể được quay từ vị trí của các chiến binh Ukraine - những người được tiếp tế thông qua chính con đường này.

Có thể thấy trong đoạn phim, một trong những binh sĩ Ukraine cuối cùng cũng đã bắn hạ được chiếc máy bay không người lái Molniya bằng súng trường, nhưng trước đó chiếc UAV Nga vẫn dọn quang một đoạn đường đáng kể, khiến nó không được bảo vệ trước những UAV cảm tử khác.