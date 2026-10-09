Binh sĩ thuộc nhóm hỏa lực cơ động của Nga sử dụng tổ hợp robot Courier cho phép khai hỏa từ xa để tiêu diệt drone Ukraine.

Tổ hợp này được trang bị súng máy liên thanh, và việc điều khiển được thực hiện hoàn toàn trên bảng điều khiển từ xa.

Theo phóng viên Anna Tsepaeva của Zvezdanews, 1 binh sĩ có khả năng điều khiển đồng thời tới 3 cỗ máy như vậy và mở hỏa lực vào các drone khi cần thiết.

Một hệ thống đặc biệt được sử dụng để giám sát, cho phép người điều khiển quan sát tình hình xung quanh nền tảng theo thời gian thực. Module hỏa lực dựa trên các khẩu súng máy Liên Xô đã được kiểm chứng, bổ sung thêm hệ thống điều khiển từ xa hiện đại.

Lắp đặt cỗ máy này là một chiến sĩ với mật danh Eugene. Theo anh, phức hợp này đã vượt qua thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu.

Eugene cho biết, "3 chiếc NRTC Courier gắn súng máy kép đã cho kết quả tích cực. Trong tuần qua, chúng tôi đã bắn hạ 2 drone gồm 1 chiếc Hornet và 1 chiếc B-2".

Trong các nhóm hỏa lực cơ động, một phương án như vậy được xem là lời đáp trả đối với chiến thuật tập kích theo cặp. 1 drone có thể xâm nhập vị trí từ một hướng trong khi chiếc thứ 2 cố gắng tấn công từ phía sau.

Trong tương lai, các nền tảng robot dự kiến sẽ được sử dụng để yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị trên chiến trường.

Trước đó, phóng viên Igor Lapik của Zvezdanews đã ghi nhận cách các nhóm tuần tra thuộc đội Kiểm tra xe quân sự số 220 bảo vệ đường cao tốc Donetsk-Gorlovka, vốn được mệnh danh là "con đường sống".

Qua khu vực này có đường bay của các drone Ukraine hướng sâu vào lãnh thổ Nga. Do đó, các thanh tra viên thường xuyên phải giám sát tình hình trên bầu trời và đánh trả các cuộc tấn công.