Nga đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn 'báu vật' dưới lòng đất: nhập khẩu tăng hơn 500%, nước ta sở hữu trữ lượng hàng đầu thế giới

Theo thống kê của Cục Hải quan, quặng và khoáng sản nhập về Việt Nam trong tháng 9/2025 tăng mạnh 51% về lượng và tăng 54% về kim ngạch so với tháng 9/2024, đạt gần 2,5 triệu tấn, trị giá hơn 271 triệu USD.

Tính chung cả 9 tháng năm 2025, nhập khẩu quặng và khoáng sản tăng 15% về lượng và tăng 8% về kim ngạch so với 9 tháng năm 2024, đạt 22,4 triệu tấn, trị giá trên 2,3 tỷ USD. Tính trung bình cả 9 tháng năm 2025, giá quặng và khoáng sản nhập khẩu đạt 102,9 USD/tấn, giảm 6% so với 9 tháng năm 2024.

Australia và Brazil vẫn là 2 thị trường chủ đạo cung cấp quặng và khoáng sản cho Việt Nam, riêng 2 thị trường này đã chiếm 66,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu quặng và khoáng sản của cả nước

Trong đó nhập khẩu từ thị trường Australia đạt 9,16 triệu tấn, tương đương 902 triệu USD, tăng 5% về lượng nhưng giảm 8% về kim ngạch; giá nhập khẩu giảm 13%. Nhập khẩu từ Brazil đạt 6,06 triệu tấn, trị giá 634 triệu USD, tăng 14% về lượng, tăng 2% về kim ngạch so với cùng kỳ; giá nhập khẩu giảm 10,4%.

Đáng chú ý, Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng này từ Nga trong tháng 9, tăng mạnh 1.700% về lượng và 1.600% về kim ngạch. Tính chung 9 tháng đầu năm, Nga đưa sang Việt Nam 233 nghìn tấn quặng và khoáng sản, trị giá hơn 43 triệu USD, tăng 530% về lượng và 230% về kim ngạch.

Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyên, đặc biệt là “của trời” cho (tài nguyên thiên nhiên) như rừng cây, các động vật, thực vật quý hiếm, các mỏ khoáng sản, các nguồn nước, dầu, khí.

Theo số liệu Cục Đại chất khoáng sản Mỹ, Việt Nam là một trong những quốc gia có trữ lượng khoáng sản hàng đầu thế giới, có thể kể đến như đất hiếm (chiếm 4% trữ lượng, đứng thứ tư trên thế giới), bô–xít (chiếm 11% trữ lượng, đứng thứ 3 trên thế giới), fluorit (đứng thứ 5 trên thế giới)…

Hiện nay, nước ta có đến hơn 5.000 điểm mỏ, quặng. Việt Nam xếp thứ 15 trên thế giới về diện tích khoáng sản, xếp thứ 65 về tuổi địa chất, có 60/200 loại khoáng sản phổ biến trên thế giới. Đặc biệt, một số loại khoáng sản quy mô trữ lượng đáng kể, tầm cỡ thế giới, có ý nghĩa chiến lược và là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, theo thống kê của World Bank, S&P CapitalIQ, giá trị xuất khẩu khoáng sản của Việt Nam còn khiêm tốn, đạt mức 3.9 tỷ USD (xếp hạng 41 thế giới) vào năm 2023. Thay vào đó, nước ta chủ yếu nhập khẩu quặng sắt để phục vụ cho sản xuất sắt thép trong nước.

Việt Nam đặt mục tiêu hình thành nền công nghiệp khai khoáng tiên tiến, hiện đại gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh tương đương với các nước tiên tiến khu vực châu Á hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị hồi tháng 2/2025, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn, Hòa Phát đã kiến nghị: Việt Nam có 2 mỏ lớn là Quý Sa và Thạch Khê. Mỏ sắt Thạch Khê là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á, quy mô khoảng 500 triệu tấn, nằm tại Hà Tĩnh. Ông cho rằng cần triển khai việc khai thác mỏ Thạch Khê để giải quyết cơ bản nguồn nguyên liệu hàng năm, tiết kiệm ngoại tệ.