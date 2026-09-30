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Nga đóng cửa không phận Kapustin Yar báo hiệu vụ phóng tên lửa Oreshnik?

Bạch Dương
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Nga đã áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng không phận trên khu vực thử nghiệm Kapustin Yar ở vùng Astrakhan.


Nga đóng cửa không phận Kapustin Yar và khả năng phóng tên lửa Oreshnik 2026 - Ảnh 1.

Thông báo tương ứng đã được công bố trong văn bản NOTAM V5696/26 của Vùng Thông tin Bay Rostov (FIR). Quy định này sẽ có hiệu lực từ 28/9 đến 3/10/2026, hàng ngày từ 9h00 đến 19h00 giờ Moskva.

Vùng này bao phủ không gian từ bề mặt trái đất mà không có giới hạn trên, nghĩa là về mặt hình thức, nó kéo dài đến toàn bộ độ cao bay. Trong khi đó, Kapustin Yar được sử dụng làm bãi thử nghiệm công nghệ tên lửa.

Việc đóng cửa không phận này có liên quan đến khả năng phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga.

Tuy nhiên, việc làm trên cũng có thể liên quan đến các cuộc thử nghiệm loại vũ khí tên lửa khác. Do đó, việc ban hành NOTAM không cho phép xác định Nga dự định tiến hành những cuộc thử nghiệm hoặc phóng tên lửa nào trong giai đoạn này.

Vào tháng 5/2025, Nga cũng đã đóng cửa không phận Kapustin Yar để chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa đạn đạo có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 13/5. Tại thời điểm đó, không có vụ phóng tên lửa nào được ghi nhận ở Ukraine.

Nga đóng cửa không phận Kapustin Yar và khả năng phóng tên lửa Oreshnik 2026 - Ảnh 2.

Thông báo hàng không NOTAM V5696/26 về việc đóng cửa không phận trên khu vực thử nghiệm Kapustin Yar.

Lệnh cấm bay tương tự đã có hiệu lực hôm 21/11/2024, chỉ 1 ngày trước vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo Kedr (Oreshnik) vào Dnieper. Lệnh hạn chế này kéo dài từ 4h00 đến 20h00 từ ngày 21 đến 23/11.

Một thông báo tương tự cũng được đăng tải từ ngày 11 đến 13/12, từ 8h00 đến 12h00 giờ địa phương, và lệnh hạn chế thứ hai có hiệu lực từ ngày 16 đến 21/12.

Sau đó vào ngày 13/12, Nga đã phát động một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine bằng các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh.

Kapustin Yar là một bãi thử tên lửa lớn của Nga nằm ở tỉnh Astrakhan.

Tên chính thức của nó là Bãi thử liên hợp trung tâm số 4 thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Trường bắn này có diện tích rộng lớn với nhiều khu vực phóng, tổ hợp đo lường và khu vực thả các tầng tên lửa và đầu đạn. Vị trí của nó cho phép phóng tên lửa ở khoảng cách đáng kể và kiểm soát quỹ đạo bay.

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Tags

kapustin yar

Oreshnik

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