Nga đón tin buồn từ 11 triệu người nhưng lập tức thấy 'cứu tinh'

Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, nền kinh tế nước này cần thêm ít nhất 11 triệu lao động đến năm 2030. Năm 2021, Nga chỉ cấp khoảng 5.000 giấy phép lao động cho người Ấn Độ.

Đến năm 2025, con số này đã vọt lên hơn 72.000, chiếm gần 1/3 hạn ngạch lao động nhập cư có thị thực. Tổng số giấy phép lao động cho người nước ngoài trong năm 2025 cũng đạt mức cao nhất kể từ 2017, với hơn 240.000 trường hợp được cấp.

Khác với lao động Trung Á không cần visa, nhưng có xu hướng đổi chỗ làm liên tục, các nhà tuyển dụng Nga nay ưu tiên người có ràng buộc hợp đồng và visa rõ ràng. Các ngành như xây dựng, dịch vụ đô thị và dệt may đang tích cực tuyển dụng từ Nam Á. Một số thành phố lớn của Nga thậm chí đã sử dụng lao động Ấn Độ trong các công việc như dọn tuyết, vệ sinh công cộng và nhà hàng.

Tại nhà máy dệt Brera Intex ở Moscow, 23 tuổi Gaurav từ Ấn Độ cho biết anh đã làm việc được ba tháng, may rèm cửa và ga trải giường. “Cuộc sống ở Nga rất tốt,” anh chia sẻ, mắt vẫn không rời máy may.

Chủ nhà máy, bà Olga Lugovskaya, đánh giá cao sự chăm chỉ và nhanh nhạy của nhóm lao động mới, dù lúc đầu họ thậm chí không biết mở máy.

Tại nông trại Sergiyevsky ngoại ô Moscow, Sahil, một thanh niên 23 tuổi đến từ bang Punjab (Ấn Độ), nói rằng anh làm việc ở đây đã một năm để đóng gói rau củ với mức lương khoảng 50.000 rúp (660 USD)/tháng, con số “cao hơn nhiều so với ở quê nhà”.

Sự chuyển dịch này không ngẫu nhiên. Trong chuyến thăm New Delhi tháng 12/2025, Tổng thống Vladimir Putin đã ký một hiệp định quan trọng với Thủ tướng Narendra Modi, nhằm đơn giản hóa thủ tục đưa lao động Ấn Độ sang Nga. Quan chức Nga thậm chí khẳng định “có thể tiếp nhận số lượng không giới hạn”.

Mâu thuẫn tại Ukraine đã hút hàng trăm nghìn lao động vào lĩnh vực quân sự và khiến khoảng 500.000 đến 800.000 người trong độ tuổi lao động rời khỏi Nga. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn khoảng 2%, một trong những mức thấp nhất thế giới. Sự kết hợp giữa già hóa dân số và dòng người di cư ồ ạt khiến thị trường lao động Nga bước vào khủng hoảng dài hạn.

Elena Velyaeva, CEO công ty tuyển dụng Intrud, gọi đây là “một cơn địa chấn”. Intrud hiện tuyển công nhân ở Sri Lanka và Myanmar, đồng thời hợp tác với Hiệp hội Thợ hàn Nga để mở trung tâm huấn luyện tại Chennai (Ấn Độ). Các khóa học tiếng Nga cấp tốc cũng được triển khai cho những vị trí cần giao tiếp trực tiếp, như ngành khách sạn.

Amit Saxena, giám đốc công ty tuyển dụng Ambe International tại Mumbai, cho biết: “Nga là thị trường mới nổi trong danh sách các quốc gia tuyển dụng lao động Ấn Độ. Họ đang thiếu nhân lực, nên đây là mối quan hệ bổ sung tự nhiên”.

Ban đầu chỉ tuyển người cho khu vực Moscow, Ambe nay mở rộng sang Viễn Đông, bao gồm cả Vladivostok và đảo Sakhalin.

Ngoài Ấn Độ, Nga cũng đang tăng cường tiếp nhận lao động từ Triều Tiên, chủ yếu dưới hình thức visa du học. Riêng trong năm 2024, đã có khoảng 9.000 công dân Triều Tiên nhập cảnh Nga, con số lao động trên công trường xây dựng được dự báo sẽ đạt 50.000 người vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, tương lai của lực lượng lao động Ấn Độ tại Nga vẫn còn là ẩn số. Thỏa thuận thương mại gần đây giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó New Delhi đồng ý dừng nhập dầu từ Nga để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế, có thể làm giảm nhu cầu tuyển dụng lao động Ấn Độ tại Nga. Dù vậy, hiện tại cả hai phía vẫn phủ nhận có căng thẳng và khẳng định quan hệ song phương vẫn ổn định.

Theo các chuyên gia, với tốc độ già hóa dân số không thể đảo ngược và thị trường lao động ngày càng thu hẹp, Nga sẽ còn phải dựa vào lao động nhập cư trong nhiều thập kỷ tới. Và nếu các điều kiện chính trị và kinh tế cho phép, Ấn Độ vẫn là đối tác then chốt trong chiến lược này.

Tổng hợp﻿